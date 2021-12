Paszport Polskiej Żywności – rusza pilotażowy projekt

Paszport polskiej żywności ma dostarczyć uczestnikom rynku informacji potwierdzających autentyczność, jakość i bezpieczeństwo żywności. Na czym polega projekt?

Paszport polskiej żywności - czemu ma służyć?

– Potrzeba poczucia bezpieczeństwa żywnościowego oraz poczucia tego, że właśnie kupujemy to, co chcemy kupować i wiemy, co dany produkt spożywczy zawiera, jest niezwykle istotne, szczególnie w czasie kiedy mamy do czynienia z bardzo różnymi produktami spożywczymi – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że pomysł nadawania certyfikatów jest inicjatywą oddolną organizacji branżowych.

– Mówimy o nadawaniu paszportów żywnościowych po to, żeby konsumenci byli w pełni świadomi tego, co kupują i aby było to sprawdzalne i weryfikowalne. To jest bardzo istotne zadanie – stwierdził szef resortu rolnictwa.

Jak zaznaczył wicepremier Kowalczyk, paszportyzacja ma służyć nie tylko uzyskaniu rzetelnej wiedzy przez konsumentów, ale będzie ona także pomocą dla producentów żywności, którzy powinni konkurować nie tylko ceną, ale głównie jakością.

W realizację projektu zostały zaangażowane podmioty administracji publicznej, w tym jednostki odpowiedzialne za proces nadzorowania bezpieczeństwa i jakości żywności, a także Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Inspektorat Transportu Drogowego i Główny Inspektorat Weterynarii.

Projekt Paszportyzacja polskiej żywności wpisuje się w światową tendencję, zmierzającą do zapewnienia wiarygodniej informacji o żywności na kluczowych etapach łańcucha dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem jej pochodzenia, jakości oraz zabiegów jakim została poddana.

Pilotaż projektu „Paszportyzacja polskiej Żywności” będzie obejmował dwa etapy

Paszport polskiej żywności - pierwszy etap pilotażu

W latach 2021-2023 przeprowadzony zostanie Pilotaż na rynkach: wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka. Jego realizacja została powierzona Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – PIB, która spełnia zarówno warunki formalne, jak i merytoryczne, niezbędne do realizacji Pilotażu, poparte wiedzą i doświadczeniem związanym z wdrażaniem innowacyjnych projektów.

Pilotaż ma na celu dokonanie praktycznego sprawdzenia możliwości zbudowania jednego, w pełni kompatybilnego systemu IT dla różnorodnych produktów żywnościowych. Końcowym rezultatem realizacji pilotażu będzie możliwość wygenerowania pełnego zakresu „paszportu” oraz udostępnienie uczestnikom rynku informacji potwierdzających autentyczność, jakość i bezpieczeństwo żywności. Pilotaż zostanie sfinansowany ze środków KOWR, a szacowany koszt jego realizacji to 15 mln zł.

Paszport polskiej żywności - drugi etap pilotażu

Kluczowym etapem realizacji systemu docelowego będzie wdrożenie do systemu IT funkcji udostępniającej informacje o produkcie żywnościowym konsumentom (za pomocą aplikacji mobilnej). System będzie także przygotowany do rozbudowy o kolejne rynki AGRO (np. rynek drobiu, jaj czy innych warzyw i owoców), tak aby polska żywność otrzymała niepodważalny certyfikat autentyczności danych.

Zaplanowany został na lata 2023–2024, pod warunkiem że Pilotaż potwierdzi zasadność jego wdrożenia.

– Polskie rolnictwo jest unikatowe w skali światowej, bo łączy w sobie ekologię i tradycję z nowoczesnością. I tą nowoczesność, poprzez podpisanie tego projektu badawczego z NASK, będziemy państwu przybliżać. Transformacja cyfrowa, która dzieje się na naszych oczach staje się faktem – podkreślił zastępca dyrektora KOWR Michał Wiśniewski.

Projekt Paszportyzacja polskiej żywności został zgłoszony na Szczyt Systemów Żywnościowych ONZ (Food Systems Summit – FSS), którego celem jest zidentyfikowanie sposobów wzmocnienia systemów żywnościowych oraz osiągnięcie postępu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, a także został wpisany w Polski Ład.