Nowelizacja KPC 2019: umowa dowodowa

Umowa dowodowa w postępowaniu gospodarczym

Obecnie w procedurze cywilnej funkcjonują dwa rodzaje umów procesowych: o właściwość sądu i o jurysdykcję. Umowa dowodowa będzie całkowicie nowym rozwiązaniem.

Warto zaznaczyć, że umowa dowodowa będzie funkcjonowała jedynie w ramach przywróconego postępowania w sprawach gospodarczych.

Rygorystyczne postępowanie dowodowe

Istotną cechą postępowania dowodowego w takich sprawach będzie przyznanie prymatu dowodom z dokumentu. Ustalenie powoływanych faktów innymi dowodami będzie możliwe dopiero po wykazaniu przez stronę niemożności przedstawienia dokumentu z przyczyn od niej niezależnych.

Dowód z zeznań świadków sąd będzie mógł dopuścić jedynie wtedy, gdy po wyczerpaniu innych środków lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Powód będzie miał obowiązek powołania wszystkich twierdzeń i dowodów w pozwie, a pozwany – w odpowiedzi na pozew.

Umowa dowodowa wyłączy określone rodzaje dowodów

Umowa dowodowa ma umożliwić stronom wyłączenie określonych rodzajów dowodów np. z zeznań świadków, z opinii biegłych.

Zdaniem projektodawcy uwydatni to zasadę, że to to strony są gospodarzami procesu i może przyczynić się do sprawniejszego rozwiązania sporu. Profesjonalizm stron postępowania gospodarczego i szerokie korzystanie z fachowej pomocy prawnej ma zaś zminimalizować ryzyko problemów związanych z przedmiotową umową.

Umowa dowodowa powinna wiązać strony i sąd najwyżej w jednej lub kilku sprawach. Nie może dotyczyć wszystkich spraw prowadzonych przez te same strony. Będzie miała zastosowanie tylko do stosunków umownych. Strony nie będą mogły jej zatem zawrzeć w sprawach o roszczenia z czynów niedozwolonych.

Forma umowy dowodowej

Umowę będzie można zawrzeć na piśmie pod rygorem nieważności albo ustnie przed sądem.

Umowa dowodowa zawarta pod warunkiem albo z zastrzeżeniem terminu zostanie uznana za nieważną w całości.

Kolejna umowa dowodowa w tym samym przedmiocie utrzyma w mocy te postanowienia umowy wcześniejszej, które da się z nią pogodzić.

Zarzut bezskuteczności lub nieważności umowy dowodowej

Zarzut bezskuteczności lub nieważności umowy dowodowej powinien zostać podniesiony niezwłocznie po przedstawieniu umowy sądowi najpóźniej na posiedzeniu, na którym powołano się na tę umowę, a jeśli uczyniono to w piśmie procesowym w następnym piśmie procesowym albo na najbliższym posiedzeniu.

Objęcie umową dowodową dowodu przeprowadzonego przed sądem przed jej zawarciem nie pozbawi go mocy dowodowej.

Wyłączone dowody w sądzie

Sąd nie dopuści z urzędu dowodu wyłączonego umową dowodową.

Fakty, które miałyby zostać wykazane dowodami wyłączonymi przez umowę dowodową, sąd będzie mógł ustalić na podstawie twierdzeń stron, biorąc pod rozwagę całokształt okoliczności sprawy.

Jeżeli w sprawie o naprawienie szkody, o dochody, o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia lub o świadczenie z umowy o dożywocie sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe, nader utrudnione lub oczywiście niecelowe, będzie mógł w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1469)

