REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Zachowek i dział spadku » Odpowiedź na pozew o zachowek. Jak napisać po zmianach?

Odpowiedź na pozew o zachowek. Jak napisać po zmianach?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 września 2025, 12:35
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Jan napisać odpowiedź na pozew o zachowek?
Jan napisać odpowiedź na pozew o zachowek?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czym jest odpowiedź na pozew o zachowek i jakie ma znaczenie procesowe? Co powinno zawierać takie pismo? Prezentujemy najważniejsze informacje i aktualne przepisy.

Dlaczego odpowiedź na pozew o zachowek ma takie znaczenie?

Odpowiedź na pozew jest bardzo ważnym pismem w sprawach o zachowek. Przed jego sporządzeniem warto dokładnie zapoznać się z treścią pozwu i pouczeń sądu, które zawierają szereg istotnych informacji. Odpowiedź na pozew o zachowek sporządza się w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa tygodnie. To dość krótki czas, biorąc pod uwagę fakt, iż sprawy o zachowek często są dość skomplikowane. W wielu przypadkach w przygotowaniu takiej odpowiedzi niezbędna może okazać się pomoc profesjonalnego pełnomocnika: adwokata, radcy prawnego.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Niezłożenie odpowiedzi na pozew w wymaganym terminie będzie skutkowało uznaniem za przyznane twierdzeń powoda i możliwością wydania przez sąd wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym.

Jak wygląda odpowiedź na pozew o zachowek?

Pamiętajmy, iż jest to pismo procesowe, dlatego powinno zawierać:

REKLAMA

• oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• sygnaturę akt;

• wartość przedmiotu sporu;

• imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

• oznaczenie rodzaju pisma;

• osnowę wniosku lub oświadczenia;

• w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;

• podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

• wymienienie załączników.

W odpowiedzi pozwany odnosi się do twierdzeń i dowodów zgłoszonych przez powoda.

Pismo składa się do sądu, który prowadzi sprawę w kilku egzemplarzach, najczęściej dwóch (jeden dla sądu, a drugi dla powoda).

Co może zawierać odpowiedź na pozew o zachowek? [Przykłady]

Trzeba podkreślić, iż każde pismo będzie tu inne, ponieważ odpowiada konkretnej sytuacji. To pozwany musi ocenić jakie argumenty w jego spawie są zasadne i jak je skutecznie udowodnić.

Ważnym zarzutem, jaki może podnieść strona pozwana jest przedawnienie roszczenia. Zgodnie z art. 1007 k.c. roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu. Z kolei roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku.

Kwestią, którą można podnosić w piśmie jest inny niż dochodzony udział w majątku spadkowym. Przykładowo, powód domaga się 2/3 wartości udziału spadkowego chociaż nie jest osobą małoletnią ani trwale niezdolną do pracy. Warto pamiętać, iż na wysokość zachowku i zasadność roszczenia wpływają też otrzymane przez powoda od spadkodawcy określone darowizny.

Niektórzy powołują się na zasady współżycia społecznego. W orzecznictwie sądów panuje pogląd, iż rzeczywiście w wyjątkowych sytuacjach sąd może obniżyć wysokość zachowku w oparciu o art. 5 Kodeksu cywilnego. O tym czy takie obniżenie zachowku jest możliwe decyduje sąd.

Przykład

„W orzecznictwie i doktrynie dopuszcza się możliwość obniżenia wysokości należnego zachowku na podstawie art. 5 k.c., zwłaszcza przy uwzględnieniu klauzuli zasad współżycia społecznego. Zastosowanie art. 5 k.c. w sprawach o zachowek powinno mieć miejsce wyjątkowo, gdyż prawa osoby uprawnionej do zachowku służą urzeczywistnieniu obowiązków moralnych, jakie spadkodawca miał wobec najbliższych. Zastosowanie art. 5 k.c. nie jest wykluczone także do spadkowych praw podmiotowych. Ocena, czy żądanie sumy zachowku stanowi nadużycie prawa nie powinna pomijać, że prawa osoby uprawnionej do zachowku służą urzeczywistnieniu obowiązków moralnych jakie spadkodawca miał wobec najbliższych. Za Sądem Okręgowym wskazać należy, że w okolicznościach niniejszej sprawy zachodziły wyjątkowe okoliczności uzasadniające obniżenie zachowku należącego powodowi. Postępowanie dowodowe wykazało, iż powód mieszkający na tej samej nieruchomości co spadkodawczyni przez okres kilku lat przed śmiercią zaniechał jakiegokolwiek kontaktu z matką” – uzasadniał przykładowo Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 29 grudnia 2023 r. (I ACa 90/22).

