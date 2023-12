To już pewne. Podwyżki dla nauczycieli: 30% a dla początkujących 33% obejmą na pewno nauczycieli pracujących w z młodszymi dziećmi – w przedszkolach.

– Pamiętaliśmy także, zgodnie z naszymi zobowiązaniami, o nauczycielkach i nauczycielach przedszkolnych. I tutaj przeznaczyliśmy dodatkowe 2,3 miliarda zł dotacji przedszkolnej dla samorządów na sfinansowanie podwyżek dla nauczycieli i nauczycieli w przedszkolach. To samo dotyczy nauczycieli, nauczycielek akademickich – także wzrost o 30% – poinformował premier Donald Tusk na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów, na którym jej członkowie zatwierdzili projekt ustawy budżetowej.

Budżet 2024: miliardy dla nauczycieli w przedszkolach

Wcześniej o tym, że powszechne podwyżki dla nauczycieli tym razem nie ominą tych zatrudnionych poza szkołami informowała minister edukacji Barbara Nowacka. Uprzedzała ona jednak, że nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach będą musieli poczekać na wypłaty w nowej wyższej wysokości do końca pierwszego kwartału 2024 roku.

Wynika to z trybu legislacyjnego i opóźnienia w powołaniu rządu wynikającego z decyzji prezydenta. Dopiero w tygodniu przedświątecznym, od razu na swoim pierwszym posiedzeniu rząd mógł przyjąć projekt nowego budżetu, który uwzględnił właśnie te dodatkowe miliardy potrzebne na podwyżki dla nauczycieli w przedszkolach.

Jednak same podwyżki formalnie będą od 1 stycznia 2024 roku, a w marcu będzie płacone wyrównanie za wcześniejsze miesiące.

Podwyżki dla nauczycieli w przedszkolach: ile wyniosą

Wysokość podwyżki, podobnie jak nowe zarobki, zależą od kwalifikacji i stażu w zawodzie nauczycielskim.

Według wyliczeń Ministerstwa Edukacji i Nauki po podwyżkach także w przedszkolach nauczyciel mianowany będzie zarabiał 5 390 złotych brutto (4 004,44 złote netto), a dyplomowany – 6 050 złotych brutto (4 453,7 złotych netto).

W przypadku nauczycieli dyplomowanych wynagrodzenie średnie wzrośnie o 2197,80 zł i będzie wynosiło 9 523,88 zł brutto. W przypadku nauczycieli mianowanych wynagrodzenie średnie wzrośnie o 1 720,04 zł, i wyniesie 7 453,47 zł brutto.

Nauczyciele początkujący otrzymają podwyżki 33-procentowe.co pozwoli na wzrost wynagrodzenia średniego o 1 576,71 zł. Po podwyżce średnie wynagrodzenie w tej grupie wyniesie 6 354,57 zł brutto, a nauczyciel początkujący zarobi co najmniej 5 190 zł brutto (3 868,39 zł netto).

Podwyżki w przedszkolach: co z innymi pracownikami

Budżet na 2024 r. przewiduje środki na podwyżki także dla innych grup zawodowych zaliczanych do tak zwanej sfery budżetowej.

Wzrosną również wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej.

– Zapewniamy w budżecie wzrost wynagrodzeń i uposażeń, w tym kwot bazowych, o 20 proc. dla wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej oraz żołnierzy i funkcjonariuszy – także celników – przekazał szef rządu. Jednocześnie podkreślił, że podwyżki nie będą dotyczyć osób, które zajmują najwyższe stanowiska polityczne.

W tym miejscu warto dodać, że w projekcie budżetu na 2024 r., oprócz nowych rozwiązań, rząd zabezpieczył środki na kontynuację dotychczasowych działań, w szczególności na opiekę nad dziećmi oraz dla seniorów.

W pierwszym przypadku są to m.in. programy: „Rodzina 800+”, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w wieku od 12. do 36. miesiąca życia, a ponadto obejmuje dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dla seniorów to środki na waloryzacje emerytur oraz na wypłatę tzw. 13. i 14. emerytury w 2024 r., a ponadto wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i ze względu na długoletnie zajmowanie się dziećmi nie wypracowały emerytury w wysokości, która odpowiada co najmniej kwocie najniższej emerytury.

Ponadto w budżecie przewidziano środki na realizację od 2024 r. ustawy o świadczeniu wspierającym, której celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu – ustawa służy częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

Przewidziano środki na działalność kół gospodyń wiejskich, orkiestr dętych oraz klubów sportowych.