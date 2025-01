Alimenty od babci i dziadka dla wnuka. Kiedy to możliwe?

Ważne

Uzyskanie alimentów od dziadków zależy też od wykazania, iż dziecko znajduje się w niedostatku. W orzecznictwie sądów podkreśla się, iż z niedostatkiem mamy do czynienia, gdy osoba uprawniona nie może w pełni własnymi siłami, z własnych środków, zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb. Co niezwykle istotne, w przypadku alimentów od dziadków nie obowiązuje (w przeciwieństwie do rodziców) zasada równej stopy życiowej. Zakres świadczeń alimentacyjnych od dziadków jest ograniczony ich możliwościami finansowymi.