Może się zdarzyć, iż powód domaga się zachowku, chociaż został skutecznie wydziedziczony przez spadkodawcę.

Warto podkreślić, iż są to tylko przykładowe sytuacje, na które powinien zwrócić uwagę pozwany, formułując swoje pismo.

Zachowek po zmianach. Ważne uprawnienie pozwanego

22 maja 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która wprowadziła art. 997 [1] . Przepis ten przypieczętowuje niejako dotychczasowe orzecznictwo sądów.

Ważne

Po zmianach obowiązany do zaspokojenia roszczenia z tytułu zachowku może żądać odroczenia terminu jego płatności, rozłożenia go na raty, a w wyjątkowych przypadkach - jego obniżenia, przy uwzględnieniu sytuacji osobistej i majątkowej uprawnionego do zachowku oraz obowiązanego do zaspokojenia roszczenia z tytułu zachowku.

Pozwany może takie wnioski formułować w odpowiedzi na pozew. Jednak o tym czy możliwe jest obniżenie wysokości zachowku lub rozłożenie na raty zdecyduje sąd, biorąc pod uwagę sytuację obu stron.

Przepisy nie określają tu o jaką konkretnie sytuację majątkową i osobistą chodzi. Dlatego każdy przypadek oceniany jest indywidualnie. Jako przykładowe sytuacje można tu wskazać:

  • brak środków pieniężnych na jednorazową zapłatę zachowku;
  • dysproporcję majątków powoda i pozwanego;
  • zły stan zdrowia, niepełnosprawność, niezdolność do pracy itp.

W przypadku rozłożenia na raty roszczenia z tytułu zachowku terminy ich uiszczenia nie mogą przekraczać łącznie pięciu lat. Trzeba pamiętać, iż w razie ustania okoliczności uzasadniających obniżenie zachowku obowiązany z tytułu zachowku na wniosek osoby uprawnionej do zachowku zwraca uprawnionemu do zachowku sumę pieniężną, o którą obniżono zachowek. Zwrotu sumy pieniężnej nie można żądać po upływie pięciu lat od dnia obniżenia zachowku.

Podsumowanie

W interesie pozwanego jest, aby odnieść się do wniosków powoda i jak najlepiej uzasadnić oraz udowodnić swoje twierdzenia. Z tego powodu odpowiedź na pozew o zachowek warto sporządzić starannie i w zakreślonym przez sąd terminie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1071);

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1568; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1172).

Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Powiązane
Czy relacje rodzinne mogą wpłynąć na wysokość zachowku?
Czy relacje rodzinne mogą wpłynąć na wysokość zachowku?
Czy zachowek po rodzicach przepada? [Przykłady]
Czy zachowek po rodzicach przepada? [Przykłady]
Pozew o zachowek. Co powinien zawierać i gdzie złożyć dokumenty?
Pozew o zachowek. Co powinien zawierać i gdzie złożyć dokumenty?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Odpowiedź na pozew o zachowek. Jak napisać po zmianach?
12 wrz 2025

Czym jest odpowiedź na pozew o zachowek i jakie ma znaczenie procesowe? Co powinno zawierać takie pismo? Prezentujemy najważniejsze informacje i aktualne przepisy.
Jawność wynagrodzeń w Polsce – co zmieni się od Wigilii 2025 roku? Jak się przygotować (checklista)? Co powinni wiedzieć pracownicy i pracodawcy?
12 wrz 2025

Transparentność wynagrodzeń to temat, który od lat budzi emocje zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Z jednej strony – jawne płace to większa równość i eliminacja dyskryminacji płacowej. Z drugiej – to rewolucja w podejściu do rekrutacji, polityki kadrowej i zarządzania firmą. W dniu 24 grudnia 2025 roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy - Ustawa z 4 czerwca 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, która nałoży na pracodawców szereg nowych obowiązków związanych z jawnością wynagrodzeń. Jest to efekt wdrażania unijnej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z 10 maja 2023 r., której celem jest wzmocnienie stosowania zasady równego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości.
Składki emerytalne, rentowe i zdrowotne za opiekuna osoby ze świadczeniem wspierającym zapłaci budżet państwa. Jakie warunki trzeba spełnić? Konieczny wniosek do ZUS
12 wrz 2025

