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Ile kosztuje pochówek psa lub kota w 2026 roku? Ceny i dodatkowe opłaty

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03 listopada 2026, 11:21
Maksymilian Sarnecki
zwierzę, przyjaciel, cmentarz, pochówek, pamięć
Zdjęcie poglądowe przygotowane przy pomocy sztucznej inteligencji
Materiały prasowe
Wygenerowany przez AI

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Pochówek psa lub kota na specjalnym cmentarzu dla zwierząt może kosztować od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Ostateczna kwota zależy m.in. od wielkości pupila, rodzaju grobu oraz wybranych usług. Właściciele muszą pamiętać również o dodatkowych opłatach, które mogą znacząco zwiększyć całkowity koszt pożegnania zwierzęcia.

Ile kosztuje pochówek psa lub kota w 2026 roku? Sprawdzamy ceny

Coraz więcej właścicieli zwierząt domowych decyduje się na pochowanie swoich pupili na specjalnie przeznaczonych do tego cmentarzach. Takie miejsca umożliwiają zarówno indywidualny pochówek, jak i skorzystanie ze wspólnego grobu. Koszty różnią się jednak w zależności od lokalizacji nekropolii, masy zwierzęcia oraz zakresu wybranych usług.

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Jak informowały WP Finanse, powołując się na ustalenia "Faktu”, przykładowe ceny można znaleźć w cenniku cmentarza dla zwierząt Tęczowa Kraina w województwie zachodniopomorskim.

Za pochowanie psa ważącego do 25 kg we wspólnym grobie trzeba zapłacić 199 zł. W przypadku większych zwierząt opłata wzrasta do 349 zł. Znacznie droższym rozwiązaniem jest wykupienie indywidualnej kwatery.

Pochówek psa o masie do 15 kg w osobnym grobie kosztuje 749 zł. Jeżeli zwierzę jest cięższe, cena zwiększa się do 799 zł. W ramach tej kwoty właściciel otrzymuje również granitową tabliczkę oraz możliwość korzystania z miejsca pochówku przez pierwszy rok.

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Po upływie tego okresu konieczne jest wniesienie kolejnej opłaty. Przedłużenie prawa do korzystania z kwatery kosztuje 100 zł rocznie. Oznacza to, że wydatki związane z utrzymaniem grobu nie kończą się na jednorazowej płatności za pochówek.

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Nawet 2 tys. zł za pochówek zwierzęcia. Ceny zależą od cmentarza

Znacznie większe wydatki czekają właścicieli, którzy wybiorą cmentarz dla zwierząt w Szymanowie na Dolnym Śląsku. Za niewielką kwaterę o wymiarach 50 × 40 cm trzeba zapłacić około 1500 zł. W przypadku większego miejsca pochówku koszt może wzrosnąć nawet do 2000 zł.

W podanych kwotach uwzględniono kilka dodatkowych usług, takich jak przygotowanie grobu, umieszczenie kamienia oraz tabliczki upamiętniającej pupila. Opłata obejmuje również dwuletnią opiekę nad miejscem spoczynku zwierzęcia. Po zakończeniu tego okresu konieczne jest przedłużenie umowy, jeśli właściciel chce nadal korzystać z wykupionej kwatery.

Inne stawki obowiązują na cmentarzu Psi Los w Halinowie na Mazowszu. W tym przypadku o wysokości opłaty decyduje przede wszystkim masa zwierzęcia. Cennik przedstawia się następująco:

  • 900 zł – za pochówek zwierzęcia ważącego do 10 kg,
  • 1000 zł – w przypadku pupila o masie od 10 do 20 kg,
  • 1100 zł – za pochowanie zwierzęcia ważącego od 21 do 40 kg,
  • 1200 zł – gdy masa zwierzęcia przekracza 40 kg.

Różnice w cennikach pokazują, że koszt pochówku psa lub kota może znacznie się różnić w zależności od wybranego miejsca. Przed podjęciem decyzji warto sprawdzić nie tylko podstawową cenę usługi, ale również zakres świadczeń objętych opłatą oraz warunki dalszego korzystania z grobu.

Dodatkowe koszty pochówku zwierzęcia. Za nagrobek nawet 5 tys. zł

Koszty związane z pochowaniem psa lub kota nie zawsze kończą się na opłacie za miejsce na cmentarzu. Właściciele mogą zdecydować się na dodatkowe usługi, takie jak transport zwierzęcia, wykonanie nagrobka czy regularna pielęgnacja grobu. Każda z nich wiąże się z kolejnymi wydatkami, które mogą znacząco podnieść ostateczny rachunek.

Przykładowo na cmentarzu Psi Los najprostsze nagrobki kosztują od 150 zł. Osoby zainteresowane bardziej okazałym pomnikiem muszą przygotować się na znacznie większy wydatek. W przypadku rozbudowanych nagrobków cena może sięgnąć nawet 5000 zł.

Dodatkowo płatne są również usługi związane z utrzymaniem miejsca pochówku. Za konserwację i pielęgnację grobu trzeba zapłacić od 50 do 250 zł. Właściciele, którzy zdecydują się na przewiezienie zmarłego pupila z Warszawy na cmentarz, poniosą koszt wynoszący około 200 zł. Należy także pamiętać o rocznej opłacie za dalsze korzystanie z kwatery, która wynosi 100 zł.

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Cmentarze dla zwierząt w Polsce. Pierwszy powstał w 1991 roku

Choć specjalne nekropolie dla zwierząt mogą wydawać się stosunkowo nowym rozwiązaniem, w Polsce funkcjonują już od ponad trzech dekad. Pierwszy taki cmentarz powstał w 1991 roku w Koniku Nowym, miejscowości położonej w pobliżu Warszawy.

Na jego terenie spoczywają nie tylko psy i koty, ale również inne zwierzęta domowe, w tym króliki, chomiki, papugi, żółwie, a nawet węże. Miejsca pochówku często ozdabiane są zdjęciami pupili, ich ulubionymi zabawkami oraz pamiątkami pozostawionymi przez właścicieli.

Z biegiem lat zainteresowanie taką formą pożegnania zwierząt zaczęło rosnąć. Zwiększająca się liczba pochówków sprawiła, że w 2013 roku konieczne było udostępnienie kolejnej części cmentarza.

Dla wielu opiekunów możliwość odwiedzania grobu ukochanego psa lub kota ma szczególne znaczenie. Pozwala zachować pamięć o zwierzęciu, które przez lata było ważną częścią rodziny, a także zapewnia miejsce jego symbolicznego upamiętnienia.

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Źródło: INFOR
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