Zakaz trzymania psa na łańcuchu i wiele innych – projekt rewolucyjnych zmian w ochronie zwierząt cz. I

W dniu 6 listopada 2017 r. do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Grupa posłów PiS zaproponowała wiele zmian np. wprowadzenie obowiązku oznakowania psów, zakaz hodowli zwierząt na futra, zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach, zakaz trzymania psów na łańcuchach, a także poszerzenie katalogu czynów uznanych za znęcanie się nad zwierzętami i podwyższenie za to kar. Obecnie mamy do czynienia z projektem, którym dopiero zajmie się Sejm.