Serwisy
Przekazując darowiznę, zadbaj o dokumenty. Aby skorzystać przy rozliczeniu podatku, trzeba przestrzegać jasnych zasad

Przekazując darowiznę, zadbaj o dokumenty. Aby skorzystać przy rozliczeniu podatku, trzeba przestrzegać jasnych zasad

09 grudnia 2025, 11:59
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Przekazując darowiznę, zadbaj o dokumenty. Aby skorzystać przy rozliczeniu podatku, trzeba przestrzegać jasnych zasad
Przekazując darowiznę, zadbaj o dokumenty. Aby skorzystać przy rozliczeniu podatku, trzeba przestrzegać jasnych zasad
Chcesz pomóc komuś przed świętami? Warto zadbać o dokumentację i skorzystać z uwzględnienia darowizny w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego. Co zrobić, aby takie działanie przyniosło podwójną korzyść? Trzeba przestrzegać jasnych zasad.

W rozliczeniu podatkowym można uwzględnić darowiznę

Nadchodzi koniec roku i choć póki co większość osób żyje myślą o zbliżających się świętach i Sylwestrze, to jednak zaraz po nich nastąpi gorący czas rozliczeń podatkowych. Warto pomyśleć o nich już teraz, bo jest coś, co te dwa momenty łączy – darowizny.
Choć zgodnie z oficjalnymi wskaźnikami inflacja hamuje, to jednak wysokość płacy minimalnej rośnie. Niekoniecznie w takim samym tempie, ale rosną też wynagrodzenia pozostałych pracowników. Tym co się jednak nie zmienia jest wysokość progu podatkowego, który również za 2025 rok wynosi 120.000 zł. To sprawia, że przekroczenie tej granicy staje się dla wielu podatników łatwiejsze. Nie dziwi więc fakt, że wielu z nich zastanawia się nad tym, jakie sposoby na obniżenie podatku mogą wykorzystać w rozliczeniu podatkowym. Szereg ulg i zwolnień jest jednak dostępny jedynie dla ściśle określone grupy podatników. Dotyczy to np. ulgi rehabilitacyjnej, dla młodych, dla seniora, czy dla powracających. Warto jednak pamiętać, że istnieją też mniej popularne rozwiązania, z których może korzystać szersze grono podatników. Jednym ze sposobów na obniżenie dochodu jest odliczenie od niego darowizny.

Przekazując darowiznę, zadbaj o dokumenty

Z możliwości odliczenia mogą skorzystać podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej (czyli wg stawki 12% lub 32%) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany). Podatnicy uzyskujący dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, przekazaną darowiznę mogą odliczyć już w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu. Odliczyć można kwotę faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu/przychodu. Trzeba pamiętać że limit jest wspólny dla wszystkich wskazanych rodzajów darowizn.
A jak udokumentować wysokość przekazanej darowizny? Należy zrobić to:

  1. dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej,
  2. dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcy oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.

Nie ma możliwości odliczenia darowizn:

  1. na rzecz osób fizycznych,
  2. na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą, która polega na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,
  3. zwróconych ci w jakiejkolwiek formie,
  4. które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
  5. które odliczono od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub odliczono od dochodu na podstawie ustawy PIT.
Podstawa prawna

art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Źródło: INFOR
