Weekendowe spotkania z dzieckiem to nie jest wykonywanie władzy rodzicielskiej. Organy podatkowe prezentują jednolite stanowisko

Ulga na dziecko – najczęściej wykorzystywana preferencja podatkowa

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim czas dokonywania rocznych rozliczeń podatkowych. To sprawia, że z każdym dniem rośnie zainteresowanie tematyką dotyczącą korzystania z ulg i zwolnień podatkowych. I choć obowiązujące w tym zakresie przepisy nie zmieniły się na przestrzeni ostatniego roku, to nie tylko warto je przypomnieć, ale również poświęcić uwagę najnowszym interpretacjom indywidualnym dotyczącym tej tematyki, które zostały wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Preferencjami podatkowymi, z których podatnicy korzystają najczęściej są te związane z wychowaniem dzieci. Automatycznie w związku z ich stosowaniem powstaje najwięcej wątpliwości. Dotyczą one przede wszystkim sytuacji, w których rodzice dzieci nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego i nie potrafią dojść do porozumienia co do tego, czy i jak podzielić się korzystaniem z ulg podatkowych.

Na tym tle pojawia się m.in. pytanie, czy posiadanie władzy rodzicielskiej w połączeniu z płaceniem alimentów na dziecko uprawnia rodzica do skorzystania z ulgi prorodzinnej?



Jak wynika z art. 27f ust. 1 ustawy z 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik ma prawo odliczyć od podatku dochodowego odpowiednią, określoną przepisami kwotę, na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1) wykonywał władzę rodzicielską;

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

REKLAMA

REKLAMA

Polecamy: Kalendarz 2026

Jak korzystać z ulgi prorodzinnej?

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę podatnicy mogą odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim - kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Weekendowe spotkania z dzieckiem to nie jest wykonywanie władzy rodzicielskiej

Jednak jak rozumieć wykonywanie władzy rodzicielskiej, o którym jest mowa w tym przepisie? Czy wystarczające są w takim przypadku płacenie alimentów i weekendowe spotkania z dziećmi? Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 8 października 2025 r. (nr 0115-KDIT2.4011.430.2025.4.DT), dla nabycia prawa do ulgi konieczne jest zarówno posiadanie przez rodzica władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, jak i jej faktyczne wykonywanie, czyli wykonywanie wszystkich obowiązków, dzięki którym dziecko wychowywane jest w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój, w szczególności sprawowanie faktycznej pieczy nad dzieckiem i jego wychowywanie, troszczenie się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka, a więc zapewnienie/zabezpieczenie wszystkich potrzeb dziecka od bytowych po edukacyjne, rozwojowe, zdrowotne i emocjonalne. Przez wychowywanie należy w tym przypadku rozumieć zapewnianie stałej opieki, prowadzącej do uzyskania pełnego rozwoju fizycznego i psychicznego. Chodzi zatem o aktywne uczestniczenie w wychowywaniu dziecka i realny wpływ na rozwój jego osobowości. Realizacja prawa wykonywania władzy rodzicielskiej może następować przykładowo poprzez osobiste kontakty z nauczycielami, interesowanie się stanem zdrowia dziecka i pomoc w jego leczeniu, zapewnianie wsparcia w nauce, interesowanie się sposobem spędzania wolnego czasu.

Wykonywanie władzy rodzicielskiej należy zatem odnieść do konkretnych okoliczności faktycznych, w oparciu o zachowania i konkretną aktywność rodziców wobec dziecka.



Oznacza to, że w przypadku, gdy sąd nie orzekł opieki naprzemiennej nad małoletnimi dziećmi, a miejscem ich zamieszkania jest miejsce zamieszkania jednego z rodziców, a drugi sprawuje nad nimi opiekę jedynie okazjonalnie, np. w weekendy, to nie ma on prawa do dokonania odliczenia z tytułu ulgi prorodzinnej.

REKLAMA