Nowe 1500 zł co miesiąc dla części emerytów. W Sejmie ważą się losy wyjątkowego świadczenia

Do Sejmu wpłynęła głośna petycja, która może całkowicie odmienić sytuację finansową starszego pokolenia. Nowy program zakłada wypłatę dodatkowych 1600 zł miesięcznie dla osób, które wychowały obecnych podatników. Choć propozycja błyskawicznie zyskała ogromny rozgłos, pieniądze nie trafią do wszystkich automatycznie. Jakie konkretne wymagania trzeba spełnić, aby załapać się na to potężne wsparcie i od kiedy nowe przepisy mogłyby wejść w życie?

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Obecne przepisy wspierają finansowo rodziców tylko do momentu ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Nowy dodatek ma zapełnić tę lukę i nagrodzić starsze pokolenie za trud włożony w wychowanie nowych podatników.

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Kto ma szansę na dodatkowe 1600 zł? Ostry warunek

W przeciwieństwie do tradycyjnego 800 plus, nowe świadczenie nie byłoby przyznawane bezwarunkowo. Pieniądze mają trafiać do osób, które spełnią trzy kluczowe kryteria:

Liczba dzieci: Wychowanie co najmniej dwojga dzieci.

Miejsce pracy: Dzieci muszą pracować na terenie Polski.

Podatki: Potomstwo musi odprowadzać składki ZUS i podatki w kraju.

Autor inicjatywy argumentuje, że rodzice pracujących obywateli realnie zbudowali stabilność finansów publicznych oraz systemu emerytalnego, dlatego na starość należy im się za to bezpośrednia gratyfikacja.

Co na to Sejm? Eksperci studzą emocje

Propozycją z końcówki 2025 roku zajęło się już sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji. Choć w przeszłości pojawiały się podobne pomysły (np. wypłata 800 zł na każde dziecko bez względu na ich liczbę), ten projekt zakłada sztywną kwotę 1600 zł. Sejmowi eksperci wydali już pierwszą opinię. Rekomendują odrzucenie petycji lub zaprzestanie dalszych prac nad nią. Ich stanowisko nie jest jednak ostateczne i posłowie wcale nie muszą się do niego dostosować.

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Na jakim etapie są prace?

Na ten moment nie zapadła żadna decyzja o wdrożeniu świadczenia w życie.

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Komisja sejmowa zdecydowała o wydłużeniu czasu na rozpatrzenie petycji.

Parlamentarzyści oczekują teraz na oficjalne stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nie wyznaczono jeszcze żadnego konkretnego terminu kolejnych obrad w tej sprawie.

Warto pamiętać, że w Polsce działa już program "Mama 4 plus" (rodzicielskie świadczenie uzupełniające). Gwarantuje on emeryturę minimalną osobom, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie wypracowały prawa do własnego świadczenia. Nowa propozycja 1600 zł objęłaby znacznie większą grupę seniorów - w tym tych z dwójką dzieci - jednak jej losy wciąż stoją pod dużym znakiem zapytania.

Jak działa program "Mama 4 plus"? Zasady są rygorystyczne

Istniejący już program "Mama 4 plus", czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające ZUS, ma na celu zapewnienie podstawowych środków do życia osobom, które zrezygnowały z pracy zawodowej lub pracowały zbyt krótko, aby wychować minimum czworo dzieci. O wsparcie mogą ubiegać się kobiety po 60. roku życia oraz ojcowie po ukończeniu 65 lat (jeśli matka zmarła lub porzuciła rodzinę). Kluczowym warunkiem jest brak dochodu gwarantującego niezbędne utrzymanie. Państwo bierze pod uwagę nie tylko dzieci biologiczne, ale też przysposobione czy wychowywane w ramach rodzin zastępczych. Ponadto wymagane jest mieszkanie w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia. Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie - niezbędne jest złożenie wniosku.

Ile wynosi aktualna emerytura minimalna w 2026 roku?

Wysokość świadczenia "Mama 4 plus" jest ściśle powiązana z poziomem najniższej emerytury w kraju. Zgodnie z oficjalnymi danymi, aktualna emerytura minimalna od 1 marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie. Przekłada się to na kwotę około 1800,43 zł netto ("na rękę").W praktyce oznacza to, że jeśli matka czwórki dzieci nie ma żadnej własnej emerytury, ZUS wypłaci jej pełne 1978,49 zł brutto. Jeśli natomiast wypracowała emeryturę, ale wynosi ona np. 1200 zł brutto, program "Mama 4 plus" pokryje różnicę, dopłacając kwotę brakującą do poziomu ustawowego minimum. Według raportów statystycznych, średnia miesięczna dopłata dla seniorów w ramach tego programu wynosi obecnie około 1083,23 zł.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Na czym polega propozycja „podwójnego 800 plus” dla seniorów?

Obywatelska petycja zakłada wypłatę 1600 zł miesięcznie dla seniorów, którzy odchowali potomstwo. Kwota jest dwukrotnością świadczenia wychowawczego 800 plus.

Jakie warunki trzeba spełnić w propozycji świadczenia 1600 zł dla seniorów?

Pieniądze mają trafiać do osób, które wychowały co najmniej dwoje dzieci. Dzieci muszą pracować na terenie Polski oraz odprowadzać składki ZUS i podatki w kraju.

Na jakim etapie jest obywatelska petycja o 1600 zł dla seniorów?

Nie zapadła żadna decyzja o wdrożeniu świadczenia. Komisja sejmowa wydłużyła czas na rozpatrzenie petycji i oczekuje na stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kto może ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające "Mama 4 plus"?

O wsparcie mogą ubiegać się osoby, które wychowały minimum czworo dzieci i nie mają dochodu gwarantującego niezbędne utrzymanie. Dotyczy to kobiet po 60. roku życia oraz ojców po 65 latach, jeśli matka zmarła lub porzuciła rodzinę.

Ile wynosi emerytura minimalna powiązana z programem "Mama 4 plus" od 1 marca 2026 roku?

Od 1 marca 2026 roku emerytura minimalna wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie, czyli około 1800,43 zł netto. Średnia miesięczna dopłata w programie "Mama 4 plus" wynosi obecnie około 1083,23 zł.