Zasiłek macierzyński w 2023 roku. Ile wynosi, jak długo się otrzymuje? Kiedy złożyć wniosek?

Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z taką osobą, lub współpracujesz z osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą i korzysta z ulgi na start w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych albo jesteś duchownym i sam opłacasz składki na własne ubezpieczenie, to otrzymasz świadczenie, o ile nie stwierdzimy na Twoim koncie zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne albo kwota Twojego zadłużenia nie będzie przekraczała 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.



Jeśli stwierdzimy, że nie opłaciłeś składek, a twoje zadłużenie jest wyższe niż 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę, (określonego w odrębnych przepisach), to do czasu spłaty całości zadłużenia (stan zadłużenia ustala się na dzień powstania prawa do świadczenia), to świadczenie nie przysługuje Ci. Jeżeli spłacisz w całości zadłużenie w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia, to świadczenie to przysługuje Ci za cały okres.



Jeżeli nie spłacisz w całości zadłużenia w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia, prawo do świadczenia przedawni się. Jeśli zadłużenie spłacisz w całości po upływie 6 miesięcy, to prawo do świadczenia za dalszy okres będziesz miał dopiero od dnia spłaty całości zadłużenia.



Jeżeli korzystasz z odroczenia terminu płatności należności z tytułu składek lub rozłożenia należności na raty i:

- opłacasz należności z tytułu składek w termiach i wysokościach ustalonych w umowie,

- nie posiadasz zadłużenia z tytułu należności z tytułu składek nieobjętych umową o rozłożeniu należności na raty lub umową odroczeniu terminu płatność

uznaje się, że nie posiadasz zadłużenia z tytuły składek i przysługuje Ci prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.



