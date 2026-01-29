REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Dla dzieci » Te pieniądze należą się pracownikom w okresie wypowiedzenia

Te pieniądze należą się pracownikom w okresie wypowiedzenia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 stycznia 2026, 11:49
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Te pieniądze należą się pracownikom w okresie wypowiedzenia
Te pieniądze należą się pracownikom w okresie wypowiedzenia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ferie to okres, w którym domowe budżety zmagają się z dodatkowym obciążeniem związanym z zimowym wypoczynkiem. Każde nadprogramowe świadczenie jest w takiej sytuacji na wagę złota, a pracownicy powinni znać prawa, jakie im w tym zakresie przysługują.

Ferie to okres zwiększonych wydatków

Trwają ferie zimowe. Uczniowie z pierwszych województw kończą wypoczynek, a lada dzień kolejni go rozpoczną. Wiąże się to z dodatkowymi wydatkami na obozy, wyjazdy rodzinne czy półkolonie. Niektórzy pracownicy mają w związku z tym możliwość skorzystania z zakładowego dofinansowania ze środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dotyczy to oczywiście tych osób, których pracodawcy tworzą taki fundusz, a dodatkowo przewidzieli w obowiązującym w tym zakresie regulaminie taki rodzaj świadczenia. Ostatnim warunkiem, który musi zostać spełniony, aby pracownik mógł uzyskać omawiane świadczenie jest oczywiście spełnienie kryterium socjalnego, na które składa się sytuacja majątkowa, rodzinna i życiowa. W praktyce często zdarza się, że pomimo spełnienia wszystkich wskazanych warunków pracodawcy odmawiają pracownikom wypłaty należnego im świadczenia, jeśli wnioskują o nie w czasie trwania okresu wypowiedzenia.

REKLAMA

REKLAMA

Polecamy: Kalendarz 2026

Te pieniądze należą się również pracownikom w okresie wypowiedzenia

Okres ten bez wątpienia jest szczególnym czasem. Stosunek pracy nadal trwa, jednak jego obie strony wiedzą, że już niedługo ich drogi się rozejdą i nie będą ich łączyły wspólne cele i interesy. Z perspektywy pracodawcy oznacza to, że „inwestowanie” w taką współpracę jest bezcelowe. Należy jednak pamiętać, że na gruncie prawa pracy istnieje szereg obowiązków, z których obie strony stosunku pracy muszą się wywiązywać, niezależnie od tego, jakie mają plany co do swojej dalszej współpracy. Dotyczy to zarówno pracodawców, jak i pracowników. W sposób naturalny z obowiązkami jednej ze stron zawsze wiążą się prawa drugiej. Tak jest również w przypadku omawianego świadczenia. Jeśli zgodnie z wewnątrzzakładowymi regulacjami pracownicy mają prawo do dofinansowania wypoczynku, to ma je również pracownik w okresie wypowiedzenia, a obowiązkiem pracodawcy jest dokonanie niezbędnej wypłaty, a fakt, że strony wiedzą, kiedy łączący je stosunek pracy dobiegnie końca, nie jest w tym przypadku ani przeszkodzą, ani argumentem pozwalającym na udzielenie pracownikowi odmowy. Dopóki stosunek pracy trwa, zatrudniony pozostaje pracownikiem i zachowuje swoje prawa i obowiązki, w tym prawo do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Warto pamiętać, że takiego stanu rzeczy nie może zmienić regulamin obowiązujący w zakładzie pracy. Pracodawca nie może zgodnie z prawem wyłączyć tej grupy pracowników z grona osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Jeśli tak postąpi, to zapisy te będą niezgodne z obowiązującymi przepisami, a pracownicy znajdujący się w okresie wypowiedzenia i tak będą mieli prawo wnioskować o przyznanie im należnych świadczeń na ogólnych zasadach. Jest tak, bo obowiązujące przepisy nie dają pracodawcy upoważnienia do tego rodzaju działania.

Podstawa prawna

art. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)

art. 2 pkt 5, art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 288)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Te pieniądze należą się pracownikom w okresie wypowiedzenia
29 sty 2026

Ferie to okres, w którym domowe budżety zmagają się z dodatkowym obciążeniem związanym z zimowym wypoczynkiem. Każde nadprogramowe świadczenie jest w takiej sytuacji na wagę złota, a pracownicy powinni znać prawa, jakie im w tym zakresie przysługują.
Odpowiedzialność urzędników za nadużycie funkcji publicznej: To nie jest spór o tysiąc złotych a o granice państwa
29 sty 2026

