Kara pozbawienia wolności w dozorze elektronicznym - kto może ją odbywać?

System dozoru elektronicznego umożliwia skazanym na pozbawienie wolności odbywanie kary w domu. Skazani mogą opuszczać miejsce zamieszkania, udając się m.in do pracy, czy załatwiać sprawy urzędowe. Kto może ubiegać się o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego? Jakie wymogi musi spełnić osadzony, który chce wyjść na tzw. bransoletę?

Dozór elektroniczny - podstawa prawna

Podstawą prawną od odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego jest Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego Dz. U. 2010 roku, Nr 142, poz. 960.



System dozoru elektronicznego został wprowadzony w Polsce w 2009 roku. Od 2018 roku zarządzaniem systemem dozoru elektronicznego zajmują się funkcjonariusze Służby Więziennej. Przez pierwszych 10 lat działania systemu z "bransolety" skorzystało ok. 90 000 skazanych. Średnio z systemu dozoru elektronicznego korzysta jednocześnie ok 5-6 tys. osób.

Jak wygląda odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego?

Skazany, który dostał zgodę na odbycie kary w dozorze elektronicznym musi przebywać w domu w określonych ściśle godzinach. Może jednak opuszczać wskazany w postanowieniu sądu adres, udając się do pracy, czy załatwiając życiowe potrzeby. Na nodze skazanego, powyżej kostki, założony jest elektroniczny nadajnik, łączący się z bazą Służby Więziennej, który określa 24/7 lokalizację osoby odbywającej karę. Jeśli taka osoba się oddali z ustalonego miejsca, bądź zdejmie nadajnik, musi się spodziewać natychmiastowego przyjazdu patrolu Służby Więziennej.



Skazany jest w stałym kontakcie z kuratorem, który nadzoruje odbywanie kary i opiniuje postawę skazanego.

Jak długo odbywający karę w systemie dozoru elektronicznego może przebywać poza domem?

12 godzin - tyle wynosi maksymalny czas, jaki skazany odbywający karę w systemie dozoru elektronicznego może przebywać poza domem. Taki czas pozwala skazanemu na swobodne przemieszczanie się z miejsca zamieszkania do pracy i spełnianie podstawowych potrzeb życiowych. W przypadku przekroczenia czasu z powodu wypadku losowego, skazany jest zobowiązani do poinformowania Służby Więziennej dzwoniąc na infolinię. O tym, jak zostanie zakwalifikowany taki przypadek zadecyduje kurator.

Kto może się ubiegać o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego?

O odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego może się ubiegać osoba skazana na łączną karę pozbawienia wolności poniżej 18 miesięcy. Jeśli skazany dodatkowo usłyszał inny wyrok pozbawienia wolności, wydłużający jego wymiar kary, nie może ubiegać się o wyjście "na bransoletę".



Na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego nie mogą liczyć osoby, które usłyszały wyrok w warunkach recydywy z art. 64 § 2 k.k. oraz osadzeni odbywający karę aresztu za wykroczenie.

Jak powinien wyglądać wniosek o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego?

Wniosek powinien zawierać orzeczenie sądu, który wydał wyrok pozbawienia wolności, a także sygnaturę akt sprawy.



We wniosku o odbycie kary w dozorze elektronicznym konieczna jest zgoda wszystkich domowników przebywających pod adresem, pod którym skazany na odbywać karę, a w tym zezwolenie właściciela mieszkania. Konieczne jest też wskazanie kontaktu telefonicznego do osoby, które będzie mogła wpuścić techników, którzy ocenią, czy lokal ma warunki techniczne do odbycia kary w dozorze.