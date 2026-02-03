800 plus: można już składać nowe wnioski [Luty 2026 r.]

ZUS informuje, że można już składać nowe wnioski o 800+. Od kiedy do kiedy? Nowy okres świadczeniowy zaczyna się 1 czerwca 2026 r. i potrwa do 31 maja 2027 r.

Można już składać wnioski o 800+

W Polsce od 1 lutego ubiegłego roku ZUS przyjął 4 mln 869 tys. wniosków i 800+ na ponad 7 mln 415 tys. dzieci. Rodzice i opiekunowie już od 1 lutego mogą składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca tego roku i będzie trwał do 31 maja 2027 r. Formularze są przyjmowane tylko elektronicznie, a wypłata pieniędzy odbywa się bezgotówkowo na rachunek bankowy. Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł przyznawane jest na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

- Jeśli rodzic złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia, ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca. Dzięki temu ciągłość wypłaty świadczenia zostanie zachowana – zapewnia Iwona Kowalska-Matis. Środki z programu są wypłacane bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Wniosek 800+ 2026

Jak można w 2026 r. złożyć wniosek o 800+? - Jak co roku wnioski można wysyłać wyłącznie elektronicznie, dzięki czemu nasi klienci mogą przekazywać je o dowolnej porze i z dowolnego miejsca – opowiada Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. – Rodzice najczęściej robią to przez własną bankowość internetową i aplikację eZUS – dodaje. Wnioski jak zawsze można złożyć za pośrednictwem aplikacji mZUS na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety), platformy eZUS, bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia.

Jeśli rodzic lub opiekun złożył wniosek o 800 plus na okres 2025/2026 przez mZUS i ZUS przyznał to świadczenie, klient może łatwo utworzyć w aplikacji wniosek na nowy okres. - Wtedy dane uzupełnią się automatycznie na podstawie poprzedniego wniosku. W razie potrzeby można je edytować. Podobnie jest w eZUS: jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, klient może w kreatorze wniosku automatycznie pobrać ich dane (m.in. PESEL, datę urodzenia). Dzięki temu nie trzeba wpisywać ich ręcznie – mówi Kowalska-Matis.

Decyzje ZUS w sprawie 800+

Rzeczniczka wyjaśnia, że pisma, informacje i decyzje są przekazywane elektronicznie przez eZUS/mZUS. W przypadku gdy pojawi się tam ważna informacja dotycząca 800 plus, rodzice otrzymają powiadomienie e-mailem, SMS-em lub w aplikacji. Od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa do świadczenia i jego wypłaty.

Zmiany w 800+ w 2026 r. - Ukraina

Rzeczniczka przypomina o zmianach w programie, które dotyczą obywateli Ukrainy ze statusem UKR. 31 stycznia ZUS wstrzymał wypłatę 800 plus dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR i przypomina, że aby mogli oni zachować prawo do świadczenia, od 1 lutego muszą złożyć nowy wniosek na okres świadczeniowy 2025/2026. We wniosku trzeba: