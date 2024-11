Wigilia bez pracy – korzyść dla pracowników, wyzwanie dla przedsiębiorców? Prof. Jan Klimek z ZRP wskazuje na ukryte problemy

Rzemieślnicy popierają inicjatywę uznania Wigilii za dzień wolny od pracy. Prof. Jan Klimek z ZRP uważa, że ten krok pozytywnie wpłynie na atmosferę w miejscach pracy i komfort pracowników, ponieważ wiele firm już dziś kończy pracę wcześniej w ten dzień. Klimek zauważa jednak wyzwania dla branż, takich jak piekarnictwo i cukiernictwo, które mogą wymagać wyjątkowej organizacji pracy przed Świętami.

Polscy rzemieślnicy o wolnej Wigilii: Czy świąteczna atmosfera wymaga dnia wolnego?

"My jako Związek Rzemiosła Polskiego ogólnie popieramy inicjatywę wolnej od pracy Wigilii, dostrzegając jej pozytywny wpływ zarówno na atmosferę w miejscach pracy, jak i na pracowników. W przeważającej większości przedsiębiorstw ten dzień i tak ma charakter mniej formalny – pracownicy często kończą pracę wcześniej lub korzystają z urlopu. W związku z tym nadanie Wigilii statusu święta ustawowego wydaje się zgodne z praktyką i potrzebami społecznymi" - pisze w komentarzu do proponowanych zmian w prawie pracy prof. dr hab. Jan Klimek, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego.

Wolna Wigilia: Świąteczny prezent czy nowe wyzwanie dla polskich rzemieślników?

"Musimy jednak pamiętać, że są pracownicy, tacy jak np. piekarze czy cukiernicy, którzy odgrywają kluczową rolę w przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia, a ze względu na dłuższe trwanie świąt będą musieli zmierzyć się z dodatkowym obciążeniem pracą. Aby sprostać wszystkim zamówieniom w terminie, mogą być zmuszeni do pracy ponad normę w dniach poprzedzających święta. Sytuacja będzie szczególnie wymagająca, jeśli nowe przepisy wejdą w życie jeszcze w tym roku. Do świąt pozostało niewiele czasu, a firmy już teraz muszą rozpocząć planowanie swoich działań na ten okres" - wskazuje Prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

"Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że ta propozycja zmiany prawa pracy dotyka znacząco małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności mikroprzedsiębiorców. To środowisko w Polsce mierzy się w ostatnich latach z szeregiem wyzwań i obciążeń, które często prowadzą właścicieli firm na skraj rentowności, a w wielu przypadkach do zamykania działalności. Kolejne propozycje rządu, takie jak systematyczne podnoszenie minimalnego wynagrodzenia, które stanowi wyłączne obciążenie dla pracodawcy, oraz zmiany w systemie świadczeń chorobowych (L4), są działaniami nagłymi i nieprzewidzianymi. Szczególnie dotkliwe są właśnie dla tych najmniejszych firm, których zasoby są ograniczone, a ich elastyczność finansowa jest znacznie mniejsza niż w dużych organizacjach" - komentuje prof. Jan Klimek z ZRP.

Wigilia ważniejsza niż Trzech Króli? Pracodawcy opowiadają się za dniem wolnym na Boże Narodzenie

"Warto też przypomnieć, że w ramach wcześniejszych konsultacji społecznych rząd rozważał propozycję wyboru dodatkowego dnia wolnego od pracy, wskazując na alternatywę między Wigilią a Świętem Trzech Króli. Przedstawiciele pracodawców, z uwagi na wyjątkowe znaczenie świąt Bożego Narodzenia w kulturze chrześcijańskiej, opowiadali się za Wigilią jako bardziej odpowiednim terminem. Liczymy zatem, że głos tego środowiska zostanie tym razem uwzględniony w ostatecznej decyzji" - przypomina Prezes ZRP.