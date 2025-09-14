Pułapka w sądzie na walczących z MOPS o zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł

W przepisach jest pułapka. Jeżeli spierasz się o zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) z MOPS to nie można obecnie wnosić elektronicznie pism do sądu z nowym systemem e-Doręczenia. Będzie to możliwe dopiero od 2029 r. (o czym informują przepisy przejściowe, które łatwo przegapić). Można skorzystać z ePUAP. I tak wniesioną skargę na decyzję MOPS sąd przyjmie. Przez e-Doręczenia to się nie uda. W artykule przykład utraconego w ten sposób zasiłku pielęgnacyjnego. Na dziś najbezpieczniejszym prawnie sposobem wniesienia skargi na MOPS (i SKO) w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego jest po prosty tradycyjna "papierowa" skarga.

W 2025 r. jedyną drogą skutecznego wniesienia skargi (np. na decyzję MOPS o zasiłkach) w formie dokumentu elektronicznego jest ePUAP. Takie stanowisko dominuje aktualnie w orzecznictwie sądów administracyjnych (np. postanowienia: NSA: z 12 czerwca 2025 r., sygn. akt III OZ 294/25; z 24 czerwca 2025 r., sygn. akt II FSK 672/25.

REKLAMA

REKLAMA

Sąd nie rozpatrzył skargi na odebranie przez MOPS zasiłku pielęgnacyjnego

Przykładem poniższe postanowienie sądu z końcówki sierpnia:

Przykład II SA/Łd 614/25, Postanowienie WSA w Łodzi, 2025-08-28

link do postanowienia o zasiłku pielęgnacyjnym

Wystarczyłoby, aby osoba starająca się o zasiłek pielęgnacyjny skorzystała z ePUAP albo papierowej skargi, by mieć szansę na wygranie sporu z MOPS. A tak MOPS wygrał w praktyce bez walki w sądzie. Skarga złożona przez e-Doręczenia została potraktowana przez sąd jako nigdy nie złożona.

REKLAMA

Są dwa sposoby dla skargi na decyzję MOPS wnoszoną do sądu - obecnie działa tylko jeden

Wnoszenie pism do elektronicznej skrzynki podawczej (np. ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą organu na adres /SKO_PT/SkrytkaESP) oraz na adres do doręczeń elektronicznych – to dwa odmienne sposoby wnoszenia korespondencji. Ich utworzenie i funkcjonowanie regulują odrębne przepisy, a ustawodawca posługuje się w odniesieniu do każdego z nich odmienną terminologią. W 2025 r. brak jest możliwości skutecznego wniesienia skargi na adres do doręczeń elektronicznych organu. Jest to dopuszczalne od 2029 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jedyną drogą skutecznego wniesienia skargi w formie dokumentu elektronicznego jest wniesienie jej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

E-doręczenia a sprawy w sądach o zasiłki z MOPS

Adres do doręczeń elektronicznych (ADE) to kluczowy element systemu e-Doręczenia – jest to unikalny cyfrowy adres, który służy jednoznacznej identyfikacji nadawcy i odbiorcy w tej usłudze. e-Doręczenia to nazwa usługi polegającej na rejestrowanym doręczaniu korespondencji elektronicznej (np. dokumentów urzędowych lub sądowych) pomiędzy podmiotami posiadającymi skrzynki w systemie e-Doręczeń.

Posiadanie adresu ADE jest warunkiem korzystania z systemu e-Doręczenia, ale sam adres nie jest skrzynką e-mail – jest wpisywany do Bazy Adresów Elektronicznych i podlega weryfikacji przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Adres do doręczeń elektronicznych to adres wymagany do odbierania korespondencji za pośrednictwem usługi e-Doręczenia – stanowi cyfrowy odpowiednik adresu pocztowego w oficjalnych kontaktach online.

Przykład przegranej sprawy o zasiłek pielęgnacyjny przez nie zastosowanie ePUAP

Przykład Skarżący MOPS albo SKO nie może mówić, że skutecznie wniósł skargę do sądu administracyjnego, skoro wniesienie nastąpiło za pośrednictwem systemu e-Doręczenia, a nie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej organu udostępnionej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).

W chwili obecnej jedyną drogą skutecznego wniesienia skargi w formie dokumentu elektronicznego jest wniesienie jej za pośrednictwem platformy ePUAP. Takie stanowisko dominuje aktualnie w orzecznictwie sądów administracyjnych (por. postanowienia: NSA: z 12 czerwca 2025 r., sygn. akt III OZ 294/25; z 24 czerwca 2025 r.,