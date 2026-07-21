W 2027 r. spadek i darowizna będą inaczej w MOPS. Jest nowości w odbieraniu świadczeń [Projekt ustawy]

Osoba korzystająca z MOPS otrzymuje darowiznę albo spadek. MOPS wtedy reaguje i zabiera świadczenia. Taka sytuacja spotkała naszego Czytelnika, który napisał do nas list: „Czy OPS ma prawo zabrać wszystkie świadczenia ze względu na to, że otrzymałem od brata 206 000 zł za mieszkanie własnościowe po zmarłych rodzicach?”. Tak – jest to możliwe na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. W 2027 r. będzie to bardzo łatwe po nowelizacji art. 12 ustawy o pomocy społecznej. Dziś ten przepis stosuje się PRZED przyznaniem świadczeń. Od 2027 r. będzie stosowany PO ich przyznaniu. Pojawi się druga podstawa prawna do odbierania świadczeń i zasiłków, gdy korzystający z pomocy MOPS otrzymał mieszkanie w spadku albo samochód poprzez darowiznę.

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Czym różnić się będzie działanie MOPS w 2027 r. od sytuacji z 2026 r.?

MOPS nie będzie musiał wykazywać, że darowizna albo spadek mają wpływ na sytuację dochodową i majątkową osoby mającej świadczenia z MOPS. Może być przecież tak, że ktoś otrzymał mieszkanie w spadku, ale ma tak mało pieniędzy, że nie ma na czynsz za to mieszkanie, a jest ono trudno sprzedawalne (np. wady prawne). I MOPS musi wykazać, że spadek albo darowizna uzasadniają zabranie świadczeń.

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Po nowelizacji MOPS musi wykazać coś innego. Co? Urzędnicy muszą się skupić na tym, że ktoś oficjalnie deklaruje, że jego dochód to np. 500 zł, a jednocześnie osoba ta ma mieszkanie warte 456 000 zł albo jeździ samochodem wartym 140 000 zł. Wystarczy wykazanie tej dysproporcji.

Jak jest dziś? Mamy taki art. 12 ustawy:

Podstawa prawna W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

Kluczowy jest wyboldowany fragment "można odmówić przyznania świadczenia". Oznacza to, że w przypadku nagłego wzbogacenia się dzięki spadkowi albo darowiźnie, sam art. 12 jest podstawą do odmowy przyznania zasiłku albo np. usług opiekuńczych. Ale jak już ma się świadczenia - a taką sytuację ma Czytelnik - to sam art. 12 nic MOPS nie daje co do odebrania np. zasiłku bo pojawiło się nagle mieszkanie albo samochód.

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W 2027 r. art. 12 obejmie spadki i darowizny mieszkań, samochodów, pieniędzy co do wcześniej przyznanych świadczeń

Przepis ten będzie brzmiał tak (bolduję kluczowy fragment, który się zmienia):

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Podstawa prawna W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia lub uchylić decyzję przyznającą świadczenie.

Przepis w 2026 r. (i latach minionych) dotyczył tylko takiej sytuacji:

Przykład Przykład dla roku 2026 r. Osoba niepełnosprawna stara się o zasiłek w MOPS. Tuż przed złożeniem wniosku otrzymała w spadku mieszkanie o wartości 430 000 zł. MOPS na podstawie art. 12 odmawia przyznania zasiłku. Gdyby jednak spadek osoba niepełnosprawna otrzymała już po przyznaniu zasiłku, to art. 12 nie ma zastosowania.

Przykład Przykład dla roku 2027 r. Beneficjent zasiłków otrzymał świadczenie opiekuńcze i pielęgnacyjne w MOPS (co miesiąc 20 godzin opieki). Już Po złożeniu wniosku otrzymał w spadku mieszkanie o wartości 390 000 zł. Zadeklarował wcześniej dochód 650 zł. MOPS na podstawie art. 12 po nowelizacji będzie miał prawo wstrzymać realizację przyznanych świadczeń argumentując: "650 zł a 390 000 zł, to dysproporcja. Wstrzymujemy świadczenia". Urzędnicy nie muszą udowadniać, że beneficjent ma wyższe dochody niż deklarowane przed MOPS 650 zł.

Uzasadnienie nowelizacji jest takie:

W przypadkach stwierdzenia marnotrawienia przyznanych świadczeń lub występowania rażącej dysproporcji pomiędzy udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny możliwe jest uchylenie decyzji o przyznaniu świadczenia, ma na celu zwiększenie spójności i skuteczności stosowania przepisów ustawy. W obowiązującym stanie prawnym brak jednoznacznego wskazania możliwości uchylenia decyzji przyznającej świadczenie w powyższych sytuacjach prowadzi do niejednolitej praktyki organów oraz ogranicza możliwość adekwatnej reakcji na stwierdzone naruszenia warunków udzielania pomocy społecznej. Wprowadzenie wyraźnej podstawy prawnej do uchylenia decyzji porządkuje kompetencje organów pomocy społecznej, wzmacnia zasadę racjonalnego i celowego wydatkowania środków publicznych oraz sprzyja ochronie interesu osób i rodzin rzeczywiście wymagających wsparcia, przy jednoczesnym zachowaniu gwarancji proceduralnych wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

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W 2026 r. MOPS korzysta z innego przepisu

Z czego wynikają dziś kłopoty MOPS w wstrzymywaniu świadczeń jak ktoś otrzymał spadek albo darowiznę? MOPS stosują art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi:

Decyzję administracyjną np. przyznającą zasiłek zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku m.in. zmiany sytuacji dochodowej.

Pełna treść art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (w zakresie poprawy sytuacji majątkowej i dochodowej).

Ważne Podstawą prawną do wzruszenia (uchylenia lub zmiany) ostatecznej decyzji, która już obowiązuje, jest art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Przepis ten mówi, że decyzję przyznającą świadczenie z pomocy społecznej zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody, m.in. w przypadku: • zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony. •zmiany stanu majątkowego wpływającego na prawo do świadczeń.

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