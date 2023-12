Podwyżki w Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Jak? Poprzez likwidację obligatoryjnych funduszy premiowych [projekt rozporządzenia]

Wysłanie zawiadomienia zmusi gminę do zajęcia się jej chodnikiem. Gmina będzie jednak żądała zapłaty za to, że odśnieżyła swój chodnik. Tak, dobrze zrozumiałeś - zapłacisz za to, że gmina odśnieżyła chodnik należący do niej. I urzędnicy nie są tu złośliwi. Pobranie od Ciebie pieniędzy nakazują przepisy, TK i SN powołujący się na tradycję prawną, która od co najmniej 1928 r. każe mieszczanom bez wynagrodzenia odśnieżać publiczne tereny wokół ich domów.