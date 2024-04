Czy 14.04.2024 roku to niedziela handlowa, zakupy można zrobić w galerii lub centrum handlowym, od kiedy wszystkie bez zakazu handlu

Nawet jeśli ktoś dwa tygodnie przeżył na dużych zapasach powielkanocnych, to teraz już z pewnością ma potrzebę uzupełnienia lodówki i szafek-spiżarni z zapasami. Aura dzisiejsza temu sprzyja i pewnie wiele osób zastanawia się nad wyprawą po zakupy – najlepiej do galerii handlowej lub dużego centrum handlowego. Czy to jednak ma sens – czy niedziela 14 kwietnia to niedziela handlowa, czy obejmuje ją zakaz handlu?

Niedziela 14 kwietnia 2024: czy jest handlowa

Zakupy w niedzielę 14 kwietnia 2024 roku: Biedronka, Lidl, Stokrotka, Aldi, Kaufland, Dino, Żabka

Niedziela 14 kwietnia 2024 r. czy warto wybrać się do galerii handlowej

Niedziele handlowe i niedziele z zakazem handlu 2024 [wykaz] REKLAMA Gdyby pogoda dopisała, pewnie dylemat byłby mniejszy. Zapasy na grillowanie można w ciemno uzupełnić po drodze na działkę na stacji benzynowej lub w małym okolicznym sklepie, bez zastanawiania się czy to niedziela handlowa czy niedziela z zakazem handlu. Jednak po nocy z anomaliami w wielu miejscach niedziela jest raczej pogodowo mało stabilna i trzeba szukać innego sposobu na optymalne spędzienie tego dnia - może więc galeria handlowa i zakupy? REKLAMA W tym drugim przypadku zakupy można co prawda także zrobić, ale w ściśle ograniczonej liczbie sklepów. Galerie co prawda są czynne, ale można tam zjeść obiad, dać dziecku pohasać w różnego typu usługowych Fikołkach lub samemu poćwiczyć w klubie fitness, ale ani w butikach, ani w sklepach spożywczych zakupów się nie zrobi. Niedziela 14 kwietnia 2024: czy jest handlowa Niestety, dziś jest niedziela objęta zakazem handlu. W grę wchodzi więc drugi wariant: jeśli duże zakupy, to z największych sklepów czynne są te działające w ramach stacji benzynowej czy niektóre duże Żabki. Do Lidla, Biedronki, Stokrotki, Aldi, Kaufland czy Dino a także działającego w najbliższej galerii handlowej Carrefoura nie ma co się wybierać, bo są zamknięte, podobnie jak w zdecydowaną większość niedziel w roku – 45 lub 46. Kolejny rok z rządu mamy bowiem tylko siedem niedziel, w które handel odbywa się bez zakazu. W tym względzie, mimo zapowiedzi polityków, nic się nie zmieniło. Owszem, ma się zmienić, ale konkretnego projektu zmian w ustawie o zakazie handlu w niedzielę lub wręcz całkowitego usunięcia tej ustawy z porządku prawnego nie ma. Dalszy ciąg materiału pod wideo Owszem, w kwietniu mamy niedzielę handlową – to niedziela poprzedzająca pierwszą tegoroczną majówkę – 28 kwietnia. REKLAMA Niedziela dzisiejsza, 14 kwietnia jest niedzielą, w którą obowiązuje zakaz handlu. Oznacza on, że nie mogą prowadzić sprzedaży i umożliwiać tym samy robienie zakupów te sklepy, które zatrudniają pracowników. Wyjątkiem są sklepy na stacjach benzynowych, cukiernie, kwiaciarnie i inne placówki handlowe zwolnione z zakazu handlu w niedzielę, a wyszczególnione w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Na tej liście są wszelkie sklepy, włącznie ze spożywczymi, które pracowników nie zatrudniają – są obsługiwane przez właściciela, wspieranego ewentualnie przez członków jego najbliższej rodziny. Zakupy w niedzielę 14 kwietnia 2024 roku: Biedronka, Lidl, Stokrotka, Aldi, Kaufland, Dino, Żabka Dlatego dziś 14 kwietnia, jak w większość niedziel w roku (46 lub 47 w sumie) w ten dzień tygodnia obowiązuje ścisły zakaz otwierania sklepów, które zatrudniają pracowników.

