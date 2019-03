Minimalne wynagrodzenie za pracę bez dodatku stażowego od 2020 roku?

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może mieć niższego wynagrodzenia niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Wynagrodzenie pracownika oblicza się, biorąc po uwagę wszystkie przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych (art. 6 ust. 4 ustawy). Do wynagrodzeń osobowych nie zalicza się np. wypłat z tytułu udziału w zysku. W kolejnym ustępie wylicza się te świadczenia, których nie uwzględnia się przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika. Są to:

nagroda jubileuszowa; odprawa pieniężna przysługująca pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy ; wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych; dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Projekt zakłada dodanie do powyższego wyliczenia dodatku do wynagrodzenia przysługującego za staż pracy, czyli tzw. dodatku stażowego, dodatku za wieloletnią pracę, dodatku za wysługę lat.

Dodatek za staż pracy

Dodatek stażowy nie ma charakteru powszechnego, oznacza to, że przysługuje tylko niektórych grupom zawodowym. Należą do nich przede wszystkim pracownicy jednostek sfery budżetowej (członkowie korpusu służby cywilnej, samorządowcy czy nauczyciele). Otrzymanie dodatku za wysługę lat uzależnione jest od spełnienia konkretnych warunków określonych w ustawach i rozporządzeniach. Zwykle pierwszy dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po upływie 5 lat pracy w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika. Z każdym kolejnym rokiem pracy dodatek rośnie o 1%. Maksymalna wysokość dodatku to zwykle 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podobne zapisy obowiązywały u prywatnych przedsiębiorców. Wówczas zasady przyznania dodatku stażowego powinny być zawarte w ponadzakładowych lub zakładowych układach zbiorowych pracy, regulaminach wynagradzania bądź w samej umowie o pracę. Pracodawca określa charakter stażu pracy. Może on być ogólny, zakładowy albo branżowy.

Minimalne wynagrodzenie bez dodatku stażowego

Dodanie dodatku stażowego do wykazu świadczeń, których nie wlicza się do obliczania wysokości wynagrodzenia pracownika na potrzeby ustalenia czy pracownik otrzymuje pensję wyższą niż minimalne wynagrodzenie za pracę, skutkuje zwiększeniem liczby przypadków, kiedy pracodawca będzie musiał wypłacić pracownikowi wyższe wynagrodzenie.