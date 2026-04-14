Zanim wyślesz wniosek do ZUS, sprawdź tę jedną rzecz. Stawką jest dodatkowe 300 zł co miesiąc

Zanim wyślesz wniosek do ZUS, sprawdź tę jedną rzecz. Stawką jest dodatkowe 300 zł co miesiąc

14 kwietnia 2026, 11:40
[Data aktualizacji 15 kwietnia 2026, 08:57]
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Błędne wypełnienie formularza lub niedostarczenie kluczowego zaświadczenia o zarobkach z lat młodości to najczęstsze przyczyny zaniżonych świadczeń. Wielu emerytów nie zdaje sobie sprawy, że raz ustalona wysokość emerytury może być skorygowana, jeśli tylko dostarczymy brakujące dokumenty płacowe sprzed lat.

Dlaczego ZUS może wypłacać niższe świadczenie?

System emerytalny w Polsce opiera się na zgromadzonym kapitale, ale dla osób pracujących przed 1999 rokiem kluczowy jest tzw. kapitał początkowy. Jeśli wnioskodawca nie udokumentuje wysokości zarobków z tamtego okresu, ZUS przyjmie za te lata kwotę wynagrodzenia minimalnego. Choć nie jest to "kwota zerowa", to dla osób zarabiających niegdyś powyżej średniej krajowej, oznacza to drastyczne zaniżenie kapitału. W skali miesiąca różnica między świadczeniem wyliczonym na podstawie realnych zarobków a tym opartym na "minimie" często przekracza 300 zł.

Najczęstszy błąd we wniosku o przeliczenie emerytury

Największą pułapką jest brak aktualnego zaświadczenia o zarobkach na druku ZUS ERP-7 (dawniej RP-7). Wiele osób poddaje się po otrzymaniu informacji o likwidacji zakładu pracy. Tymczasem prawo dopuszcza dowody zastępcze: wpisy w legitymacjach ubezpieczeniowych, książeczkę wojskową czy legitymacje związkowe. Można również posiłkować się zeznaniami świadków (byłych współpracowników). Złożenie wniosku bez próby odzyskania tych danych lub wskazania archiwum, w którym znajdują się akta osobowe, zamyka drogę do należnych, wyższych wypłat.

Kiedy warto złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

O przeliczenie emerytury warto ubiegać się przede wszystkim po odnalezieniu nowych dokumentów płacowych lub potwierdzających staż pracy. Ważnym momentem jest także osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego przez osoby pobierające wcześniej emerytury pomostowe lub wcześniejsze - pozwala to na ponowne przeliczenie kapitału z uwzględnieniem składek zebranych podczas pracy na emeryturze. Należy jednak pamiętać, że ZUS nie wypłaca wyrównania wstecz (chyba że zaniżenie wynikało z błędu urzędu) - wyższa emerytura przysługuje dopiero od miesiąca, w którym złożono kompletny wniosek.

Jak odzyskać zaniżoną emeryturę? Krok po kroku

  1. Sprawdź decyzję o przyznaniu emerytury - Upewnij się, czy za lata przed 1999 rokiem ZUS przyjął Twoje realne zarobki, czy jedynie "wynagrodzenie minimalne" (szukaj zapisu o braku dokumentacji płacowej za konkretne lata).
  2. Odszukaj stare dokumenty - Przejrzyj domowe archiwum w poszukiwaniu legitymacji ubezpieczeniowej (wpisy o zarobkach z pieczątkami zakładu pracy są dla ZUS wiarygodnym dowodem), książeczki wojskowej lub starych umów o pracę (angaży).
  3. Zlokalizuj archiwum zakładu pracy - Jeśli Twój zakład już nie istnieje, nie poddawaj się. Skorzystaj z profesjonalnych wyszukiwarek: Bazy Zlikwidowanych Jednostek Organizacyjnych dostępnej na stronie ZUS lub serwisu szukajwarchiwach.gov.pl. Znajdziesz tam informacje, która firma archiwistyczna lub które Archiwum Państwowe przejęło dokumentację płacową Twojego byłego pracodawcy.
  4. Wypełnij odpowiedni wniosek - Jeśli chcesz przeliczyć zarobki sprzed 1999 roku, złóż formularz ZUS EKP (wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego). Jeśli doliczasz staż pracy lub nowe składki po przejściu na emeryturę, skorzystaj z formularza ZUS ERPO. Do wniosku dołącz nowo znalezione dokumenty lub zaświadczenie ZUS ERP-7 wystawione przez następcę prawnego Twojej firmy lub archiwum.
  5. Złóż dokumenty osobiście lub przez PUE ZUS - Pamiętaj, że przeliczenie następuje od miesiąca złożenia wniosku, więc im szybciej to zrobisz, tym szybciej otrzymasz wyższą wypłatę.

