REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » W grudniu konsumenci ruszyli odważniej na zakupy i udowodnili, że korzystając ze sklepów stacjonarnych i internetowych kierują się wiedzą o działaniu rynków

W grudniu konsumenci ruszyli odważniej na zakupy i udowodnili, że korzystając ze sklepów stacjonarnych i internetowych kierują się wiedzą o działaniu rynków

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 stycznia 2026, 10:25
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
W grudniu tradycyjny handel i sklepy internetowe solidarnie dzielą się zakupami
Konsumenci coraz więcej wydają na zakupy, i to nie tylko przed świętami
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Grudniowe zakupy zadowoliły w końcu wszystkich: handel, konsumentów i ekonomistów, Sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła aż o 12,5 proc. w porównaniu z listopadem i była wyższa niż przed rokiem o 5,3 proc.

Z jednej strony to wyraźny efekt sezonu świątecznego, który w 2025 r. przyniósł znacznie mocniejszą dynamikę niż rok wcześniej (1,9 proc.). Ale to coś więcej: pozytywne podsumowanie całego, dobrego dla sprzedaży, roku.
- Skąd taki optymizm? W ujęciu całorocznym sprzedaż detaliczna w 2025 r. wzrosła o 4,3 proc. rok do roku (wobec 2,7 proc. w 2024 r.).
To potwierdza, że końcówka roku była nie tylko sezonowym impulsem, ale także dopełnieniem stopniowej poprawy konsumpcji obserwowanej od drugiego kwartału 2025 roku - komentuje Miłosz Mickiewicz, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju biznesu w Grupie Comperia.pl SA.

REKLAMA

REKLAMA

Zakupy konsumentów: sklepy tradycyjne czy internetowe górą?

Ekspert uważa, że tu nie ma miejsca na rywalizację. W handlu internetowym grudzień przyniósł obraz zgodny z historycznym schematem. Wartość sprzedaży online rośnie – tym razem była o 4,5 proc. wyższa niż przed rokiem, jednak jej udział w sprzedaży ogółem spadł z 11,0 proc. w listopadzie do 10,1 proc. w grudniu.
- To zjawisko powtarzalne i naturalne. W grudniu część zakupów wraca do kanałów stacjonarnych, a decyzje zakupowe są częściej podejmowane pod presją czasu, dostępności produktu i natychmiastowego odbioru - wyjaśnia Miłosz Mickiewicz.

Jednocześnie dane miesiąc do miesiąca pokazują, że sprzedaż internetowa wzrosła o 3 proc. względem listopada, co potwierdza, że kanał online pozostaje istotnym beneficjentem świątecznego szczytu.
Struktura sprzedaży internetowej w grudniu pokazuje dojrzały rynek, w którym e-commerce stanowi stabilny element świątecznego ekosystemu zakupowego. Choć część konsumentów wraca do sklepów stacjonarnych, sprzedaż online nadal koncentruje się na kategoriach wymagających wcześniejszego researchu, porównań cen i planowania zakupów - wyjaśnia ekspert.

To potwierdza, że spadek udziału e-commerce w grudniu nie oznacza osłabienia kanału, lecz raczej sezonowe przesunięcie akcentów między kanałami sprzedaży.
- Tajemnicą poliszynela jest to, że w niektórych firmach istnieje bardziej lub mniej poważny konflikt pomiędzy działami odpowiadającymi za sprzedaż internetową a stacjonarną. Z pewną trudnością przychodzi im zaakceptowanie faktu, że grają do jednej bramki. Wyciągają krótkoterminowe dane, żeby udowodnić swoje tezy o zabieraniu klienta offline przez online i na odwrót, o kanibalizowaniu sprzedaży etc. W ciągu całego roku te wahania się wyrównują i wskazują niezbędność każdego kanału - podkreśla Miłosz Mickiewicz.

REKLAMA

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zakupy konsumentów: e-commerce rośnie na urządzaniu domu

Jak zauważa ekspert z Grupy Comperia.pl SA., szczególnie wyraźnie widać to w kategorii meble, RTV, AGD, która w grudniu pozostaje jednym z filarów sprzedaży internetowej.
W ujęciu rok do roku sprzedaż online w tej kategorii wzrosła o 17,5 proc., a miesiąc do miesiąca aż o 13,1 proc.

