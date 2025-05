Aż 4 istotne ustawy dla pracowników i pracodawców wchodzą w życie 1 czerwca 2025 r.

Polski rynek pracy nieustannie się zmienia. Już od dobrych kilku lat, każdego roku mamy istotne zmiany w obszarze prawa pracy - czy to indywidualnego czy zbiorowego, jak i w zakresie ubezpieczeń społecznych. Nie inaczej jest w 2025 r. Już 1 czerwca 2025 r. wejdą w życie aż 4 istotne, a nawet można powiedzieć rewolucyjne, ustawy dla pracowników i pracodawców.

Od 1 czerwca 2025 r. zmiany na rynku pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców

Ustawy niżej wskazane dotyczą wielu zagadnień związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem, prawami pracowników, osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych, cudzoziemców, kontaktów pracodawców z urzędami pracy, dofinansowaniami, karami finansowymi, dopłatami do wynagrodzeń, sposobami zawierania umów. Przepisy są bardzo szczegółowe, zmieniają wiele ustaw, w tym ubezpieczeń społecznych. Materia jest więc bardzo obszerna! W poszczególnych artykułach na naszym portalu Infor.pl omówione są konkretne zagadnienia.

W dniu 1 czerwca 2025 r. (co do zasady, bo część przepisów zacznie obowiązywać jak to zwykle bywa, w innych terminach) wchodzą w życie przepisy następujących 4 ustaw:

Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2025 poz. 621) Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wyeliminowania nieprawidłowości w systemie wizowym Rzeczypospolitej Polskiej (na dzień publikacji artykułu nie ma jeszcze Dz.U) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2025 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2025 poz. 619)

Jak da się zauważyć, aż 3 z 4 wyżej wymienionych ustaw dotyczą zagadnień związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. W aktualnej sytuacji geopolitycznej na świecie, ale i co do naszego sąsiada z zagranicy w kryzysie wojny, to przepisy, które odegrają naprawdę dużą rolę dla naszego polskiego porządku prawnego. Zapewnią bezpieczeństwo prawne dla polskich pracowników, alei cudzoziemców i pracodawców. Kwestia wiz, pracy na "czarno" cudzoziemców w Polsce oraz obowiązki pracodawców w tym zakresie wymagały pilnej legislacji. I stało się, część przepisów wchodzi w życie już 1 czerwca 2025 r., część (siłą rzeczy) ma określony inny termin.

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce: transparentne i kompleksowe zasady

Wyżej wskazane ustawy niemalże całościowo regulują zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, porządkując dotychczasowe regulacje rozproszone m.in. w ustawie o promocji zatrudnienia oraz ustawie o cudzoziemcach. Ta pierwsza całkowicie przestanie obowiązywać, bo zastąpi ją: ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620).

Co mówią eksperci o zmianach w prawie pracy?

Zmiany mają na celu:

uproszczenie i cyfryzację procedur zatrudniania cudzoziemców,

zwiększenie kontroli legalności zatrudnienia

lepsze dopasowanie liczby i profilu zatrudnianych cudzoziemców do potrzeb lokalnego rynku pracy, co powinno poprawić dostęp cudzoziemców do legalnego zatrudnienia w Polsce, a także ograniczyć nadużycia.

Oprócz pełnej digitalizacji procesu, co usprawni i przyspieszy procedury, warto też podkreślić strategiczne podejście do migracji zarobkowej: Polska będzie dopuszczać cudzoziemców do rynku pracy przede wszystkim w zawodach deficytowych, stawiając na jakość zatrudnienia i kwalifikacje pracowników zagranicznych, zgodnie ze Strategią Migracyjną na lata 2025-2030. Agencje bez zaplecza technicznego, bez struktur administracyjnych i znajomości przepisów nie poradzą sobie – i słusznie. Państwo i klienci powinni współpracować z tymi, którzy gwarantują przejrzystość i przewidywalność. W świetle zmian, cudzoziemiec będzie musiał być zatrudniony na co najmniej 1/4 etatu, a jego wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna, nawet przy zatrudnieniu na część etatu. Pracodawca ma też obowiązek zapewnić cudzoziemcowi warunki pracy nie gorsze niż polskim pracownikom na tym samym stanowisku.

Moim zdaniem to swoista rewolucja na rynku pracy: coś, co powinno być standardem dekadę temu, w końcu – na zasadzie obowiązku będzie egzekwowane od firm krzaków i pseudo agencji, które zepsuły dotychczasowy rynek handlując wizami. To jasny sygnał: na rynku zostają ci, którzy rzeczywiście tworzą miejsca pracy. Epoka agencji „na zaufanie i na kartce” się skończyła. Zostają i będą się rozwijać tylko ci, którzy traktują rekrutację jak zorganizowany biznes, a nie relacje prywatne. To naturalny i zdrowy etap dojrzewania branży. – komentuje Tomasz Bogdevic, dyrektor generalny Gremi Personal.

Obowiązek tłumaczenia umów o pracę zawieranych przez cudzoziemców - przez biegłego przysięgłego

Nowe przepisy nakładają na pracodawców m.in. obowiązek tłumaczenia Umowy o pracę zawieranej z cudzoziemcami w języku obcym na język polski przez tłumacza przysięgłego. Ponadto pracodawca musi mieć uregulowane zobowiązania wobec ZUS, aby uzyskać zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca.

Kontrole z Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej - bez zapowiedzi!

Przeniesienie biurokracji do Internetu ma też usprawnić kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców będą mogły być prowadzone bez zapowiedzi przez Straż Graniczną i Państwową Inspekcję Pracy, także jednocześnie przez obie instytucje. Kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców wzrosną do kwot od 3 000 do 50 000 zł, co ma zniechęcać do naruszania przepisów.