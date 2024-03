Wybory samorządowe - jak zagłosować w miejscu zamieszkania?

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia br. Obywatele zameldowani na stałe, automatycznie zostają ujęci w rejestrze wyborczym i przypisani do właściwego stałego obwodu głosowania. Nie wszyscy jednak mieszkają i głosują tam, gdzie są zameldowani. Co zrobić, by głosować w miejscu zamieszkania?

W wyborach samorządowych i referendach lokalnych zagłosujesz tylko w stałym obwodzie głosowania - informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Wybory samorządowe - dlaczego warto głosować?

Wybory samorządowe są istotnym narzędziem demokracji, które umożliwia decydowanie i kształtowanie społeczności, w której żyjemy. To właśnie decyzje podejmowane na poziomie samorządowym mają bezpośredni wpływ na jakość życia w danej społeczności. W wyborach samorządowych wybieramy przedstawicieli, którzy najlepiej reprezentują nasze interesy i potrzeby na poziomie lokalnym.

Samorządowcy mają bezpośredni wpływ na wiele aspektów życia codziennego mieszkańców, takich jak edukacja, zdrowie, infrastruktura drogowa, transport publiczny, środowisko czy kultura.

Jak zagłosować w miejscu zamieszkania? Możesz skorzystać z e-usługi Zmień stały obwód głosowania lub dopisz się do CRW

Pamiętaj! W wyborach samorządowych nie możesz jednorazowo zmienić miejsca głosowania, tak jak to miało miejsce w wyborach parlamentarnych. Nie możesz też pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania i zagłosować w dowolnym miejscu. Co musisz zatem zrobić, by móc głosować w miejscu zamieszkania i realnie kształtować miejsce, w którym żyjesz?

Możesz skorzystać z e-usługi Zmień stały obwód głosowania lub dopisz się do CRW. Co istotne – zrobisz to przez internet na portalu gov.pl. Jeśli chcesz głosować w gminie, w której mieszkasz, a nie w gminie, w której masz zameldowanie na pobyt stały - złóż wniosek o zmianę stałego obwodu głosowania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

"Od 21 lutego działa zmodyfikowana usługa rozpatrywania wniosków o ujęcie wyborcy w stałym obwodzie głosowania w wyborach samorządowych. Przyspiesza ona wydawanie przez urzędników decyzji ws. wniosków osób chcących zagłosować poza swoim obwodem wyborczym" – tłumaczy sekretarz stanu, Michał Gramatyka.

Sprawdź, co jeszcze możesz załatwić online w nadchodzących wyborach:

Sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców: Na portalu gov.pl: https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-dane-w-centralnym-rejestrze-wyborcow2 a także w aplikacji mObywatel. Dodatkowe informacje o tej funkcji: https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/wybory Zgłosić zamiar głosowania przez pełnomocnika https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-przez-pelnomocnika Zgłosić, że chcesz głosować korespondencyjnie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-korespondencyjnego3 By skorzystać z wyżej wymienionych e-usług, przyda ci się profil zaufany. Nie masz jeszcze profilu zaufanego? Sprawdź, jak łatwo go zdobyć!

Jak założyć profil zaufany?

Aby założyć profil zaufany, wejdź na stronę: pz.gov.pl/pz/index i kliknij na pole Zarejestruj się w prawym górnym rogu. Wybierz sposób, jakim chcesz uzyskać profil zaufany

A można to zrobić na cztery sposoby:

Za pośrednictwem bankowości elektronicznej – to najszybszy sposób, bo nie wymaga dodatkowego potwierdzania danych (dane w banku zostały zweryfikowane podczas zakładania konta). Taką możliwość dają: PKO Bank Polski SA, Santander, Bank Pekao, mBank, ING, Alior Bank, Millennium Bank, BNP Paribas, Inteligo, Velo Bank, Credit Agricole, BOŚ Bank, kilkaset banków spółdzielczych oraz platforma Envelo. Wypełniając internetowy wniosek i umawiając się na wideo spotkanie z urzędnikiem. Potwierdzając profil zaufany online za pomocą dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Wypełniając internetowy wniosek i w drugim kroku – potwierdzając PZ osobiście w jednym z ponad 2000 punktów potwierdzających w Polsce i zagranicą. Niezależnie od tego, którą opcję wybierzesz – proces założenia profilu zaufanego jest naprawdę prosty. Szczegółowe informacje na temat każdego ze sposobów na założenie PZ – znajdziecie na GOV.pl.

Jeżeli, pomimo instrukcji, coś się nie udało? Nie szkodzi! Skontaktuj się z centrum pomocy:

Zadzwoń: + 48 (42) 253 54 50 – pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 18:00. Napisz: pz-pomoc@coi.gov.pl