Jednocześnie udział e-commerce w całkowitej sprzedaży tej grupy zwiększył się do 21,8 proc., co potwierdza, że nawet w miesiącu sprzyjającym zakupom stacjonarnym konsumenci chętnie realizują większe i droższe transakcje w kanale online.
To jeden z najbardziej dojrzałych segmentów e-commerce, w którym Internet stał się naturalnym miejscem zakupu sprzętu wysokiej wartości - tłumaczy Miłosz Mickiewicz.

Samochody ciągle do przodu, ale wolniej

Od początku roku silnym motorem wzrostu sprzedaży internetowej pozostaje kategoria pojazdy samochodowe, motocykle, części.
W grudniu wzrost sprzedaży detalicznej w tej grupie wyniósł 13,1 proc. rok do roku, a w całym 2025 r. była ona wyższa o 11,1 proc. w porównaniu z 2024 r. W ujęciu miesiąc do miesiąca sprzedaż również wzrosła – o 4,1 proc., co pokazuje, że popyt w tej kategorii utrzymuje się na wysokim poziomie także poza szczytem promocyjnym.

W kanale online dynamika sprzedaży w kategorii pojazdy samochodowe, motocykle, części pozostaje bardzo wysoka – w grudniu sprzedaż była o 474,7 proc. wyższa niż przed rokiem. Jednak w ujęciu miesiąc do miesiąca odnotowano spadek o 24,3 proc., będący pierwszym cofnięciem po trzech miesiącach dynamicznych wzrostów.
To może sugerować, że listopadowy szczyt miał charakter wyjątkowo silny, a część popytu została zrealizowana wcześniej. Jeśli chodzi o udział sprzedaży internetowej towarów z tej kategorii, to w grudniu wyniósł 4,9 proc. Choć był niższy niż w październiku i listopadzie, kiedy osiągnął szczytowe jak dotąd poziomy, przekraczając znacznie 6 proc., nadal pozostaje wyraźnie wyższy niż w poprzednich latach - uważa Miłosz Mackiewicz z Grupy Comperia.pl SA.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Co oznaczają punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności? Praktyczne wyjaśnienie
28 sty 2026

Masz znaczny stopień niepełnosprawności, a urząd odmówił wypłaty? W 2026 roku sam stopień to za mało. O tym, czy dostaniesz pieniądze decydują punkty 5, 6, 7 i 8. Wyjaśniamy, jak jeden brakujący wpis potrafi zablokować pomoc i jakich błędów unikać na komisji.
Nowa ustawa ma wzmocnić prawa kupujących mieszkania. Rząd stawia na przejrzystość rynku deweloperskiego
28 sty 2026

Zwiększenie przejrzystości rynku nieruchomości oraz wzmocnienie ochrony nabywców mieszkań – to główne cele projektu nowej ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Regulacja została wpisana do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.
Nieświadoma zgoda, realne konsekwencje. Jak internet wyciąga pieniądze z naszego portfela [WYWIAD]
28 sty 2026

Jedno kliknięcie może kosztować więcej, niż się spodziewamy. Automatyczne odnowienia, płatności odroczone, subskrypcje i coraz sprytniejsze oszustwa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji sprawiają, że nasze pieniądze są dziś narażone jak nigdy wcześniej. Anna Bichta, ekspertka ds. bezpieczeństwa finansów osobistych i twórczyni projektu Bezpieczne Złotówki, tłumaczy, czym jest „nieświadoma zgoda”, gdzie czają się finansowe pułapki w sieci i jakie proste nawyki mogą uchronić nas przed utratą kontroli nad domowym budżetem.
Ustawa wygaszająca specustawę dot. Ukrainy u Prezydenta RP i Marszałka Senatu. Ochrona dla obywateli Ukrainy do marca 2027 r. i co dalej?
28 sty 2026

Ustawa wygaszająca specustawę dot. Ukrainy po III czytaniu została skierowana do Prezydenta RP i Marszałka Senatu. Ochrona dla obywateli Ukrainy będzie gwarantowana do marca 2027 r. i co dalej? Jakie rozwiązania dla obywateli Ukrainy przewiduje projekt ustawy?

