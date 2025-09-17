Premier zdecydował, że 10 listopada 2025 roku będzie dniem wolnym od pracy dla urzędników państwowych. Dzięki tej decyzji pracownicy służby cywilnej będą mieli czterodniowy weekend, który potrwa od soboty 8 listopada do wtorku 11 listopada, czyli Narodowego Święta Niepodległości. Oto szczegóły.

Jest decyzja! 10 listopada dniem wolnym od pracy. Jednak nie dla wszystkich

Premier podjął decyzję o wyznaczeniu 10 listopada 2025 roku dniem wolnym od pracy dla służby cywilnej, co ma na celu zrekompensowanie im Święta Wszystkich Świętych, które wypada w sobotę. Zgodnie z Kodeksem pracy, jeśli święto ustawowe przypada w dzień, który jest dla pracownika dniem wolnym (np. w sobotę), pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny w zamian. W przypadku urzędników to premier podejmuje taką decyzję.

Kogo dotyczy to zarządzenie?

Decyzja premiera obejmuje szerokie grono pracowników administracji państwowej, w tym osoby zatrudnione w:

Kancelarii Premiera i urzędach ministerialnych,

Urzędach wojewódzkich,

Urzędach skarbowych,

Jednostkach służb mundurowych (Policja, Straż Graniczna),

Innych jednostkach budżetowych.

Dzięki temu tysiące urzędników zyska czterodniowy weekend (od 8 do 11 listopada).

Czy inni pracownicy też mogą liczyć na wolne?

Tak, pracodawcy (zarówno publiczni, jak i prywatni) mają obowiązek udzielenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. Wielu z nich decyduje się na wyznaczenie 10 listopada, jednak ostateczna decyzja należy do pracodawcy. Oznacza to, że nie każdy pracownik w Polsce będzie miał wolny ten dzień.

Kogo nie dotyczy dodatkowy dzień wolny?

Dodatkowy dzień wolny nie obejmuje osób zatrudnionych na umowach innych niż umowa o pracę, czyli na przykład:

umowa zlecenie,

umowa o dzieło,

kontrakt B2B.

Nie obejmuje również pracowników zmianowych, dla których sobota jest normalnym dniem pracy. Dla tych osób 10 listopada będzie standardowym dniem roboczym, chyba że ich pracodawca zdecyduje inaczej.

10 listopada dniem wolnym od pracy - podsumowanie najważniejszych informacji

10 listopada 2025 roku będzie dniem wolnym od pracy, ale dotyczy to przede wszystkim pracowników administracji państwowej, w tym członków korpusu służby cywilnej. Ten dzień jest przyznany jako dodatkowy dzień wolny w zamian za 1 listopada (Święto Wszystkich Świętych), które w 2025 roku wypada w sobotę. Dzięki temu pracownicy administracji będą mieli długi, czterodniowy weekend od 8 do 11 listopada, kończący się Narodowym Świętem Niepodległości.

Dla pozostałych pracowników decyzja o dniu wolnym 10 listopada zależy od pracodawcy, który według kodeksu pracy ma obowiązek udzielić innego dnia wolnego, jeśli święto przypada w dzień wolny od pracy (np. sobotę). Nie wszyscy jednak mają prawo do dodatkowego wolnego - wyłączeni są np. pracownicy na umowach zlecenie, o dzieło czy B2B oraz osoby pracujące zmianowo, dla których sobota jest dniem pracy.