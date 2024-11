Toczy się prawdziwa walka. Jednak jeszcze wyższe podwyżki, bo nie 5, a aż 15 proc. od 2025 roku? Ci pracownicy dostaną wyższe pensje

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że część pracowników otrzyma podwyżki przekraczające początkowe prognozy. Obecnie trwają prace legislacyjne nad ustawą budżetową na rok 2025, która ma mieć istotny wpływ na wynagrodzenia. Oto szczegóły.

Obecnie przyjmowany projekt ustawy budżetowej na rok 2025 przewiduje waloryzację wynagrodzeń pracowników sektora publicznego o 5 proc. lub wskaźnik inflacji, w zależności od tego, która wartość będzie niższa. Zaproponowane rozwiązanie spotkało się ze zdecydowaną krytyką ze strony związków zawodowych, które wyraziły swoje niezadowolenie z tak sformułowanego przepisu.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwraca uwagę na ryzyko realnego obniżenia wynagrodzeń w sytuacji, gdy inflacja przekroczy prognozowane 5 proc. Zdaniem związkowców, proponowana podwyżka nie zapewni pracownikom budżetówki oczekiwanego wzrostu siły nabywczej.

15 proc. podwyżki od 2025 roku

Posłowie z koła parlamentarnego Razem planują zgłosić poprawkę do ustawy budżetowej na przyszły rok, której celem jest zwiększenie podwyżek dla pracowników sektora publicznego do 15 proc. Lider partii Razem, Adrian Zandberg, wyraził głębokie zaniepokojenie projektem budżetu, który jego zdaniem cofa nas do czasów, gdy oszczędzano na wynagrodzeniach pracowników budżetówki, osłabiając tym samym fundamenty państwa.

Zandberg przypomina, że jeszcze rok temu wydawało się, że politycy zrozumieli konieczność godziwych wynagrodzeń dla pracowników sektora publicznego. Niestety, obecny projekt budżetowy przeczy tym wcześniejszym deklaracjom. Posłowie Razem będą zabiegać o poparcie dla swojej propozycji, przekonując innych parlamentarzystów, że godne wynagrodzenie za pracę dla państwa jest sprawą kluczową.

Walka o podwyżki dla budżetówki w Radzie Dialogu Społecznego

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zaanonsowało działania na rzecz podwyżek płac dla pracowników sektora publicznego. Jak czytamy w komunikacie związku zawodowego, informacje dotyczące planowanego wzrostu wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych okazały się rozczarowujące. Przyjęty przez Radę Ministrów wskaźnik wzrostu płac na poziomie prognozowanej inflacji nie przewiduje realnych podwyżek dla pracowników tej sfery. Pomimo pozytywnych sygnałów płynących z Rady Dialogu Społecznego, rząd nie spełnił oczekiwań pracowników budżetówki, którzy od maja br. domagali się realnego wzrostu wynagrodzeń.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zadeklarowało, że w trakcie obrad Rady Dialogu Społecznego będzie zabiegać o podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników sektora publicznego o co najmniej 15 proc. w roku 2025.

Minimalne wynagrodzenie w 2025 roku

Od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o 366 zł brutto, osiągając poziom 4666 zł brutto. Po odliczeniu składek pracownik otrzyma na rękę 3510,92 zł, co stanowi wzrost o 249,39 zł. Równolegle, minimalna stawka godzinowa zwiększy się o 2,40 zł brutto, do poziomu 30,50 zł brutto, gwarantując pracownikowi wynagrodzenie netto za godzinę pracy w wysokości 22,03 zł. Wzrost wynagrodzeń będzie wiązał się z koniecznością zwiększenia przez pracodawców składek zdrowotnych o 362,37 zł, co podniesie całkowity koszt zatrudnienia o 440,59 zł, do poziomu 5621,59 zł.