Debata wokół odpowiedzialności urzędników publicznych coraz częściej koncentruje się na wysokości kwot, a coraz rzadziej na istocie relacji między państwem a osobą sprawującą władzę. Tymczasem nadużycie funkcji publicznej nie jest kategorią finansową, lecz ustrojową. Nie dotyczy wielkości szkody, ale granicy, po której przekroczeniu urząd przestaje być instytucją państwa, a zaczyna pełnić funkcję prywatną - piszą adwokaci Karol Pachnik i Grzegorz Prigan.
Najczęstsze błędy we wnioskach o świadczenia socjalne
29 sty 2026

Najczęstsze błędy we wnioskach o świadczenia socjalne możemy rozumieć w kilku kontekstach. Głównie chodzi o świadczenia socjalne na rzecz pracowników z ZFŚS, ale też o świadczenia socjalne z ośrodków pomocy społecznej. Podpowiadamy też jakich błędów uniknąć wnioskując o świadczenia z ZUS. Przez te powszechne błędy (które często nam umykają) Polacy tracą nawet setki milionów złotych rocznie.
Rząd uderza w Google i Facebooka. Big Techy mają zapłacić setki milionów
28 sty 2026

Koniec darmowej jazdy dla Big Tech. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło właśnie projekt ustawy, która zmusi Google'a, Facebooka i Amazona do płacenia podatku od każdej złotówki zarobionej w Polsce. Stawka? Nawet 3 proc. od przychodów. To mogą być setki milionów rocznie. Sprawdź, co to oznacza dla ciebie i twoich ulubionych serwisów. Wyraź swoją opinię w naszej sondzie.

REKLAMA

Będzie ustawowy zakaz zwiększania ceny mieszkania po zawarciu umowy deweloperskiej lub zobowiązującej. Zmieni się procedura odbioru mieszkania i wzór prospektu informacyjnego
29 sty 2026

W dniu 27 stycznia 2026 r. w rządowym wykazie prac legislacyjnych opublikowano założenia projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Nowelizacja ma przynieść sporo zmian wzmacniających pozycję prawną klientów deweloperów. Na szczególną uwagę zasługuje pomysł wprowadzenia ustawowego zakazu podnoszenia ceny lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego po podpisaniu umowy deweloperskiej lub umowy zobowiązującej.
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Co należy zrobić, żeby otrzymać świadczenie?
28 sty 2026

Wielu Polaków, spędziło część swojego życia zagranicą w celach zawodowych. Czy takie osoby mogą ubiegać się o świadczenie emerytalne, jednocześnie z dwóch systemów emerytalnych? Jeżeli tak, to czy da się uniknąć podwójnego opodatkowania emerytury?
Od marca ZUS wypłaci ponad 6900 zł miesięcznie - nie liczą się składki ani staż pracy
28 sty 2026

Świadczenie honorowe to comiesięczny, dożywotni dodatek dla osób, które ukończyły 100 lat życia i mają polskie obywatelstwo. Wypłacane jest jako dodatek do emerytury lub renty, a w przypadku ich braku jako samodzielne świadczenie.
Czy nauczyciele mają prawo do urlopu w ferie?
28 sty 2026

Ferie zimowe trwają 2 tygodnie w okresie od połowy stycznia do 1 marca 2026 r. Część osób zastanawia się jak wygląda status nauczycieli podczas ferii, w szczególności czy nauczyciele mają wolne całe dwa tygodnie podczas ferii zimowych 2026?

REKLAMA

Ustawy pisane emocjami, czyli polski model stanowienia prawa
28 sty 2026

Kiedy podczas forum w Davos europejscy politycy przyznają, że Unia Europejska ugrzęzła w nadmiarze regulacji, a Bruksela otwarcie mówi o utracie konkurencyjności wobec Stanów Zjednoczonych i Azji, trudno nie zauważyć paradoksu. Zamiast upraszczać system i wzmacniać przewidywalność prawa, Europa wciąż produkuje kolejne warstwy regulacyjnej biurokracji. W efekcie przedsiębiorcy zamiast inwestować w innowacje, nowe technologie czy ekspansję zagraniczną, coraz więcej czasu i zasobów poświęcają na dostosowywanie się do zmieniających się przepisów, raportowanie, spełnianie formalnych wymogów i zarządzanie ryzykiem regulacyjnym. Polska, zamiast wyciągać z tych ostrzeżeń wnioski, powiela ten schemat na poziomie krajowym. Dokłada własne, niespójne i niestabilne regulacje, które przyjmowane są pośpiesznie w reakcji na problemy społeczne, dodatkowo komplikując prowadzenie działalności gospodarczej.
57 672 zł odszkodowania to minimum, które zapłaci pracodawca, który nie będzie w stanie udowodnić, że w zakładzie nie stosowano mobbingu
28 sty 2026

Pracodawcy obawiają się zmian w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. I słusznie, bo znowelizowane regulacje nie tylko przeniosą na nich ciężar dowodu, ale też istotnie podwyższą wartość minimalnego odszkodowania dla ofiary mobbingu.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA