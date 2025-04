Alimenty na dziecko w 2025 roku [FAQ]

Rodzic ubiegający się o alimenty na dziecko ma wiele wątpliwości. Co warto wiedzieć o alimentach w 2025 roku? Prezentujemy odpowiedzi na często zadawane pytania.

Czy alimenty płaci się do 25 roku życia?

Nie, aktualnie nie ma takich przepisów. Kilka lat temu (w 2019 r. ) rzeczywiście toczyły się prace legislacyjne nad wprowadzeniem tego rozwiązania, jednak nie zostały one ukończone. Dlatego nadal obowiązują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którymi alimenty przysługują co do zasady na dziecko, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.

Warto jednak pamiętać, iż granica 25 roku życia występuje w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Co do zasady świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Jeżeli jednak dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, świadczenie może otrzymywać dłużej, właśnie do ukończenia 25 roku życia. Do bezterminowych świadczeń uprawnia orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jaką kwotę alimentów podać we wniosku o zabezpieczenie alimentów?

Przepisy nie określają takiej wartości. Zależy ona od konkretnej sprawy. W praktyce najczęściej nie przekracza kwoty żądanych alimentów.

Czy można wnosić o alimenty przed narodzinami dziecka?

Taki wyjątek przewidziano w art. 142 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dotyczy on sytuacji, gdy zostało uwiarygodnione ojcostwo mężczyzny, niebędącego mężem matki. Matka może wówczas żądać, żeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Zarówno termin, jak i sposób zapłaty tej sumy określa sąd.

Co z alimentami natychmiastowymi?

Postulat wprowadzenia alimentów natychmiastowych jest obecny w przestrzeni publicznej od kilku lat. W ubiegłym roku o pracach w tym zakresie informowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Najogólniej rzecz ujmując, system alimentów natychmiastowych funkcjonowałby obok sytemu istniejącego obecnie. „Opracowany system tzw. alimentów natychmiastowych sprzyjać ma szybkiemu uzyskaniu orzeczenia sądu z pominięciem długiego i żmudnego procesu. Będzie to wciąż świadczenie alimentacyjne, a jedynie dochodzone w odrębnym trybie. Zaletą tej instytucji jest jej prostota i przewidywalność co do czasu uzyskania orzeczenia w przedmiocie alimentów oraz ich wysokości” - podkreślała w maju 2024 r. wiceszefowa resortu sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 1698) . Z kolei w odpowiedzi na interpelację nr 3728 ministerstwo podało, iż w projektowanym systemie wysokość świadczeń miałaby być uzależniona od minimalnego wynagrodzenia. Piszemy o tym w artykule pt. Alimenty natychmiastowe (21% płacy minimalnej przy jednym dziecku, 19% przy dwojgu) i tabela alimentacyjna - nowe pomysły Ministerstwa Sprawiedliwości .

Ważne Trzeba jednak podkreślić, iż alimenty natychmiastowe nie weszły jeszcze w życie i nie są stosowane w 2025 roku.

Gdzie składać wniosek o alimenty?

Pozew o alimenty na dziecko składa się w sądzie rejonowym. Zgodnie z art. 32 Kodeksu postępowania cywilnego powództwo o roszczenie alimentacyjne wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

Czy kwestie dotyczące alimentów na dziecko można załatwić u notariusza?

Jeśli rodzice są zgodni co do wysokości alimentów na dziecko, to mogą sporządzić umowę u notariusza. „Dopuszczalne jest nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczeń alimentacyjnych; sąd może oddalić wniosek o nadanie takiemu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności, jeżeli z jego treści oraz oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji w sposób oczywisty wynika, że zostało złożone w celu obejścia prawa” – uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 4 grudnia 2013 r. (sygn. akt III CZP 85/13)

Kto płaci alimenty, gdy rodzic nie żyje?

Przede wszystkim sam obowiązek alimentacyjny nie podlega dziedziczeniu. Do spadku po zmarłym mogą wejść tylko wymagalne świadczenia alimentacyjne. Jeżeli drugi rodzic nie jest w stanie pomimo starań własnymi siłami zapewnić dziecku odpowiednich środków, to może domagać się alimentów od krewnych zobowiązanych w dalszej kolejności np. dziadków. Pamiętajmy jednak, iż warunkiem alimentowania wnuka jest niedostatek.

Czy w 2025 r. wzrośnie kryterium dochodowe dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Kryterium dochodowe dla świadczeń alimentacyjnych wynosi obecnie 1209 zł. Gminy stosują tu tzw. zasadę złotówka za złotówkę. Kwota progu dochodowego podlega co 3 lata zwiększeniu o wskaźnik waloryzacji, którym jest procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to stosunkowo nowe rozwiązanie, ponieważ pierwsza waloryzacja na tych zasadach miała miejsce w 2023 r. Od tamtej pory obowiązuje próg dochodowy w wysokości 1209 zł. Kolejna waloryzacja kryterium przypada na rok 2026 rok. Niewykluczone, że w kolejnych latach zasady te ulegną zmianie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce bowiem zwiększyć częstotliwość waloryzacji progu dochodowego „Do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu skierowano wniosek o wprowadzenie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu ustawy nowelizującej m.in. ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poprzez wprowadzenie mechanizmu corocznej waloryzacji kwoty kryterium uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Obecnie wniosek oczekuje na rozpatrzenie.” – czytamy w odpowiedzi na interpelację poselską nr 8397, której udzieliła wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska. Pismo zostało opublikowane na stronach Sejmu 25 marca 2025 r.

Ile wynoszą alimenty na dziecko w 2025 roku?

Wysokość alimentów zależy od wielu czynników. Sąd bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz od zarobkowe i majątkowe możliwości rodzica. W każdym zatem przypadku wysokość zasądzonych alimentów będzie inna.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 2809; ost. zm. Dz. U. z 2023 r.., poz. 1606)

