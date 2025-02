Zasiłek pielęgnacyjny a umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2025 r.

Przykład

„Zawarte w złożonym przez skarżącego orzeczeniu sformułowanie iż "nie da się ustalić" od kiedy istnieje jego niepełnosprawność świadczy, że okoliczność ta była przez właściwy organ badana i pomimo tego okazała się niemożliwą do ustalenia. Organ administracyjny rozpoznający wniosek w przedmiocie uprawnień skarżącego do zasiłku pielęgnacyjnego był związany zawartym w powyższym orzeczeniu rozpoznaniem oraz innymi jego elementami. Orzeczenie Zespołu do Spraw Niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie może być ani zastąpione żadnym innym dokumentem, ani ustaleniami organu w postępowaniu dowodowym, ani tym bardziej domniemaniami czy sugestiami wysuwanymi przez stronę” – podkreślił z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 14 listopada 2024 r. (II SA/Łd 640/24).