Czy od czerwca 2023 r. zmieniły się terminy wypłat świadczenia 500 plus? Gdzie można sprawdzić kiedy otrzymamy przelew?

Wypłata 500 plus w 2023 r. Jakie są terminy?

Kolejny okres wypłaty świadczenia wychowawczego, potocznie nazywanego 500 plus, rozpoczął się 1 czerwca 2023 r. Potrwa on do 31 maja 2024 r.

W każdym miesiącu będzie dziesięć terminów wypłat. Tak jak w poprzednim roku terminy płatności to: 2, 4, 7, 9,12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca.

Jak informuje ZUS, dla osób, które złożyły wystarczająco wcześnie (maj) wniosek o świadczenie 500 plus terminy wypłaty nie powinny się zmienić. „Inaczej może być w przypadku osób, które wniosek wyślą w czerwcu lub lipcu. ZUS będzie dla takich osób wyznaczał najbliższe, możliwe terminy wypłat, które nie zawsze mogą się pokrywać z obecnymi datami przelewów” -mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Termin wypłaty świadczenia 500 plus można sprawdzić:

w Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

w aplikacji mobilnej mZUS.

Kiedy złożyć wniosek o 500 plus w okresie 2023/2024?

Rodzice składają wnioski o świadczenie na nowy okres już od 1 lutego 2023 r. Można to zrobić tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem PUE ZUS, aplikacji mZUS, portalu Emp@tia albo bankowości elektronicznej.

Wypłata świadczeń odbywa się w formie bezgotówkowej na wskazany numer rachunku bankowego.

Jeśli rodzic złożył wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do końca kwietnia 2023 r., to ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata powinna mieć miejsce do 30 czerwca 2023 r. Wniosek złożony w terminie od 1 maja do 31 maja, będzie skutkował wypłatą do 31 lipca 2023 r. Gdy wniosek złożymy od 1 do 30 czerwca 2023 r. to ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. Termin wypłaty do 30 września 2023 r. przewidziano dla wniosków złożonych w lipca. Świadczenie powinno zostać wypłacone do 31 października, jeżeli wniosek zostanie złożony w sierpniu 2023 r.

Dlaczego wniosek o świadczenie 500 plus warto złożyć do końca czerwca 2023 r.?

„Wniosek, jeśli zostanie złożony w czerwcu, ZUS będzie miał zgodnie z przepisami czas na wypłatę do końca sierpnia, choć oczywiście wraz z wyrównaniem od czerwca. W praktyce 500+ przyznajemy i wypłacamy znacznie szybciej niż to wynika z ustawowych terminów. Ale na przykład wniosek złożony w lipcu nie pozwoli na wypłatę świadczenia za czerwiec – przypomina Kowalska-Matis.

Wniosek na nowo narodzone dziecko złożony w ciągu trzech miesięcy do dnia jego urodzenia daje prawo do świadczenia od dnia narodzin.

ZUS wypłaca świadczenia 500 plus

Warto też pamiętać o tym, iż aktualnie ZUS przyznaje i wypłaca świadczenia 500 plus. Świadczenie w nowej wysokości 800 zł na dziecko ma zostać wprowadzone dopiero w przyszłym roku. Prace legislacyjne nad tymi zmianami nie zostały jeszcze ukończone.

