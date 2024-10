Dzień wolny w Wigilię Bożego Narodzenia. Jest już projekt ustawy, Lewica ma nadzieję, że uda się jej przekonać koalicjantów do tego, żeby jak najszybciej go poprzeć

Projekt ustawy wprowadzający w Wigilię Bożego Narodzenia dzień wolny od pracy jest już gotowy - poinformował rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik. Projekt został przygotowany przez klub Lewicy. Według niego już niebawem rozpoczynają się wstępne rozmowy z koalicjantami w tej sprawie.

Złożenie projektu ustawy, która wprowadzi nowy dzień wolny od pracy zapowiedziała Agnieszka Dziemianowicz–Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. "Kładziemy projekt na stole i wysyłamy jasny sygnał: Lewica chce, żeby Wigilia była dniem wolnym od pracy" – powiedziała Dziemianowicz-Bąk na antenie TOK FM. Czy wolny od pracy będzie już tegoroczny 24 grudnia, zależy - jej zdaniem - od tego, kiedy i w jakim tempie projekt ustawy będzie procedowany przez parlamentarzystów.

Wigilia Bożego Narodzenia dniem ustawowo wolny od pracy

Michnik poinformował, że projekt został przygotowany przez posłów Lewicy. "Wigilia to jest dzień, w którym powinniśmy spędzać czas z najbliższymi, a nie w pracy, dlatego klub parlamentarny Lewicy przygotował projekt ustawy wprowadzający dzień wolny w Wigilię Bożego Narodzenia" - zaznaczył.

Rzecznik Nowej Lewicy przekazał, że projekt jest już gotowy. "Mam nadzieję, że uda nam się przekonać naszych koalicjantów do tego, żeby jak najszybciej go poprzeć" - stwierdził.

Parlamentarzyści Lewicy będą rozmawiać z koalicjantami w sprawie projektu nowego dnia wolnego. A co na to związki zawodowe?

Według niego parlamentarzyści Lewicy nie rozmawiali jeszcze z koalicjantami w tej sprawie. "To jest już przed nami, zaczynamy te rozmowy" - zapowiedział rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik.

Do propozycji Lewicy pozytywnie odniosły się związki zawodowe. Szef "S" Piotr Duda przekazał, że Solidarność "od lat stoi na stanowisku, że Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy". Co więcej – jak wskazał – w zakładzie pracy, którym jest Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", już wiele lat temu wpisano do zakładowego układu zbiorowego pracy 24 grudnia jako dzień wolny. "Trudno mi jednak określić na tym etapie, jak oceniamy projekt, o którym mówi minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Zrobimy to, gdy projekt zostanie przygotowany i przekazany nam do konsultacji" – zapowiedział Piotr Duda.

Zaznaczył, że wolna Wigilia to nośne hasło, ale rodzi się pytanie, czy "projekt Lewicy zakłada, że ma to być dzień wolny dla wszystkich pracowników, również na przykład tych zatrudnionych w handlu". "Jeśli mówimy o tym, że pracownikom należy się wolny dzień, trudno przy tym wykluczać jakąkolwiek grupę, choćby właśnie pracowników handlu, tylko dlatego, że inni upatrują w tym dniu szansę na zrobienie ostatnich zakupów przed świętami Bożego Narodzenia" – ocenił przewodniczący Solidarności.

Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski podkreślił, że OPZZ jest za wszelkimi propracowniczymi rozwiązaniami. "Rozwiązanie to nam się bardzo podoba, zwłaszcza że już teraz bardzo dużo firm wprowadza wolne wigilie w swoich regulaminach pracy" – zauważył Ostrowski. Zwrócił uwagę, że przy pracach nad projektem warto pochylić się nad zawodami, które nie mogą mieć tego dnia wolnego. "Chodzi o to, żeby w jakiś sposób można im to było zrekompensować" – powiedział szef OPZZ.

Również Forum Związków Zawodowych odebrało tę propozycję jako pozytywną. "Wigilia nie może być momentem refleksji i odpoczynku, dla wybranych" – stwierdził rzecznik prasowy FZZ Grzegorz Sikora.

Propozycja wprowadzenia wolnej Wigilii jest odpowiedzią na zgłaszane od lat postulaty polskich rodzin

Niewykluczone, że już tegoroczna Wigilia Bożego Narodzenia będzie dniem wolnym od pracy. Złożenie projektu ustawy wprowadzającej wolny dzień - zapowiedziała w piątek 25 października ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz–Bąk.

"Kładziemy projekt na stole i wysyłamy jasny sygnał: Lewica chce, żeby Wigilia była dniem wolnym od pracy" - powiedziała na antenie TOK FM Dziemianowicz-Bąk. To, czy wolny od pracy będzie już tegoroczny 24 grudnia zależy jej zdaniem od tego, kiedy i w jakim tempie projekt ustawy będzie procedowany przez parlamentarzystów.

Ministra tłumaczyła, że propozycja wprowadzenia wolnej Wigilii jest odpowiedzią na zgłaszane od lat postulaty polskich rodzin. Jej zdaniem 24 grudnia powinien być wolny dla wszystkich - zarówno dla wierzących, jak i niewierzących - tak, żeby każdy mógł się przygotować na wieczór, odbyć podróż, żeby spotkać się z rodziną, czy po prostu odpocząć.

Póki co nie wiadomo, jak wolna Wigilia wpłynęłaby na ograniczenia w handlu. Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że zatrudnione w tym sektorze gospodarki są głównie kobiety, a to na nich w większości spoczywa odpowiedzialność za przygotowania przedświąteczne. "Ułatwiając przygotowania z jednej strony, nie można z drugiej utrudniać" - stwierdziła ministra.