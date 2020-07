Rośnie zapotrzebowanie na informatyków - jak się przebranżowić?

Nie każdy jest w stanie przebranżowić się na informatyka. Potrzebna jest umiejętność myślenia technicznego, analitycznego i abstrakcyjnego, a także dokładność i determinacja. Na wysokie zarobki mogą liczyć osoby z dobrym językiem angielskim. Najlepiej trafić do tej branży przed 30-ką, by mieć czas na rozwój kariery. Jednak przy większej determinacji nigdy nie jest na to za późno. Najpierw trzeba zdobyć ogólną wiedzę o IT, a potem – w zakresie wybranej specjalizacji. To oznacza minimum dwa kursy. Jeden solidny typu online kosztuje od 1800 zł w górę, a indywidualny – od 2800 zł wzwyż. Grafik komputerowy z kilkuletnim doświadczeniem może zarabiać 3000 zł netto w małej miejscowości lub 4000-4500 zł – w dużym mieście. Programiści otrzymują zwykle 2-3 razy więcej.

Kto ma szansę?

Informatycy są stale poszukiwani przez pracodawców. Dlatego coraz więcej osób rozważa przejście do IT z innych branż. Największe szanse na sukces mają ludzie, którzy potrafią myśleć technicznie, analitycznie i abstrakcyjnie. Mogą to być m.in. inżynierowie, konstruktorzy czy projektanci urządzeń. Humanistom może być zdecydowanie trudniej się przebranżowić, chyba że biorą pod uwagę grafikę komputerową. W tej dziedzinie mogą się pokazać z najlepszej strony. Poza tym trzeba pamiętać, że w informatyce, bez względu na specjalizację, liczy się dokładność i determinacja.

Im wcześniej rozpocznie się pracę w branży IT, tym więcej będzie czasu na wyrobienie dobrego portfolio i zdobycie doświadczenia. Idealnie jest zostać informatykiem przed 30-ką, ale starsze osoby też mają na to szansę. Sukces zależy od zdolności i sposobu myślenia. Oczywiście czasem niektórzy pracodawcy dyskryminują specjalistów z powodu wieku, co niekoniecznie jest zgodne z prawem. Chcąc uniknąć odpowiedzialności, podają niewinną wymówkę, jako przyczynę odmowy zatrudnienia. Zdarza się też, że chętniej są przyjmowani do pracy mężczyźni. Powodem tego bywa np. stereotypowe myślenie, że mają oni większe predyspozycje do zawodów technicznych. Jednak takie sytuacje występują już coraz rzadziej.

Kandydat na informatyka powinien przede wszystkim być nastawiony na nauczenie się biegłej obsługi komputera i podstawowego słownictwa informatycznego w języku ojczystym oraz angielskim. Ten drugi jest bardzo pomocny w branży IT. Oczywiście brak jego znajomości nie przekreśla drogi do informatyki. Jednak z dobrym angielskim wynagrodzenie może być nawet dwa razy wyższe niż bez niego.