Jeszcze w październiku pracownicy mogą dostać ten dodatek do wynagrodzenia. Zasady wynikają z przepisów, ale wiele osób ich nie zna. Sam przypilnuj swojego przelewu



14 października 2025, 14:19
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska


Choć za prawidłowe rozliczenie czasu pracy pracownika odpowiada pracodawca jako podmiot profesjonalny, to jednak w praktyce zdarzają się sytuacje, w których popełnia on błędy, a czujne oko pracownika może pomóc. Dlatego sam przypilnuj wysokości swojego przelewu.

Gdy mowa o zmianie czasu, większość osób myśli głównie o tym, czy będą spali krócej, czy dłużej. Nieco więcej uwagi temu zagadnieniu poświęcają ci, którzy w terminie przesunięcie wskazówek planują być w podróży. Jednak o tym, by przyjrzeć się konsekwencjom zmiany czasu z letniego na zimowy nie powinni też zapominać pracownicy działów kadr i pracownicy. Dlaczego? Bo może on mieć istotny wpływ na czas pracy.

Zmiana czasu wpływa na rozliczenie pracowników

W 2025 roku zmiana czasu z letniego na zimowy będzie miała miejsce w nocy z 25 na 26 października. Jak zwykle o godzinie 03:00 cofniemy wskazówki zegarów na godzinę 02:00. To zaś oznacza, że osoby, które będą tej nocy świadczyły pracę, będą pracowały o godzinę dłużej i przekroczą obowiązujący je w tym dniu wymiaru czasu pracy, a tym samym będą świadczyły pracę w godzinach nadliczbowych. Jak bowiem wiadomo, zasadą jest to, że dobowa norma czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy i przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze wynosi osiem godzin. Tymczasem pracownicy, o których mowa przepracują we wskazanym terminie 9 godzin. Czy za tę dodatkową godzinę trzeba pracownikom zapłacić? Choć z jednej strony to oczywiste, że tak, to z drugiej, wątpliwości mogą się pojawić, bo przecież kilka miesięcy wcześniej, gdy przesuwaliśmy wskazówki w odwrotnym kierunku, a pracownicy pracowali o godzinę krócej, to zgodnie z przepisami należało wypłacić im wynagrodzenie za taką liczbę godzin, jaka przypadała do przepracowania w danym okresie i należności nie ulegały obniżeniu z tytułu godziny, która „zniknęła”.

Jeszcze w październiku pracownicy mogą dostać ten dodatek do wynagrodzenia

Za pracę wykonaną pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Skoro więc będzie pracował przez 9 godzin, to właśnie za tyle godzin pracy należy go wynagrodzić. Trzeba też odpowiednio rozliczyć pracę z tytułu nadgodziny. Dla przypomnienia – pracownikom przysługuje z tego tytułu 100% dodatku do wynagrodzenia, chyba że zostanie mu udzielony w zamian czas wolny. Udzielenie wolnego może mieć w tym wypadku miejsce na wniosek pracownika bądź na podstawie decyzji pracodawcy. W zależności od tego, kto wystąpi z taką inicjatywą, wymiar czasu wolnego będzie różny – jeśli zawnioskuje o to pracownik, to otrzyma czasu wolny następuje w proporcji 1:1, czyli jedną godzinę. Jeśli to pracodawca podejmie taką decyzję, to wolnego trzeba będzie udzielić w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych.

Jednak w analizowanym przypadku wątpliwości dotyczą też zasad wypłaty dodatku za pracę w nocy. Zgodnie z postanowieniami ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, pracą w godzinach nocnych jest praca wykonywana między godziną 21:00 a godziną 7:00, obejmująca maksymalnie 8 godzin czasu pracy. W związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy, praca między godziną 21:00 a godziną 7:00 obejmuje 9 godzin pracy. Na tej podstawie niektórzy twierdzą, że zgodnie z wolą ustawodawcy dodatek należy w tej sytuacji wypłacić tylko za 8 godzin. Takie podejście ma jednak wielu przeciwników, którzy słusznie wskazują, że taka interpretacja jest niekorzystna dla pracownika i tym samym sprzeczna z podstawowymi zasadami prawa praca. Ich zdaniem dodatek należy wypłacić za 9 godzin przepracowanych w porze nocnej.

Podstawa prawna

art. 151–art. 15112 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
REKLAMA