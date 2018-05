Zrobiłeś przelew na złe konto? Sprawdź co zrobić.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych. Dzięki zmianie znikną problemy z odzyskaniem pieniędzy, które klient omyłkowo przelał na niewłaściwe konto. Projekt powstał w efekcie współpracy Prezydenta RP i Rzecznika Finansowego, z poparciem pozostałych członków Zespołu Analiz Systemowych.

- Nowe przepisy przyjęte zostały w Parlamencie jednomyślnie, co świadczy o tym, że to inicjatywa ponad podziałami i niezwykle potrzebna społeczeństwu - mówił Prezydent Andrzej Duda, w trakcie uroczystości podpisania ustawy w dniu 27 kwietnia 2018 r.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów, w Senacie za przyjęciem ustawy głosowali wszyscy Senatorowie - 79, nikt nie był przeciw oraz nikt nie wstrzymał się od głosu. Nowe regulacje zaczną obowiązywać w ciągu 3 miesięcy po publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.

Pomyłka może zdarzyć się każdemu

- Z wniosków do nas wpływających wynikało, że omyłkowy przelew na niewłaściwe konto, był źródłem poważnych problemów. W skrajnych wypadkach klienci tracili w ten sposób pieniądze, bo nie było mechanizmu zmuszającego odbiorcę do zwrotu środków. Dzięki tej zmianie w większości przypadków dostaniemy je nawet w ciągu kilku dni - mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

W praktyce pomyłka we wskazaniu numeru konta może przydarzyć się każdemu. Do Rzecznika skarżyły się osoby, które wpisały cały numer konta innego odbiorcy (o co szczególnie łatwo przy masowych przelewach wykonywanych przez przedsiębiorców), pomyliły się przy wpisywaniu numeru konta czy nawet wykonały przelew na konto podane np. w materiałach informacyjnych. Do tej pory, nie było jasnej i jednolitej procedury odzyskiwania takich środków. Dodatkowo tajemnica bankowa nie pozwalała ujawniać danych odbiorcy, co uniemożliwiało złożenie pozwu w sądzie.

Jak odzyskać pieniądze?

Po zmianach klient, który zorientuje się, że omyłkowo wykonał przelew na złe konto będzie informował swój bank lub SKOK o tym fakcie. Ten będzie miał 3 dni na poinformowanie odbiorcy o błędzie i konwencjach braku zwrotu środków w ciągu 30 dni.

- Zwrot środków będzie realizowany na specjalny rachunek techniczny, co zapewnia pełną anonimowość odbiorcy omyłkowego przelewu. Po otrzymaniu środków, dostawca w ciągu 1 dnia roboczego będzie zwracał je na konto klienta. Gdy w transakcję zaangażowanych było dwóch dostawców termin wydłuży się do kilku dni roboczych - wyjaśnia Bartosz Wyżykowski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.

Jeśli odbiorca omyłkowego przelewu nie zwróci pieniędzy dobrowolnie w ciągu 30 dni, bank lub Skok będzie zobowiązany do przekazania płatnikowi danych odbiorcy.

- Umożliwi to skuteczne dochodzenie roszczenia na drodze sądowej. Podstawę prawną stanowić będą przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Sąd oceni zaś, czy roszczenie płatnika jest zasadne - mówi Bartosz Wyżykowski.

W praktyce oznacza to, że odbiorca omyłkowego przelewu, który nie zwróci omyłkowo otrzymanych kwot będzie zmuszony do tego wyrokiem sądu i poniesie dodatkowo koszty związane z procesem.

Rola Zespołu Analiz Systemowych

Impulsem do przygotowania proponowanych zmian były problemy zgłaszane przez klientów do Rzecznika Finansowego. Zostały one przez Rzecznika zasygnalizowane w ramach prac Zespołu Analiz Systemowych. Zespół został powołany przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP w celu formułowania propozycji zmian obowiązujących regulacji prawnych w oparciu o sprawy obywateli, które były przedmiotem rozpoznania przez Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP lub zaproszonych do współpracy w ramach Zespołu: Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Źródło: Rzecznik Finansowy