Z nielicznymi wyjątkami takimi jak na przykład sklepy na stacjach benzynowych. Jednak tam trudno robić duże zakupy, bo asortyment towarów jest dużo mniejszy niż chociażby w sklepach dyskontowych takich sieci jak Biedronka, Lidl, Dino czy nawet Stokrotka, a poza tym ceny też nie zachęcają do dużych zakupów. Z sieci można w niedzielę 10 marca, jak w każdą inną – niezależnie od tego czy jest na objęta zakazem handlu czy też nie – liczyć na otwarte w bliższej i dalszej okolicy sklepy sieci Żabka. Jak to możliwe? Nie łamią one przepisów ustawy o zakazie handlu w niedzielę – nie zatrudniają pracowników a sprzedaż prowadzi właściciel lub właściciele, bo wiele z nich działa na zasadzie spółki cywilnej. Przepisy dla takich sklepów robią wyjątek w zakazie handlu w niedzielę – mogą one być czynne bez ograniczeń. Dodatkowo właścicieli w sprzedaży mogą w niedziele z zakazem handlu wspierać członkowie najbliższej rodziny. Nie zrobimy zakupów natomiast w galerii handlowej, choć te w większości są czynne, bo znajdują się w nich restauracje, cukiernie, kwiaciarnie, kina a także różne punkty usługowe. Niedziela 14 kwietnia 2024 r. czy warto wybrać się do galerii handlowej W niedzielę 14 kwietnia, która jest niedzielą z zakazem handlu a nie niedzielą handlową, możemy wybrać się do galerii handlowej czy centrum handlowego w miejscowościach, w których to ono pełni taką rolę jak galeria w metropolii – jednak zjemy tak posiłek, kupimy kwiaty, wypijemy kawę, zrobimy zakupy w cukierni, pozwolimy się bawić dzieciom w klubiku dziecięcym – a sami możemy w tym czasie skorzystać z fitness – jednak nie kupimy nic ani w butikach z ubraniami czy obuwiem, ani tym bardziej nie zrobimy zakupów w supermarketach. Carrefoury czy inne – mają bowiem 14 kwietnia zakaz handlu. Tymczasem gdy dwie dekady temu galerie handlowe zaczęły się pojawiać we wszystkich dużych Polskich miastach – od Warszawy po Białystok i Opole – możliwość połączenia dużych tygodniowych zakupów czy kupna np. elektroniki albo prezentów, z korzystaniem z takich dodatkowych usług, które teraz w niedziele z zakazem handlu są ich jedynym zakresem aktywności, budowała sens bywania w galeriach.

Gdy taka możliwość została ograniczona tylko do siedmiu niedziel w roku, rozwój galerii i centrów handlowych wyhamował i mimo powolnego odbudowywania biznesu po pandemii, nie są już one już w stanie powrócić do takiego poziomu odwiedzających je w niedziele klientów jak było to jeszcze dekadę temu. Niedziele handlowe i niedziele z zakazem handlu 2024 [wykaz] Sięgając po przepisy prawne i oceniając obecny stan prawny musimy stwierdzić, że kolejny rok z rzędu bez zakazu handlu w kalendarzu jest siedem niedziel: 28 stycznia,

24 marca,

28 kwietnia,

30 czerwca,

25 sierpnia,

15 grudnia,

22 grudnia. Na próżno więc na tej liście szukać dzisiejszej niedzieli, 14 kwietnia. Aktualnie, choć to już początek drugiego kwartału 2024 roku handel był dozwolony tylko dwa razy – 28 stycznia i 24 marca. Według obecnie obowiązującego prawa niedziel handlowych w 2024 roku zostało jeszcze pięć, z czego dwie w obecnym kwartale: przed majówką i na dobry początek wakacji. Zobacz również: Taka będzie najniższa krajowa 2025 brutto, netto. Ile wyniesie nowa płaca minimalna po kolejnej podwyżce

