Zaczyna się długi weekend sierpniowy 15-18.08.2024. Tak wkrótce mają wyglądać wszystkie weekendy zaczynające się w czwartki

Długi weekend, który zacznie się praktycznie w środę po południu to umowny finał tegorocznych wakacji. Jeśli wkrótce wejdzie w życie czterodniowy tydzień pracy, tak w przyszłości mogą wyglądać wszystkie weekendy, tzw. city-breaki. Dla hoteli i restauracji to więc próba generalna, sprawdzian na ile są gotowe przyjmować seryjnie tłumy gości.

Tak też przygotowali się na ten weekend przedsiębiorcy z Pomorza Zachodniego, zwłaszcza że od dawna obserwują oni trend zastępowania tradycyjnych dwutygodniowych urlopów przez krótsze, ale bardziej intensywne pobyty gości. Co z tych obserwacji wynika?

Urlopy 2024: przedsiębiorcy braki gości nadrabiają w weekendy

W tym roku sezon turystyczny w zachodniopomorskich kurortach jest bardzo niejednoznaczny. Od opinii, że jest to absolutnie rekordowy sezon, gdzie hotele nie spadają poniżej 80% obłożenia, po opinie, że mniejsze obiekty i mniejsze miejscowości mają zdecydowanie mniej gości niż rok temu.

Da się zaobserwować wyraźnie tendencję, że turyści szukają wypoczynku aktywnego i zdecydowanie wolą relaks w formie city-break niż długich urlopów.

– Weekend sierpniowy zapowiada się rekordowo, bo będzie piękna pogoda, a jednocześnie jest to taki czas dla niektórych, że traktują go jako ostatni oddech wakacji – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Hotelarze zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej, w takich miejscowościach jak: Świnoujście, Kołobrzeg, Mielno, Międzyzdroje, spodziewają się, że weekend 15-18 sierpnia, będzie dla zachodniopomorskiej turystyki bardzo dobry.

Teraz długie urlopy ustępują częstszym, ale kilkudniowym weekendowym wypadom

Jak komentuje ekspertka, w tym roku turystyka zdecydowanie zmierza w kierunku krótszych, dynamiczniejszych weekendów nad morzem niż długich urlopów. Częściej widać turystów, którzy planują rezerwacje od piątku do niedzieli niż na cały tydzień.

Nie ma w tym nic zaskakującego, po prostu wolimy więcej krótszych wyjazdów niż jeden długi nad morzem, gdy narażamy się na dość nieprzewidywalną polską pogodę.

– Długi weekend sierpniowy jest kwintesencją tego jak lubimy wypoczywać. Krótki, aktywny wypoczynek. Spodziewamy się, że większość hoteli będzie mieć kompletną rezerwację – mówi Hanna Mojsiuk,

Potwierdza to Małgorzata Jaszkiewicz z sieci Zdrojowa Hotels

– Obłożenie długiego weekendu sierpniowego, w który właśnie wychodzimy, wynosi w naszych hotelach i apartamentach praktycznie sto procent. Jeszcze wczoraj goście szukali ostatnich pokoi, jednak znalezienie miejsca graniczyło z cudem – mówi Małgorzata Jaszkiewicz.

– Poza Bałtykiem bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się Karkonosze, nasze hotele w Szklarskiej Porębie będą również pełne turystów. Dobre wakacje nie oznaczają jednak, że niepotrzebne są już akcje promocyjne Polski wśród Polaków, a także sięganie po turystów z nowych rynków takich jak Emiraty Arabskie – mówi przedsiębiorczyni. I dodaje:

– W tym kontekście bardzo cieszy rozbudowa lotniska w Goleniowie, aby poza górami, turyści z EA przybywali nad polskie morze.

Turyści przyjeżdżają na krócej, ale w weekendy wydają więcej

Eksperci Północnej Izby Gospodarczej nie mają wątpliwości, że dla branży to może być nawet najważniejszy lub kulminacyjny tydzień wakacji.

– To jest chyba najważniejszy weekend wakacji, to jest czas kulminacji, gdy gości mamy w Koszalinie, Mielnie i w okolicach najwięcej. Turyści już u nas są, a kolejni pewnie dojadą w środę i w czwartek. Obłożenie jest bardzo wysokie, a hotelarze podkreślają, że turyści przyjeżdżają na krócej, wydają trochę więcej na wygodę, na wizyty w restauracjach czy na atrakcje rozrywkowe – mówi Andrzej Mielcarek, prezes koszalińskiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej.

– Widzimy, że turyści planują wypoczynek dynamicznie i często od pogody uzależniają czy zostaną na jedną-dwie czy na trzy noce – dodaje prezes Mielcarek.

Apartamenty na wynajem również cieszą się dużym zainteresowaniem przed długim weekendem sierpniowym.

– Apartamenty na wynajem zazwyczaj wybierają osoby chcące więcej niezależności, a jednocześnie tańszej oferty niż ta hotelowa. Tydzień w takim apartamencie to ryzyko, że gdy pogoda nie będzie sprzyjająca, nie będzie co robić, a jednocześnie dwa-trzy dni to opcja bardzo dobra i atrakcyjna dla wypoczywających. Pytań o apartamenty na wynajem nad morzem jest mnóstwo w przededniu długiego weekendu. Dominują pytania dotyczące Świnoujścia i Kołobrzegu – mówi ekspert rynku nieruchomości Mirosław Król.

Sezon turystyczny nad morzem trwa zwykle do końca września.