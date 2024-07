Darmowy żłobek, również prywatny, dla wszystkich? To miasto ma takie ambicje. Rządzący pomagają. Co pozostałymi częściami Polski?

Darmowy żłobek, również prywatny, dla wszystkich? To miasto ma takie ambicje, a rządzący pomagają. Co z dostępnością w pozostałych częściach Polski? Na mapie są białe plamy, w których rodzice nie mają dostępu do żadnej formy opieki żłobkowej. Ich sytuację trzeba zmienić.

Darmowe miejsca w żłobkach samorządowych i prywatnych

Liczba miejsc w żłobkach publicznych prowadzonych przez samorządy to nadal ogromny problem dla rodziców. Mimo że wciąż mówi się o spadku liczby urodzeń w Polsce, to miejsc niezmiennie brakuje. Rządzący starają się wspierać młodych rodziców, poszerzając zakres ich uprawnień pracowniczych oraz oferując różnego rodzaju pomoc finansową. W niektórych częściach kraju to jednak wciąż za mało. Jak podał Serwis Samorządowy PAP, wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska i prezydent Krakowa Aleksander Miszalski rozpoczęli rozmowy na temat możliwości wprowadzenia w tym mieście rządowych programów, dzięki którym wszyscy rodzice będą mogli korzystać z bezpłatnych miejsc w żłobkach, bez względu na to, czy chodzi o placówki samorządowe, czy prywatne. Jak podał Prezydent, w Krakowie działa obecnie 367 żłobków, które gwarantują 12 tys. miejsc dla dzieci. Wśród nich są tylko 33 żłobki publiczne, oferujące miejsca dla 3 tys. dzieci! Co prawda w ramach programu Aktywny maluch na przestrzeni dwóch lat powstanie 12 nowych żłobków samorządowych, które dadzą razem 1 tys. dodatkowych miejsc, jednak jak pokazują przytoczone liczby, to nie rozwiązuje problemu.

REKLAMA

Ambicje rządzących Krakowem są duże

Ambicją rządzących miastem jest zapewnienie bezpłatnych albo jak najniżej płatne żłobków wszystkim mieszkańcom Krakowa, tak tym, którzy nie mieszczą się w żłobkach publicznych. Jakie warunki musi spełnić miasto, aby było to możliwe? Tego nie podano. Jednak jak powiedziała wiceszefowa resortu rodziny, przyjechała do Krakowa, żeby rozmawiać o barierach terytorialnych, które występują w mieście, ale też o tym, jak te bariery oraz finansowe likwidować. Jest więc przekonana, że z rozmów wyłonią się konkretne rozwiązania prowadzące do tego, że krakowianki i krakowianie będą mogli powiedzieć, że ich sytuacja się poprawiła, że dostęp do opieki żłobkowej mają najbliżej swojego miejsca zamieszkania, ale też, że jest on dla nich właściwie bezkosztowy. A co dalej na terenie reszty kraju? Ministerstwo chce doprowadzić do zwiększenia dostępu do żłobków na terenie całej Polski. Jak się okazuje, w 1046 gminach nie mamy dostępu do żadnej formy opieki żłobkowej. Są to tzw. białe plamy, w których trzeba zmienić sytuację rodziców.