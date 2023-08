Jeżeli musimy wziąć zwolnienie lekarskie, to warto zadbać o to, by lekarz wystawił je na adres, pod którym będziemy faktycznie przebywać. Pamiętajmy, iż adres zameldowania to nie to samo, co adres zamieszkania.

Ważny obowiązek, gdy chorujemy na urlopie

Ile dni na informacje?

Jaki adres podać lekarzowi?

Czy pracodawca może skontrolować chorego? Ważny obowiązek, gdy chorujemy na urlopie Każdy ubezpieczony ma obowiązek informowania o miejscu, w którym przebywa w czasie zwolnienia lekarskiego. Zarówno wtedy, gdy od początku przebywa na zwolnieniu lekarskim pod innym adresem, ale także wtedy, gdy w trakcie zwolnienia lekarskiego zmienia miejsce pobytu. - W tej drugiej sytuacji chory musi w ciągu trzech dni poinformować o takiej zmianie zarówno pracodawcę, jak i ZUS. Unika w ten sposób wielu kłopotów na przykład podczas kontroli zwolnienia – informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie dolnośląskim. Ile dni na informacje? Według rzeczniczki, pomimo obowiązywania już od ponad trzech lat tych przepisów wciąż zdarza się, że pracownik ZUS podczas kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich nie zastaje chorego pod adresem wskazanym na zwolnieniu lekarskim. - Wtedy chory może stracić prawo do zasiłku chorobowego. Jeśli zasiłek został już wypłacony i stwierdzimy, że ktoś je niewłaściwie wykorzystuje, bo zamiast się leczyć pojechał na urlop - wtedy ZUS może zażądać zwrotu już otrzymanych pieniędzy – przestrzega rzeczniczka. Jaki adres podać lekarzowi? By tak się nie stało, po pierwsze należy upewnić się, czy lekarz już w trakcie wystawiania zwolnienia lekarskiego wypisuje adres, pod którym będziemy przebywać w czasie chorobowego. Pamiętajmy o tym, że adres pobytu może być inny niż zamieszkania, zameldowania czy adres, który figuruje w naszej dokumentacji medycznej. Dalszy ciąg materiału pod wideo - Są też przypadki, że w trakcie zwolnienia potrzebujemy opieki innych osób i dlatego na czas rekonwalescencji przenosimy się do rodziny. Jeśli zmieniamy miejsce pobytu już po wystawieniu e-ZLA, to musimy w ciągu 3 dni zgłosić tę zmianę do pracodawcy i ZUS – radzi Kowalska-Matis. Czy pracodawca może skontrolować chorego? Uprawnienia do sprawdzenia prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby mają także płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (tzn. pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób i są uprawnieni do wypłaty zasiłków chorobowych). Są sytuacje, kiedy do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby upoważnieni są także pracodawcy, którzy nie wypłacają zasiłków. Dotyczy to przeprowadzenia kontroli w okresie, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas choroby wypłacane ze środków pracodawcy. Zobacz również: Czy choroba i urlop chronią przed zwolnieniem?

