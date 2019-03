Minimalne wynagrodzenie bez dodatku stażowego – negocjacje wynagrodzenia od 1 września 2019 r.

Wpływ minimalnego wynagrodzenia bez dodatku stażowego na koszty – możliwość negocjacji wynagrodzenia

Przepisy przejściowe określają kwestię związaną z umożliwieniem przeprowadzenia negocjacji dotyczących porozumienia o odpowiedniej zmianie należnego wynagrodzenia. Dotyczy to umów zawieranych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, a także innych.

Projekt w odniesieniu do umów zawartych przed dniem 1 września 2019 r. przewiduje możliwość negocjacji podwyżki wynagrodzenia do odpowiedniej wysokości bądź do wypowiedzenia umowy.

reklama reklama

W przypadku realizacji inwestycji długoterminowych zawiera się zwykle umowy na czas określony, co ogranicza możliwości ich wypowiadania. Co więcej, po wyłączeniu dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia za pracę (co skutkuje koniecznością wypłaty wyższych wynagrodzeń pracownikom) brak możliwości zmiany wysokości wynagrodzeń, czasami także wypowiadania umów mogłyby doprowadzić do utraty zysku przez przedsiębiorstwa, co w konsekwencji stanowi zagrożenie dla realizacji umów.

Polecamy: Jak wypowiadać umowy o pracę. Procedura i wzory dokumentów.

W związku z powyższym projekt ustawy w art. 2 ust. 1 i art. 5 ust. 1 wprowadza możliwość wystąpienia z wnioskiem do drugiej strony umowy o negocjację zmiany wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości. Prawo to przysługuje każdej ze stron umowy zawartej przed dniem 1 września 2019 r.

Wniosek o odpowiednią zmianę wynagrodzenia

Strony mają czas na złożenie wniosku maksymalnie do dnia 31 grudnia 2019 r. W wyniku negocjacji strony powinny zawrzeć stosowne porozumienie, które będzie ważne od dnia 1 stycznia 2020 r. Art. 2 projektu dotyczy umów zawieranych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Natomiast art. 5 projektu uprawnia do negocjacji odpowiedniej wysokości wynagrodzenia także osoby, które zawarły umowy w innym trybie.

Art.2. ust. 1. W razie ustalenia albo zmiany wysokości wynagrodzenia pracownika w związku z nieuwzględnieniem w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku za staż pracy (…), jeżeli będzie to miało wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego realizowanego na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53), przed dniem 1 września 2019 r., każda ze stron umowy, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2019 r., może zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy.