Ograniczenie programu 800 plus. Jest projekt ustawy

800 plus: Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy, który ogranicza dostęp do programu dla obywateli Ukrainy. Zgodnie z propozycją, świadczenie mają otrzymywać jedynie ci, którzy pracują i płacą podatki w Polsce – poinformował szef klubu PiS, Mariusz Błaszczak.

Program 800 plus w ma zostać zmieniony. Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało projekt nowelizacji, który ogranicza dostęp do świadczenia dla obywateli Ukrainy, którzy pracują lub prowadzą działalność gospodarczą oraz płacą podatki w Polsce. Projekt ma na celu doprecyzowanie zasad przyznawania świadczenia i wprowadzenie nowych kryteriów, które będą musiały spełniać osoby ubiegające się o wsparcie. Zmiany te mają być omawiane na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja? Zgodnie z nowymi przepisami, świadczenie 800+ ma być przyznawane wyłącznie tym, którzy wnoszą wkład w polską gospodarkę. Nowe przepisy mogą wpłynąć na sposób integracji uchodźców w Polsce.

Zmiany w programie 800 plus

Prezydenta Rafał Trzaskowski w ostatni piątek podczas spotkania z Puńska w woj. podlaskim powiedział, że świadczenia "takie jak 800+" powinny należeć się Ukraińcom tylko wtedy, gdy "będą mieszkać w Polsce i płacić w Polsce podatki". Słowa te przyjęto oklaskami.

Błaszczak w poniedziałek 20 stycznia podczas konferencji prasowej odnosząc się do tych słów powiedział: "Mówimy sprawdzam". "Złożyliśmy już w Sejmie projekt nowelizacji tej ustawy który ogranicza program 800+ do tych rodzin, które po pierwsze pracują w naszym kraju, a po drugie płacą w Polsce podatki" - powiedział szef klubu PiS.

Przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość w maju 2024 r. podczas prac nad projektem nowelizacji tzw. ustawy pomocowej złożyło poprawkę uzależniającą uzyskanie świadczenia 800+ od złożenia wniosku o wydanie karty pobytu. Podkreślił, że politycy KO zagłosowali wtedy przeciw tej poprawce.

Kryteria przyznawania świadczenia 800+

Błaszczak podkreślił, że ze względu na pilność projektu, klub PiS złoży wniosek do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, by był on omawiany już na najbliższym posiedzeniu izby niższej, które rozpoczyna się w środę. Paweł Szefernaker dodał, że projekt nowelizacji wprowadza dwie przesłanki w kontekście wypłaty 800+ dla obywateli Ukrainy. To:

zatrudnienie w Polsce lub prowadzenie działalności gospodarczej oraz

płacenie podatków w naszym kraju.

Integracja uchodźców a nowe przepisy

"Apelujemy o to, żeby jak najszybciej, nie ze względu na kampanię, bo mówimy o tym już od dłuższego czasu, tylko właśnie ze względu na potrzebę wejścia w nowy etap integracji uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce, wprowadzić to na najbliższym posiedzeniu Sejmu" - powiedział Szefernaker.

Obecnie świadczenie "Rodzina 800+" przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczenie przysługuje także rodzicom ukraińskich dzieci przebywających w Polsce.

800 plus w 2025 roku - okres oświadczeniowy i terminy składania wniosków

Wskażmy, że świadczenie z programu „Rodzina 800+” przyznawane jest na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. W 2025 roku osoby, które chcą zachować ciągłość wypłat, muszą pamiętać o dwóch kluczowych terminach:

1 lutego 2025 r. – to moment, od którego można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy,

30 kwietnia 2025 r. – ostateczny termin, aby zachować płynność finansową i otrzymać pierwszą wypłatę świadczenia już w czerwcu.

Rodzice, którzy złożą wniosek do końca kwietnia, mogą być pewni, że środki za czerwiec zostaną wypłacone terminowo. Wniosek o świadczenie 800 plus można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej. Dostępne kanały to:

platforma PUE ZUS lub aplikacja mobilna mZUS,

portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl,

bankowość elektroniczna.

Pieniądze są wypłacane wyłącznie w formie bezgotówkowej, na konto bankowe wskazane we wniosku. Zobacz artykuł: Termin na złożenie wniosku o 800 plus w 2025 r. – dwie ważne daty dla rodziców