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ZUS radzi: Ci seniorzy dostaną wyższą 13. i 14. emeryturę, jeżeli złożą wniosek EPD-21

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05 czerwca 2026, 09:54
oprac. Paweł Huczko
EPD-21 wniosek
ZUS: Ci emeryci dostaną wyższą 13. i 14. emeryturę, gdy złożą wniosek EPD-21
ZUS

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ZUS informuje, że emeryci i renciści, których roczne dochody nie przekraczają 30 tys. zł, mogą uniknąć potrącania zaliczek na podatek od dodatkowych świadczeń. Złożenie odpowiedniego formularza w ZUS sprawi, że 13. i 14. emerytura wpłyną na konto w wyższej kwocie netto. Jednak dla części seniorów takie rozwiązanie może oznaczać konieczność dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym.

Wniosek EPD-21

Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł ma symbol EPD-21. Jeśli emeryt lub rencista złoży taki wniosek w ZUS, to z jego emerytury, renty, a także dodatkowych rocznych świadczeń („trzynastki” i „czternastki”) nie będą pobierane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Będzie tak do momentu, aż suma świadczeń w danym roku przekroczy 30 tys. zł. Wówczas ZUS zacznie pobierać ze świadczenia miesięczne zaliczki na podatek w wysokości 12 proc. (bez pomniejszania zaliczki o 300 zł), a kwota do wypłaty będzie niższa niż przed złożeniem wniosku EPD-21.

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Kto zyska na złożeniu wniosku EPD-21

Złożenie wniosku powinny rozważyć osoby pobierające niskie świadczenia, które nie mają innych źródeł dochodu. W ich przypadku standardowo zaliczkę na podatek potrąca się tylko z dodatkowych rocznych świadczeń, co sprawia, że kwota „na rękę” jest niższa, a w urzędzie skarbowym po zakończeniu roku powstaje nadpłata. Nadpłata ta jest zwracana, ale dopiero po rozliczeniu rocznym. Dzięki wnioskowi EPD-21 ZUS nie potrąci zaliczki z „trzynastki” i „czternastki”. Wypłata dodatków będzie wyższa, a po zakończeniu roku podatkowego najprawdopodobniej nie będzie trzeba czekać na zwrot z urzędu skarbowego.

Nie dla każdego złożenie wniosku będzie opłacalne

Wniosek o niepobieranie zaliczek nie dla każdego będzie jednak opłacalny. Nie jest on korzystny dla osób, których łączne dochody ze wszystkich źródeł przekraczają 30 tys. zł rocznie. Dotyczy to seniorów, którzy oprócz niskiej emerytury z ZUS pobierają np. drugie świadczenie z innej instytucji lub otrzymują wynagrodzenie za pracę. W takim przypadku suma dochodów może przekroczyć kwotę wolną od podatku.

Jeżeli taki emeryt lub rencista złoży wniosek o niepobieranie zaliczek, po zakończeniu roku w rozliczeniu z fiskusem może pojawić się niedopłata podatku.

Nie trzeba ponawiać składania wniosku

Raz złożony wniosek EPD-21 obowiązuje również w kolejnych latach - do momentu jego wycofania lub złożenia innego formularza podatkowego. Każdy świadczeniobiorca sam podejmuje decyzję, jednak w sytuacji posiadania wielu źródeł dochodu warto rozważyć pozostanie przy standardowym pobieraniu zaliczek przez ZUS.

Krzysztof Cieszyński, Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego

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Źródło: INFOR
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