REKLAMA

Doradcy podatkowi w togach. Ta i inne gruntowne zmiany już od 1 marca 2026 r.
28 sty 2026

Pod koniec 2025 roku uchwalono nowelizację ustawy o doradztwie podatkowym, która wchodzi w życie 1 marca 2026 r. Nowe przepisy gruntownie przebudowują zasady funkcjonowania zawodu doradcy podatkowego – od rozszerzenia uprawnień zawodowych, przez wymogi formalne i obowiązek noszenia togi, aż po zreformowany system egzaminacyjny i zmodyfikowane postępowanie dyscyplinarne.
Komu przysługuje 12 000 zł na dziecko w 2026 roku? Sprawdź zasady świadczenia rodzicielskiego
28 sty 2026

Pojawienie się nowego członka rodziny to spore wyzwanie finansowe. O ile osoby zatrudnione na umowę o pracę mogą liczyć na zasiłek macierzyński, o tyle studenci, bezrobotni czy wykonawcy umów o dzieło często zostają bez wsparcia. To właśnie z myślą o nich powstało świadczenie rodzicielskie, znane powszechnie jako "kosiniakowe", które wypełnia tę lukę w domowym budżecie. Oto szczegóły.

Mandat karny za niezaszczepienie dziecka i e-rejestr szczepień. GIS bierze się za rodziców, którzy nie poddają dzieci szczepieniom ochronnym
28 sty 2026

W wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej – Główny Inspektor Sanitarny (GIS) Paweł Grzesiowski, poinformował o zmianach, jakie mają zostać wprowadzone w systemie nadzoru nad obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi dzieci. Mandat karny, zamiast archaicznej grzywny administracyjnej oraz cyfryzacja kart obowiązkowych szczepień, mają zmniejszyć liczbę uchyleń od obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci, których dopuszczają się rodzice.
Prawie 700 złotych co miesiąc z ZUS. Dochód i wiek nie mają znaczenia. Nie wszyscy wiedzą o tym dodatku. Jak to załatwić?
28 sty 2026

To świadczenie trafia do tych, którzy wcześnie stracili oboje rodziców. Specjalny dodatek jest co roku podnoszony wraz z waloryzacją rent. Choć ostatnia podwyżka nie była wysoka, dla uprawnionych ma realne znaczenie, bo takich sytuacjach liczy się bowiem każda złotówka. Ile wynosi dziś ten dodatek i o jaką kwotę można wystąpić?

REKLAMA

Wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań dla potrzeb niepełnosprawnych można odliczyć w PIT. Klimatyzacja, ogrzewanie, okna, podłogi, wyposażenie łazienki, kuchni i inne
28 sty 2026

Wydatki na przedmioty, urządzenia, czy nawet roboty budowlane ułatwiające życie niepełnosprawnym można odliczyć w PIT. Brzmi to trochę jak bajka ale wynika wprost z przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (ustawa o PIT). Ta ulga podatkowa przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami jest potocznie nazywana ulgą rehabilitacyjną. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej od lat w swoich urzędowych interpretacjach podatkowych wskazuje jakie przedmioty i urządzenia – w jakich konkretnych sytuacjach i pod jakimi warunkami – można odliczyć w ramach tej ulgi. W tym artykule zajmiemy się w szczególności wydatkami na adaptacje i wyposażenie mieszkań lub domów mieszkalnych dla potrzeb wynikających z niepełnosprawności podatników lub osób przez podatników utrzymywanych.
Kredyty z WIBOR przed TSUE. Trybunał 12 lutego prawdopodobnie potwierdzi dotychczasową linię orzeczniczą sądów
27 sty 2026

W polskiej debacie publicznej od miesięcy trwa ożywiona dyskusja wokół wskaźnika WIBOR. Emocje, podsycane często przez narrację części kancelarii prawnych, przesłaniają fundamentalne fakty dotyczące stabilności sektora bankowego i logiki funkcjonowania rynku kapitałowego i samego wskaźnika. Tymczasem dotychczasowa praktyka orzecznicza jest jednoznaczna: zapadło ponad 150 prawomocnych wyroków i w żadnym z nich sądy nie podzieliły zarzutów wobec WIBOR-u. Oczekiwany 12 lutego 2026 r. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prawdopodobnie potwierdzi tę linię, przywracając racjonalność w debacie publicznej i chroniąc zasadę pewności prawa.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA