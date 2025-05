Resort pracy: 208 godzin urlopu (np. na załatwienie spraw osobistych) zamiast 26 dni urlopu wypoczynkowego. Czy wejdzie urlop na godziny?

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trafiła bardzo ciekawa petycja w lutym 2025 r., a resort pracy już 15 maja 2025 r. odpowiedział na pomysł wnioskodawczyni. Sprawa dotyczy urlopu wypoczynkowego i jego godzinowego wymiaru. Wiemy przecież jak wielu z nasz zużywa urlop na cele wypoczynkowe, jak i inne cele. Wynika to z tego, że nie wszystkie sprawy można załatwić w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy. Umożliwienie wykorzystania kilku godzin urlopu na aktywności „nie wypoczynkowe" pozwoli na wykorzystanie większej (pozostałej) liczby dni w celu „wypoczynkowym". Co na to MRPiPS? Mamy stanowisko resortu!

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trafiła bardzo ciekawa petycja, z datą na 23 lutego 2025 r., a resort pracy już 15 maja 2025 r. odpowiedział na pomysł wnioskodawczyni. Sprawa dotyczy urlopu wypoczynkowego i jego godzinowego wymiaru. Mamy stanowisko resortu! Petycja dotyczy zmiany Kodeksu pracy poprzez umożliwienie wykorzystania części urlopu w wymiarze godzinowym.

Ile godzin urlopu?

Generalnie jest tak, że w zależności od stażu pracy, w danym roku kalendarzowym pracownikowi przysługuje 160 godzin urlopu (co jest odpowiednikiem 20 dni urlopu) lub 208 godzin (co jest odpowiednikiem 26 dni urlopu). Wynika to z tego, że jeden dzień urlopu to 8 godzin, bo tyle średnio pracuje pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Jak obliczyć taki godzinowy wymiar urlopu? Wygląda to tak:

Staż pracy krótszy niż 10 lat: 160 godzin urlopu (20 dni * 8 godzin/dzień).

Staż pracy co najmniej 10 lat: 208 godzin urlopu (26 dni * 8 godzin/dzień).

Ważne Właśnie to zagadnienie stało się przedmiotem rozważań MRPiPS na skutek wniesionej petycji. Poniżej opisujemy szczegóły pomysłu oraz konkretne (wydaje się przesądzające całą sprawę) stanowisko resortu pracy w sprawie godzinowego wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Petycja do resortu pracy w sprawie zmiany Kodeksu pracy poprzez umożliwienie wykorzystania części urlopu w wymiarze godzinowym

Wydaje się, że zasadnym będzie przytoczenie dokładnej treści petycji, aby nie zatracić jej sensu i intencji Autorki pomysłu. W petycji czytamy:

"Każdemu pracownikowi przysługuje urlop. Jednakże dla większości osób (tj. pracowników pracujących w pełnym wymiarze pracy - 40 godzin tygodniowo) jest to urlop który udzielany jest wyłącznie w pełnych dniach. Myślę, że większości z pracowników, ich rodzinie lub znajomym przydarzyła się, lub mogłaby się przydarzyć, sytuacja w której:

podczas dojazdu do pracy zdarzyła się awaria samochodu lub opóźnienie pociągu i nie byli w stanie zacząć pracy punktualnie,

w ich godzinach pracy mieli planowaną, umówioną z wyprzedzeniem wizytę u lekarza,

w ich godzinach pracy musieli wpuścić gazownika do mieszkania w terminie zaplanowanym przez wspólnotę mieszkaniową,

potrzebowali zrobić wymagany przez ubezpieczyciela przegląd instalacji, a instalator nie pracuje w weekendy tylko dokładnie w tych godzinach w których oni,

musieli podpisać aneks w banku który działa dokładnie w tych godzinach w których oni pracują,

chcieli pomóc sąsiadce, który nie ma auta, zawieźć chorego psa do weterynarza i potrzebowali wyjść trochę wcześniej z pracy,

chcieli podwieźć autem sąsiada, który nie ma auta za to ma zwichniętą nogę, na rehabilitację, w związku z czym nie mogliby zacząć pracy punktualnie,

w ich godzinach pracy chcieli pójść na sprawę sądową pobitego przyjaciela, żeby go psychicznie wesprzeć.

Wszystko to są sprawy, których pierwszą cechą wspólną jest to, że wymagają kilkugodzinnej (nie całodniowej) nieobecności w godzinach pracy i trudno uznać je za wypoczynek.

Nie są one wynikiem działania siły wyższej, czasem są pilne czasem nie, często są planowane z wyprzedzeniem. Po prostu wynikają one z naszego funkcjonowania w społeczeństwie. Drugą cechą wspólną jest to, że nie ma żadnego przepisu, który umożliwiałby pracownikowi usprawiedliwioną nieobecność w pracy z powodu np. zaplanowanej wizyty u lekarza lub konieczności zrobienia przeglądu instalacji. Pracownik po prostu musi wziąć urlop lub zwolnić się z pracy (skrócie czas pracy) za zgodą przełożonego i najczęściej w późniejszym terminie „odpracować" czas nieobecności.

Jednakże „odpracowanie" nieobecności jest często niemożliwe lub bardzo trudne (z uwagi np. na specyfikę lub organizację pracy, sytuację rodzinną lub z innych powodów). Z kolei konieczność wykorzystania całego dnia urlopu w takich sytuacjach może budzić zrozumiałą niechęć pracownika. Wprowadzenie możliwości wykorzystania, choć części, przysługującego urlopu w wymiarze godzinowym:

pozwoliłoby pracownikom na pogodzenie sytuacji z życia prywatnego (osobistego) z życiem zawodowym w uczciwy i sprawiedliwy sposób,

nie wpłynęłoby negatywnie na sytuację pracodawcy, gdyż: nie zwiększyłoby wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi tylko zmieniło formę jego wykorzystania; u pracodawców funkcjonują już, z uwagi na obecne przepisy, rozwiązania organizacyjne dające pracownikowi wybór pomiędzy urlopem w formie godzinowej albo dziennej (np. art. 188 Kodeksu pracy „pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko (...) przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni" lub art. 148 zn. 1 Kodeksu pracy „pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin").

Chciałabym jednocześnie podkreślić, że:

duża część pracujących osób, przysługujący urlop (wynikający z przepisów Kodeksu pracy znajdujących się w Rozdziale I „Urlopy wypoczynkowe") zużywa zarówno na cele wypoczynkowe, jak i inne cele - każdy z nas przecież wie, że nie wszystkie sprawy można załatwić w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy. Umożliwienie wykorzystania kilku godzin urlopu na aktywności „nie wypoczynkowe" pozwoli na wykorzystanie większej (pozostałej) liczby dni w celu „wypoczynkowym",

niedawno wprowadzony art. 148 zn. 1 Kodeksu pracy ogranicza się do siły wyższej (czyli zdarzenia raczej niemożliwego do przewidzenia, niezaplanowanego) i pilnych spraw rodzinnych - co oznacza, że w większości sytuacji opisanych na stronie 1 nie jest możliwe skorzystanie z niego.".

Czy można wziąć urlop w wymiarze godzinowym?

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277) odnosi się wprost do urlopu godzinowego. Przepis art. Art. 154 zn. 2 § 1 i kolejne KP odnosi się wprost do urlopu w wymiarze godzinowym. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. § 3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin. § 4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Ważne Tak więc mając na uwadze powyższe, udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o urlopie w wymiarze godzinowym

W piśmie z dnia 15 maja 2025 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na petycję w sprawie urlopu w wymiarze godzinowym. W piśmie możemy znaleźć odniesienie się do Konstytucji RP, która w sposób ogólny stanowi o urlopie pracowniczym oraz do do art. 14 KP - który wyszczególnia prawo do urlopu wypoczynkowego jako jedną z podstawowych zasad prawa pracy.

Ważne Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego pracownik nie może się zrzec, co obejmuje również przeniesienie prawa do niego na inną osobę, zamianę na inne uprawnienia. (art. 152 KP). Urlop musi być wykorzystany w naturze - chyba, że dojdzie do rozwiązania stosunku pracy i pracodawca wypłaci ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Resort oczywiście w swoich wyjaśnieniach odnosi się do definicji, przywołuje prawo UE i prawo krajowe. Samo sedno sprawy i odpowiedź na główną wątpliwość i zapytanie - nie zajmują wiele miejsca - jak to zwykle bywa w tego typu odpowiedziach na petycję. Resort wskazuje: "Celem urlopu wypoczynkowego jest przede wszystkim regeneracja sił pracownika po wysiłku związanym z wykonywaniem pracy przez dłuższy okres. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w art. 171 Kodeksu pracy, z którego wynika zasada, iż urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w naturze, a jedynie wyjątkowo, gdy wykorzystanie urlopu w naturze nie jest możliwe ze względu na ustanie stosunku pracy z pracownikiem, przepisy dopuszczają realizację prawa do urlopu przez wypłatę ekwiwalentu pieniężnego. Prawo do wypoczynku jest też pochodną prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Dodatkowo art. 152 Kodeksu pracy wskazuje na coroczność urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że prawo do tego urlopu powstaje cyklicznie i jest związane z rokiem kalendarzowym, w trakcie którego pracownik pozostaje w zatrudnieniu. W obecnym stanie prawnym wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi: 1) 20 dni-jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat (art. 154 § 1 Kodeksu pracy). Taki wymiar urlopu jest zgodny z art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy. Zgodnie z tym postanowieniem dyrektywy Państwa Członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu zapewnienia, by każdy pracownik był uprawniony do corocznego płatnego urlopu w wymiarze co najmniej czterech tygodni, zgodnie z warunkami uprawniającymi i przyznającymi mu taki urlop, przewidzianymi w ustawodawstwie krajowym i/lub w praktyce krajowej. Zgodnie z art. 154 2 § 1 Kodeksu pracy urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4. Zatem urlopu udziela się na całe dni robocze, a udzielenie go na część dnia pracy jest możliwe tylko w przypadku uregulowanym w § 4, tj. gdy wymiar godzinowy urlopu pozostały pracownikowi do wykorzystania jest niższy niż dobowy wymiar czasu pracy obowiązujący pracownika w dniu, w którym korzysta z urlopu. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z art. 1542 § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Podstawową zasadą stosowaną przy rozliczaniu urlopu jest, zgodnie z § 2, założenie, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. W sytuacji zaś, gdy pracownik korzysta z obniżonej normy dobowej na mocy odrębnych przepisów, stosownie do § 3, jeden dzień urlopu odpowiada liczbie godzin pracy wynikającej z tej obniżonej normy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że zastosowanie niższej normy dobowej do rozliczania urlopu ma miejsce tylko wtedy, gdy norma ta wynika z przepisów prawa.

Uprzejmie informuję, że obecnie nie są prowadzone ani planowane prace legislacyjne mające na celu zmianę w zakresie urlopu wypoczynkowego. Jednakże podjęcie takich działań wymaga szczegółowej analizy. Natomiast rozpoczęcie prac legislacyjnych dotyczących uregulowania powyższych kwestii musi zostać poprzedzone dokonaniem oceny skutków wprowadzenia zmiany obecnych rozwiązań m.in. na sektor finansów publicznych, na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rynek pracy. Powinno być także poddane szerokiej dyskusji, m.in. z partnerami społecznymi, tj. przedstawicielami reprezentatywnych organizacji pracodawców i związków zawodowych w Radzie Dialogu Społecznego" - tak podkreśla resort pracy.