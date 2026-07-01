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Wielka reforma stażu pracy. Sprawdź, jakie nowe okresy ZUS wliczy do emerytury

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01 lipca 2026, 09:30
oprac. Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
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Staż pracy do emerytury - co się do niego wlicza w 2026 roku? Oto okresy składkowe i nieskładkowe, które liczą się do stażu pracy do emerytury
Shutterstock

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Co się wlicza do stażu pracy do emerytury? Aby nabyć prawo do emerytury w Polsce, trzeba osiągnąć ustawowy wiek emerytalny i mieć opłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Warunkiem otrzymania minimalnej emerytury jest posiadanie wymaganego stażu pracy. Jak się go oblicza? Co składa się na staż pracy do emerytury? Oto okresy składkowe i nieskładkowe.

Staż pracy do emerytury - co się do niego wlicza? Oto okresy składkowe i nieskładkowe, które wliczają się do stażu pracy do emerytury

Aby otrzymać emeryturę w Polsce, konieczne jest spełnienie dwóch warunków: osiągnięcie odpowiedniego wieku – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz posiadanie choćby jednego dnia opłaconej składki na ubezpieczenie społeczne lub emerytalne.

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Dla kogo minimalna emerytura?

Aby nabyć prawo do emerytury minimalnej, wymagane jest posiadanie odpowiednio długiego stażu pracy. Kobiety muszą wykazać się co najmniej 20-letnim okresem pracy, a mężczyźni – 25-letnim. W przypadku krótszego stażu, wysokość emerytury będzie uzależniona od wysokości składek zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczeniowym w ZUS. Do okresu pracy, który wpływa na wysokość emerytury, zalicza się zarówno okresy, za które były opłacane składki (okresy składkowe), jak i niektóre okresy, za które składki nie były opłacane (okresy nieskładkowe).

Okresy składkowe, które liczą się do stażu pracy do emerytury

Wszystkie rodzaje okresów pracy, które mogą mieć wpływ na wysokość Twojej przyszłej emerytury, są dokładnie opisane w artykule 6 ustawy o emeryturach. Dzięki temu możesz sprawdzić, czy wszystkie okresy Twojej pracy są uwzględniane. Są to między innymi:

  • okresy ubezpieczenia;
  • okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne;
  • okresy zaliczone do okresów ubezpieczenia społecznego duchownych;
  • okres czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim, a także okresy równorzędne czynnej służby bądź zastępczych jej form;
  • okres działalność kombatanckiej pełnionej w Polsce służby;
  • okresy pracy w takich służbach, jak na przykład w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej czy Służby Więziennej.

Okresy nieskładkowe, które liczą się do stażu pracy do emerytury

Artykuł 7 przywoływanej ustawy o emeryturach i rentach z FUS zawiera wyczerpujący katalog okresów, które nie są objęte obowiązkiem opłacania składek. Są nimi między innymi okresy:

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  • pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, które wypłacane było na podstawie przepisów Kodeksu pracy;
  • pobierania zasiłku chorobowego lub opiekuńczego z ubezpieczenia społecznego;
  • pobierania świadczenia rehabilitacyjnego;
  • pobierania renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie bądź po ustaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego powstałego z innego tytułu;
  • niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeśli za ten czas było wypłacone odszkodowanie;
  • urlopów bezpłatnych i przerw w zatrudnieniu spowodowanych przez to, że małżonek danej osoby został skierowany do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych czy urzędach konsularnych, w przedstawicielstwach Organizacji Narodów Zjednoczonych czy w innych misjach specjalnych poza granicami kraju;
  • pobierania nauki w szkole wyższej na jednym kierunku – naukę tę należy ukończyć w wymiarze określonym w programie studiów;
  • studiów doktoranckich oraz aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu;
  • pobierania zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego.

Dodatkowo, przy obliczaniu stażu wymaganego do nabycia prawa do emerytury lub renty, zgodnie z przepisami ustawy, uwzględnia się również okresy ubezpieczenia za granicą, o ile przewidują to umowy międzynarodowe.

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Źródło: INFOR
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