Od 1 stycznia 2024 r. opiekunowie osób pobierających świadczenie wspierające mogą zostać objęci ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i zdrowotnym. Składki w całości finansuje budżet państwa. Wystarczy złożyć elektroniczny wniosek do ZUS. Opiekun zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu sprawowania opieki nad osobą pobierającą świadczenie wspierające może zgłosić do tego ubezpieczenia także członków swojej rodziny.

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE ws. WIBOR – kto faktycznie wygrał? Banki, czy kredytobiorcy - "wiborowicze"?
12 wrz 2025

W dniu 11 września 2025 r. została wydana z dawana wyczekiwana opinia Rzecznika Generalnego (właściwie Rzecznik Generalnej) TSUE dotycząca WIBOR, w sprawie C-471/24, gdzie pozwanym jest PKO BP. Pytania prejudycjalne w tej sprawie zadał Sąd Okręgowy w Częstochowie.Wielu uznawało, że odpowiedzi będą absolutnie kluczowe dla spraw z powództwa „wiborowiczów” przeciwko bankom. Nic dziwnego, że po ogłoszeniu opinii każda ze stron – zarówno banki, jak i konsumenci – prześcigają się w ogłaszaniu swojej wygranej w mediach.

REKLAMA

Sejm: Od 900 zł do 1800 zł dla mundurowych - bo na około 160 000 funkcjonariuszy przypada zasób mieszkaniowy niespełna 9000 lokali
12 wrz 2025

Projekt ustawy obejmuje Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Ochrony Państwa. Dotyczy także funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. I pracuje nad nim odpowiednia komisja sejmowa. Sama ustawa - tak ważna dla funkcjonariuszy i żołnierzy - już niebawem będzie uchwalona.
Osoba niepełnosprawna, PFRON i UP: Wyciągano bzdurne i bezzasadne zarzuty żeby tylko dotacji nie przyznać. Np. bo 17 lat temu dostałem dotację z UP jako osoba młoda i sprawna, że lata wcześniej kierowano mnie na kursy
12 wrz 2025

Redakcja Infor.pl otrzymuje sygnały od czytelników, że nie jest łatwo osobom niepełnosprawnym otrzymać dotację z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Publikujemy list od czytelnika, który takiej dotacji nie otrzymał.
Wyrok TSUE: ochrona przed dyskryminacją w miejscu pracy obejmuje również rodziców dzieci z niepełnosprawnościami
11 wrz 2025

W dniu 11 września 2025 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym uznał, że ochrona praw osób niepełnosprawnych przed dyskryminacją pośrednią obejmuje również rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Zdaniem TSUE pracodawca powinien dostosować warunki zatrudnienia i pracy rodziców takich dzieci w taki sposób, żeby mogli oni sprawować opiekę nad swoimi dziećmi bez obawy, że będą przez to narażeni na dyskryminację pośrednią.
Przechodzisz na emeryturę? ZUS: Dzień i miesiąc złożenia wniosku mogą wpłynąć na jej wysokość
11 wrz 2025

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Dzień i miesiąc złożenia wniosku mogą przesądzić o tym, ile pieniędzy co miesiąc trafi na konto seniora - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. Dlatego przyszli emeryci powinni z rozwagą zaplanować moment zakończenia aktywności zawodowej.

REKLAMA

Czy w 2026 roku wzrośnie zasiłek stały z MOPS?
11 wrz 2025

Ile maksymalnie wyniesie zasiłek stały w 2026 roku? Od czego zależy kwota świadczenia? Kto może otrzymać takie wsparcie z MOPS? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.
Podwyżka stawki podatku dochodowego aż o 50 proc.! To o 5 punktów procentowych więcej. MF powołuje się na długie lata bez zmian
11 wrz 2025

Podatek dochodowy od osób fizycznych to nie tylko opodatkowanie według skali podatkowej i zeznanie roczne. Podatnicy często o tym zapominają i są zaskoczeni przelewami niższymi od spodziewanych. A będzie gorzej.

REKLAMA