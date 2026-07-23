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Nie wyrzucaj starego dowodu-książeczki. ZUS może dorzucić Ci kilkaset złotych

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23 lipca 2026, 07:00
oprac. Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
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Nie wyrzucaj zielonego dowodu osobistego! Może zwiększyć Twoją emeryturę o kilkaset złotych
Shutterstock

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Stary, książeczkowy dowód osobisty leży zapomniany w Twojej szufladzie? Nie traktuj go jak zwykłej pamiątki, bo ten zielony dokument może drastycznie podnieść Twoją emeryturę z ZUS. Zawiera on kluczowe informacje z dawnych lat pracy, które urzędnicy przeliczą na dodatkowe kilkaset złotych do każdego przelewu.

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Nie wyrzucaj zielonego dowodu osobistego! Może zwiększyć Twoją emeryturę o kilkaset złotych

Choć od 2001 roku posługujemy się plastikowymi kartami, stary, książeczkowy dowód osobisty (z zieloną okładką) wciąż może być wart fortunę. Nie chodzi o jego wartość kolekcjonerską, ale o zawarte w nim wpisy, które dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są kluczowym dowodem w sprawie Twoich pieniędzy.

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Dlaczego "książeczka" jest tak ważna?

Dla osób, które pracowały przed 1 stycznia 1999 roku, ZUS wylicza tzw. kapitał początkowy. W tamtym okresie nie istniały cyfrowe bazy danych, a wiele zakładów pracy zostało zlikwidowanych, co doprowadziło do zagubienia lub zniszczenia dokumentacji płacowej. Jeśli brakuje Ci świadectw pracy z tamtych lat, to właśnie wpisy w starym dowodzie osobistym są dla ZUS-u wiarygodnym potwierdzeniem:

  • Dat rozpoczęcia i zakończenia pracy,
  • Twojego stażu ubezpieczeniowego,
  • Faktu odprowadzania składek.

Nawet kilkaset złotych więcej do emerytury

Jeśli ZUS nie posiadał wcześniej informacji o danym okresie Twojej pracy, doliczenie go na podstawie starego dowodu może realnie podnieść świadczenie. Nawet jeśli w dowodzie nie ma podanej kwoty zarobków, ZUS przyjmie za ten czas wynagrodzenie minimalne. To znacznie lepsze rozwiązanie niż "dziura" w stażu, która przy wyliczaniu kapitału początkowego liczona jest jako 0 zł.

Dwie ważne, ale różne sprawy

Warto rozróżnić dwie kwestie, które często są mylone:

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  • Dowód jako dokument tożsamości: W marcu 2026 r. wielu Polaków kończy proces wymiany plastikowych dowodów wydanych w 2015 i 2016 roku (ich 10-letnia ważność upływa). Pamiętaj, że posługiwanie się nieważnym dowodem grozi karą do 5000 zł.
  • Dowód jako dowód w ZUS: Stary zielony dowód "z orzełkiem" nie służy już do legitymowania się, ale jest dokumentem archiwalnym. Jeśli go masz - zachowaj go na zawsze w domowym archiwum, nawet jeśli masz już przyznaną emeryturę (zawsze możesz złożyć wniosek o jej ponowne przeliczenie).

Co zrobić, jeśli nie masz starego dowodu?

Jeśli dokument zaginął, a zakład pracy nie istnieje, możesz szukać pomocy w:

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  • Bazie zlikwidowanych zakładów pracy dostępnej na stronach ZUS oraz Archiwum Państwowego,
  • Książeczkach zdrowia (dawniej również tam wpisywano okresy zatrudnienia),
  • Legitymacjach ubezpieczeniowych i związkowych.

Podsumowanie: Nie daj się zwieść, że "stary dowód to śmieć". Zielona książeczka to często jedyny klucz do odzyskania pieniędzy za lata ciężkiej pracy, których ZUS nie ma w swoim systemie.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Dlaczego stary książeczkowy dowód osobisty z zieloną okładką może być ważny dla ZUS?

Stary książeczkowy dowód osobisty zawiera wpisy, które dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą być kluczowym dowodem przy wyliczaniu kapitału początkowego dla osób pracujących przed 1 stycznia 1999 roku.

Jakie informacje ze starego dowodu osobistego może uznać ZUS?

Wpisy w starym dowodzie osobistym mogą potwierdzać daty rozpoczęcia i zakończenia pracy, staż ubezpieczeniowy oraz fakt odprowadzania składek.

Co zrobi ZUS, jeśli w starym dowodzie osobistym nie ma kwoty zarobków?

Jeśli w starym dowodzie osobistym nie ma podanej kwoty zarobków, ZUS przyjmie za ten czas wynagrodzenie minimalne. To lepsze niż „dziura” w stażu liczona przy kapitale początkowym jako 0 zł.

Czy stary zielony dowód osobisty służy jeszcze do legitymowania się?

Stary zielony dowód „z orzełkiem” nie służy już do legitymowania się, ale jest dokumentem archiwalnym. Jeśli jest dostępny, warto zachować go na zawsze w domowym archiwum.

Gdzie szukać potwierdzenia zatrudnienia, jeśli stary dowód osobisty zaginął?

Jeśli stary dowód osobisty zaginął, można szukać pomocy w bazie zlikwidowanych zakładów pracy na stronach ZUS oraz Archiwum Państwowego, książeczkach zdrowia, legitymacjach ubezpieczeniowych i związkowych.

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Źródło: INFOR
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