Wypłaty 500 plus w 2022 r.

Wypłaty świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus) w 2022 r. odbywają się na nowych zasadach. Co się zmieniło? Jakie są terminy?

500 plus w 2022 roku – zmiany

W 2022 roku zmieniły się zasady dotyczące wypłaty świadczenia wychowawczego (potocznie nazywanego „500 plus”). Najważniejsze z nich dotyczą podmiotu obsługującego program i formy składania wniosku.

500 plus w 2022 roku – ZUS

Od 1 stycznia 2022 roku to Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi postępowanie i wypłaca świadczenia wychowawcze. Dotychczas organem właściwym był wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub otrzymującej świadczenie wychowawcze.

500 plus w 2022 roku – kiedy wniosek?

Zmiany będą jednak wprowadzane stopniowo. Dlatego gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń, które zostały przyznane na okres do 31 maja 2022 roku. Jeżeli zatem rodzic złożył w gminie wniosek o świadczenie 500 plus na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., to nie musi składać go ponownie do ZUS. W takiej sytuacji wniosek do ZUS będzie składany na nowy okres świadczeniowy który będzie trwał 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Ważne! Wniosek o świadczenie wychowawcze na okres 2022/2023 będzie można złożyć od 1 lutego 2022 r.

W przypadku urodzenia dziecka w 2022 r. niezbędne może być też złożenie wniosku na okres świadczeniowy trwający do 31 maja 2022 r.

500 plus w 2022 r. – wniosek online

Zgodnie z nowymi zasadami rodzic składa wniosek do ZUS tylko w formie elektronicznej. Dostępne są trzy sposoby:

platforma PUE ZUS;

portal informacyjno-usługowy Emp@tia;

bankowość elektroniczna.

500 plus w 2022 r. - terminy wypłat

ZUS wypłaca świadczenia w okresach miesięcznych w formie bezgotówkowej. Od terminu złożenia wniosku zależy to, kiedy otrzymamy wypłatę.

Świadczenie wychowawcze

w okresie świadczeniowym od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Złożenie wniosku Wypłata świadczenia do 30 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. od 1 do 31 maja 2022 r. do 31 lipca 2022 r. od 1 do 30 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. od 1 do 31 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r. od 1 do 31 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r.

500 plus w 2022 r. – dla kogo?

Świadczenie wychowawcze (500 plus) przysługuje:

matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,

opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

opiekunowi prawnemu dziecka, albo

dyrektorowi domu pomocy społecznej, albo

rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Wysokość świadczenia to 500 zł miesięcznie na dziecko. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Wsparcie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie zostanie wypłacone temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Gdy opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców czy opiekunów, to pieniądze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek. Jeżeli po złożeniu wniosku drugi rodzic lub opiekun złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, to ZUS ustala kto sprawuje opiekę. W tym celu może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2407; ost. zm. Dz.U. z 2021 r., poz. 2270)