Czy trzeba zapłacić podatek od darowizny dla zięcia lub synowej? Czasami tak, ale nie zawsze. Tylko czy wiesz, od czego to zależy?

Czy trzeba zapłacić podatek od darowizny dla zięcia lub synowej? Czasami tak, ale nie zawsze. Darowizna w najbliższej rodzinie jest wolna od podatku. Okazuje się jednak, że zięć, synowa i teściowie nie zawsze są dla siebie najbliższą rodziną.

Darowizna w najbliższej rodzinie jest wolna od podatku

Wysokość podatku od darowizny jest uzależniona przede wszystkim od tego, do jakiej grupy podatkowej zaliczają się darczyńca i obdarowany. Na gruncie ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn wyróżniono trzy takie grupy. Do pierwszej z nich zaliczają się: małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, zięć, synowa, teściowie. Do drugiej zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków i małżonkowie innych zstępnych. Trzecia grupa to po prostu inni nabywcy. Na tej podstawie można powiedzieć, że do pierwszej grupy podatkowej zalicza się najbliższa rodzina darczyńcy. I to właśnie w przypadku tej grupy kwota wolna od podatku jest najwyższa, co oznacza, że to tym osobom można przekazać najwyższą darowiznę bez konieczności opodatkowania. Kwota wolna wynosi:

36.120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

27.090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

5733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Oznacza to, że na przykład, jeśli teść przekaże zięciowi lub synowej środki pieniężne o wartości mieszczącej się w kwocie 36.120 złotych, to nie trzeba będzie z tego tytułu uiszczać podatku od darowizny. Należy jednak pamiętać o tym, że wskazana wartość nie dotyczy jednej darowizny, a łącznej wartości darowizn przekazanych w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.

Zięć i synowa nie należą do zerowej grupy podatkowej

A co w sytuacji, gdy w grę wchodzi darowizna o wyższej wartości? Ustawodawca wyodrębnił w przepisach również tak zwaną zerową grupę podatkową, czyli taką, w przypadku której dopełnienie określonych formalności sprawia, że niezależnie od wartości darowizny, podatku nie trzeba płacić. W art. 4a ustawy przewidziano, że zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, oraz w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a ich wartość doliczona do wartości majątku nabytego dotychczas od tej samej osoby w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, i w okresie 5 lat poprzedzających ten rok przekracza kwotę 36.120 zł – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Choć w regulacji tej odniesiono się do kwoty wolnej właściwej dla pierwszej grupy podatkowej, a więc obejmującej również zięcia, synową i teściów, to jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że w przepisie tym wskazano wyraźnie, że zwolnieniu podlega nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. W grupie tej nie znaleźli się więc już teściowie, synowa i zięć. Oznacza to, że darowizna dokonana pomiędzy tymi osobami będzie podlegała opodatkowaniu w części przekraczającej wartość 36.120 zł.