7 zasiłków, które można dostać w 2025 r. i 2026 r.: zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, zasiłek wyrównawczy, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek pogrzebowy, zasiłek pielęgnacyjny.

W poniższym artykule znajduje się zbiór zasiłków, o które można wystąpić i będzie można wystąpić także w przyszłości. Warto pamiętać, że nie jest to pełna lista zasiłków o które można wystąpić po spełnieniu określonych warunków.

7 zasiłków, które można dostać w 2025 r. i 2026 r.: zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński przysługuje w różnej wysokości, w zależności od tego, czy pobierany jest za okres urlopu macierzyńskiego, czy urlopu rodzicielskiego. Zasiłek macierzyński przysługuje także za okres urlopu ojcowskiego. Przez jaki czas można go pobierać? W jakiej wysokości? Na te i inne pytania dotyczące zasiłku macierzyńskiego można znaleźć odpowiedź w artykule Zasiłek macierzyński 2025 r. i 2026 r.

7 zasiłków, które można dostać w 2025 r. i 2026 r.: zasiłek opiekuńczy

Warto pamiętać, że jest to zasiłek, o który można wystąpić nie tylko w przypadku, gdy ubezpieczonemu pracownikowi rozchoruje się dziecko. Zasiłek opiekuńczy przysługuje także na opiekę na dziecko zdrowe, a także na opiekę nad innymi członkami rodziny. Czas, przez jaki można pobierać ten zasiłek jest uzależniony od tego, na kogo i z jakiej przyczyny jest on pobierany. Więcej o tym zasiłku można przeczytać w poniższym artykule.

7 zasiłków, które można dostać w 2025 r. i 2026 r.: zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy przysługuje ubezpieczonym pracownikom, którzy poddają się rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji bądź przyuczenia się do określonej pracy, a ich wynagrodzenie uległo obniżeniu. Maksymalnie można go pobierać przez 24 miesiące. Wysokość zasiłku wyrównawczego stanowi różnicę pomiędzy przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rehabilitację, a miesięcznym wynagrodzeniem osiąganym podczas pracy z obniżonym wynagrodzeniem. Więcej na temat zasiłku wyrównawczego można znaleźć w poniższym artykule.

7 zasiłków, które można dostać w 2025 r. i 2026 r.: zasiłek chorobowy

W przypadku choroby, można ubiegać się o zasiłek chorobowy. Jednakże, warto wcześniej sprawdzić, czy przysługuje nam prawo do tego zasiłku. Niektórym będzie przysługiwał po 30 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia, innym po 90 dniach, a niektórzy będą mogli o niego wystąpić od pierwszego dnia ubezpieczenia. Więcej na temat zasiłku chorobowego, jego wysokości, prac nad nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw można przeczytać w poniższym artykule.

7 zasiłków, które można dostać w 2025 r. i 2026 r.: świadczenie rehabilitacyjne

Po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, warto sprawdzić, czy ubezpieczonemu przysługuje prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie to przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy. Jednak i to świadczenie ma maksymalny limit. Do kiedy można pobierać świadczenie rehabilitacyjne? W jakiej wysokości przysługuje? Na te i inne pytania odpowiedź można znaleźć w poniższym artykule.

7 zasiłków, które można dostać w 2025 r. i 2026 r.: zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy, jak sama nazwa wskazuje, przysługuje w momencie poniesienia kosztów pogrzebu. Obecnie wynosi on 4 tys. zł. Od maja 2024 r. trwają prace nad podwyższeniem tego zasiłku, a także nad doprecyzowaniem tego, w jakim momencie można wystąpić o zasiłek celowy na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pogrzebu. Więcej o tym zasiłku można znaleźć w poniższym artykule.

7 zasiłków, które można dostać w 2025 r. i 2026 r.: zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osobie w związku z jej niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Prawo do tego zasiłku ustalane jest na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Więcej informacji na temat zasiłku pielęgnacyjnego można znaleźć w poniższym artykule.