Babciowe 2024 – od kiedy wniosek?

Babciowe 2024 coraz bliżej - od kiedy będzie można składać wnioski o świadczenie "Aktywni rodzice w pracy"? Dla kogo jest babciowe i jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać 1500 zł miesięcznie? Czy babciowe wyklucza RKO?

Babciowe 2024 – ile wynosi?

Babciowe przewidziane jest przepisami zawartymi w projekcie ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic” (druk UA9). Babciowe określane jest jako świadczenie „Aktywni rodzice w pracy”, które wynosi 1500 zł miesięcznie.

Babciowe będzie wyższe o 400 zł dla rodziców lub opiekunów dzieci niepełnosprawnych. 1900 zł miesięcznie otrzymają więc rodzice dzieci wymagających stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, także koniecznością codziennego współudziału opiekuna dziecka w leczeniu, rehabilitacji i edukacji.

Babciowe - od kiedy wniosek?

Babciowe razem z pozostałymi dwoma świadczeniami przewidzianymi w projekcie ustawy „aktywny rodzic” ma funkcjonować od 1 października 2024 roku. Wniosek o babciowe będzie więc można składać już jesienią 2024 r.

Ważne Na jedno dziecko można będzie korzystać w tym samym czasie tylko z jednego świadczenia przewidzianego projektem ustawy: „Aktywni rodzice w pracy” (babciowe 1500 zł), „Aktywnie w żłobku” (1500 zł/1900 zł), „Aktywnie w domu” (500 zł). Rodzic będzie miał prawo do zmiany rodzaju świadczenia.

Dla kogo babciowe?

Mimo swojej potocznej nazwy, świadczenie „Aktywni rodzice w pracy” przysługuje rodzicom, a nie babci dziecka. Dokładnie rzecz ujmując, babciowe przeznaczone jest dla rodziców dzieci w wieku od 12 do ukończenia 35 miesiąca życia (od 1 do 3 roku życia), którzy są aktywni zawodowo (wracają do pracy lub rozpoczynają karierę zawodową). Wiek dziecka od 1 roku do 3 lat życia to okres, kiedy rodzice najczęściej korzystają z urlopu wychowawczego. Publiczna opieka przedszkolna obowiązuje bowiem od 3 roku życia dziecka. Aby pomóc rodzicom w tym trudnym okresie, przewidziano świadczenia, które mogą sfinansować opiekę nad dzieckiem.

Babciowe a RKO

Czy babciowe wyklucza RKO? Wejście w życie nowej ustawy wprowadzającej program "Aktywny rodzic", a wraz z nim trzy rodzaje świadczeń dla rodziców małych dzieci (aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu) spowoduje uchylenie ustawy o RKO. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy zastąpi świadczenie "Aktywnie w domu" czyli 500 zł przez 24 miesiące od 12 miesiąca do 35 miesiąca życia dziecka. Nie będzie można łączyć tego świadczenia z pobieraniem babciowego, ponieważ w tym samym czasie na to samo dziecko można pobierać jedno świadczenie z programu "Aktywny rodzic".

Babciowe 2024 – warunki

Jakie są warunki do uzyskania babciowego? Właściwie jedynym warunkiem jest powrót do pracy po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Świadczenie przysługuje od 12 miesiąca życia dziecka, a więc niekorzystanie z urlopu wychowawczego po tzw. „rocznym urlopie macierzyńskim” i powrót do wykonywania czynności zawodowych wystarczy do otrzymania babciowego. Ustawa będzie regulowała aktywność zawodową, której poziom czy rodzaj będzie uprawniał do otrzymywania świadczenia. Można spodziewać się określenia wymiaru etatu, np. zatrudnienie na minimum połowę etatu.

Zatrudnienie babci czy niani póki co nie stanowi zasady koniecznej do przyznania 1500 zł. Nie przewiduje się również progu dochodowego, którego przekroczenie nie pozwalałoby na otrzymanie babciowego.

Pamiętajmy jednak, że na razie mamy projekt ustawy. W trakcie dalszych prac przepisy mogą jeszcze ulec zmianie. Będziemy aktualizować informacje dotyczące nowego świadczenia dla rodziców.

Babciowe to świadczenie mające na celu aktywizację zawodową rodziców małych dzieci. Przeznaczone jest więc dla rodziców aktywnych zawodowo, wracających do pracy po okresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego lub wkraczających na rynek pracy.

Rodzice mogą sami zdecydować na co przeznaczą babciowe – wbrew nazwie nie musi być to zatrudnienie babci do opieki nad dzieckiem, ale taka możliwość wydaje się dobrym rozwiązaniem. Można zatrudnić także babcię będącą na emeryturze.

W przypadku powrotu rodzica do pracy po urlopach związanych z macierzyństwem można zatrudnić nianię lub babcię na podstawie umowy uaktywniającej. Państwo zobowiązuje się wówczas do opłacania składek za taką osobę opiekującą się dzieckiem. Składki ubezpieczeniowe mają być finansowane do wysokości podstawy nie wyższej niż 50% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to więc dodatkowy bonus dla takiego rozwiązania.

Wysokość emerytury babci opiekującej się wnukiem na podstawie umowy uaktywniającej będzie corocznie waloryzowana.

Źródło:

Projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic” (druk UA9)