Gdzie konkretnie szukać informacji o archiwach?

Największym zbiorem danych o zlikwidowanych zakładach pracy jest baza prowadzona przez ZUS, którą znajdziesz w zakładce "Baza zlikwidowanych zakładów pracy" na stronie internetowej urzędu. Alternatywnie warto zajrzeć na portal msh.pl (Ewidencja Przechowawców Akt Osobowych i Płacowych), który pozwala przeszukać zasoby prywatnych firm archiwistycznych z całej Polski. Pamiętaj, że odnalezienie właściwego archiwum to połowa sukcesu - wystawione przez nie zaświadczenie na podstawie list płac jest dla ZUS pełnoprawnym dowodem na wysokość Twoich zarobków.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  1. Czy ZUS sam sprawdzi, czy moje zarobki były wyższe niż pensja minimalna? Nie. ZUS opiera się wyłącznie na dokumentach, które dostarczysz lub które już znajdują się w Twoich aktach. Jeśli brakuje zaświadczenia o zarobkach (ERP-7) z konkretnych lat przed 1999 rokiem, urzędnik automatycznie przyjmie kwotę ówczesnego wynagrodzenia minimalnego. Udowodnienie wyższych dochodów leży po stronie emeryta.
  2. Gdzie szukać dokumentów, jeśli mój zakład pracy już nie istnieje? Informacji o miejscu przechowywania dokumentów płacowych (list płac, kart zasiłkowych) należy szukać w Bazie Zlikwidowanych Jednostek Organizacyjnych na stronie ZUS lub w Archiwum Państwowym. Wiele dokumentów przejęły wyspecjalizowane firmy archiwistyczne - ich lista jest dostępna w ewidencji prowadzonej przez urzędy wojewódzkie.
  3. Czy ponowne przeliczenie emerytury może ją obniżyć? Nie. Złożenie wniosku o przeliczenie jest bezpieczne. Jeśli po analizie nowych dokumentów okaże się, że nowe wyliczenie jest mniej korzystne niż dotychczasowe, ZUS będzie kontynuował wypłatę świadczenia w starej, wyższej wysokości.
  4. Czy mogę przeliczyć emeryturę, jeśli pracuję na świadczeniu? Tak. Jeśli po przejściu na emeryturę nadal pracujesz i odprowadzasz składki emerytalne, możesz raz w roku (lub po ustaniu zatrudnienia) złożyć wniosek o doliczenie składek do kapitału. Zwiększy to Twoje świadczenie o kwotę wynikającą z nowych wpłat podzielonych przez średnie dalsze trwanie życia.
  5. Czy świadkowie mogą potwierdzić wysokość moich zarobków? Zeznania świadków (np. byłych współpracowników) są uznawane przez ZUS głównie do potwierdzenia okresów zatrudnienia (stażu pracy). Bardzo trudno jest na ich podstawie udowodnić konkretną wysokość wynagrodzenia - w tym celu ZUS wymaga dokumentów pisemnych (angaży, legitymacji ubezpieczeniowej z wpisami o zarobkach lub list płac).

Co grozi, gdy we wniosku do ZUS brakuje zaświadczenia o zarobkach ZUS ERP-7 za lata sprzed 1999?

ZUS przyjmie za lata sprzed 1999 roku kwotę wynagrodzenia minimalnego, co oznacza drastyczne zaniżenie kapitału początkowego. W skali miesiąca różnica często przekracza 300 zł.

Kiedy warto złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury w ZUS?

Po odnalezieniu nowych dokumentów płacowych lub potwierdzających staż pracy. Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego przy emeryturze pomostowej lub wcześniejszej pozwala uwzględnić składki zebrane podczas pracy na emeryturze.

Czy ZUS wypłaca wyrównanie wstecz po przeliczeniu emerytury?

ZUS nie wypłaca wyrównania wstecz (chyba że zaniżenie wynikało z błędu urzędu). Wyższa emerytura przysługuje dopiero od miesiąca, w którym złożono kompletny wniosek.

Jaki formularz złożyć w ZUS: ZUS EKP czy ZUS ERPO?

ZUS EKP służy do ponownego ustalenia kapitału początkowego i przeliczenia zarobków sprzed 1999 roku. ZUS ERPO służy do doliczenia stażu pracy lub nowych składek po przejściu na emeryturę.

Gdzie znaleźć informacje o archiwach zlikwidowanych zakładów pracy i dokumentach płacowych?

W bazie prowadzonej przez ZUS w zakładce Baza zlikwidowanych zakładów pracy oraz na portalu msh.pl (Ewidencja Przechowawców Akt Osobowych i Płacowych). Zaświadczenie z archiwum jest pełnoprawnym dowodem dla ZUS.

