500 plus - od 2022 r. obsługa programu przez ZUS

Obsługa programu Rodzina 500 plus od 2022 roku zostanie przeniesiona z gmin do ZUS. Co to oznacza w praktyce?

Prezes ZUS: jesteśmy przygotowani do obsługi 500 plus od nowego roku "ZUS od dłuższego czasu przygotowuje się do obsługi programu Rodzina 500 plus od nowego roku. Zapewniam, że będziemy gotowi na czas. Mamy już doświadczenie w realizowaniu tak dużych projektów" – podkreśla prof. Gertruda Uścińska. Wnioski o 500 plus od 1 stycznia 2022 r. - zmiany Jak dodała, wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus od 1 stycznia przyszłego roku będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kolejna zmiana dotyczy sposobu wypłaty świadczenia. Zgodnie z nowelizacją świadczenia będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Ważna zmiana ustawy dotyczy sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego - pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS. Z uwagi, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze i załączniki do wniosku można będzie złożyć tylko w formie elektronicznej, ZUS ma zapewnić wszystkim zainteresowanym taką możliwość. Zakład podkreśla, że każda osoba będzie mogła liczyć na pomoc ZUS przy składaniu tych dokumentów. Kontynuacja wypłaty świadczeń przez gminy Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500 plus przez ZUS oznacza, że gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami gmin. W tej sytuacji osoby, które obecnie otrzymują świadczenie z gmin nie muszą nic robić, tzn. zgłaszać tego faktu do ZUS.(PAP) Autorka: Karolina Kropiwiec

