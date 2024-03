Czy 23 marca sklepy będą otwarte? Przed nami brudna niedziela. Jedni będą wydawać, a inni zarabiać. Ile? 100 proc. więcej!

Czy wizja podwójnego wynagrodzenia za pracę w niedzielę jest kusząca? Już teraz można zarobić 100 proc. więcej niż w inne dni.

Pracownicy za pracę w niedzielę dostaną podwójne wynagrodzenie?

Niedziele handlowe mają tyle samo zwolenników, co i przeciwników. Teoretyczne argumenty można mnożyć, a jaka jest rzeczywistość?

Polska 2050 złożyła projekt ustawy o niedzielach handlowych. Proponuje on dwie niedziele handlowe w miesiącu i konkretne uprawnienia dla pracowników, którzy będą w te dni świadczyli pracę. Mieliby otrzymywać podwójne wynagrodzenie i jeden dzień wolny, sześć dni przed lub sześć dni po dniu, w którym będą pracowali w niedzielę. A jak jest obecnie? Przed nami 23 marca, a więc niedziela handlowa i tzw. brudna niedziela, czyli ostatnia przed świętami, przeznaczona na zakupy, porządki i gotowanie.

Co się należy za pracę w niedzielę?

Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6:00 w tym dniu a godziną 6:00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów zasadą jest, że za pracę w niedzielę i święta pracownikowi należy zapewnić w ciągu okresu rozliczeniowego inny dzień wolny od pracy. Nie ma znaczenia to, jak długo pracownik świadczył pracę w niedzielę czy dzień świąteczny – w zamian przysługuje mu cały dzień wolny od pracy.

Nie ma wątpliwości co do tego, że jeśli już pracownicy pracują w niedzielę lub święto, to częściej niż na wolny dzień liczą na korzyści finansowe. Ustawodawca przewidział, że jeżeli nie ma możliwości wykorzystania w terminie wskazanym przez ustawodawcę dnia wolnego w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 proc. wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę. W przypadku, gdy pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną, aby go obliczyć, należy płacę zasadnicza podzielić przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu, a następnie uzyskaną kwotę przemnożyć przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w święto.

Jak z tego wynika, już obecnie pracownicy pracujący w niedziele handlowe otrzymują podwójne wynagrodzenie. Z projektu ustawy wynikałaby dla nich jednak taka korzyść, że wynagrodzenie to byłoby pewnie, a nie wymienne z dniem wolnym oraz to, że obok wynagrodzenia mieliby prawo do dnia wolnego.

Niedziele handlowe 2024 W 2024 r. przypada 7 niedziel handlowych. Jedna z nich jest już za nami – wypadła 28 stycznia. W dniu 24 marca będziemy mieli okazję skorzystać z drugiej z nich, która w zamyśle jest przeznaczona na przedświąteczne zakupy. W kolejnych miesiącach 2024 roku niedziele handlowe wypadną: 28 kwietnia,

30 czerwca,

25 sierpnia,

15 grudnia,

22 grudnia.