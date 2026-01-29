Te pieniądze należą się pracownikom w okresie wypowiedzenia

Ferie to okres zwiększonych wydatków

Trwają ferie zimowe. Uczniowie z pierwszych województw kończą wypoczynek, a lada dzień kolejni go rozpoczną. Wiąże się to z dodatkowymi wydatkami na obozy, wyjazdy rodzinne czy półkolonie. Niektórzy pracownicy mają w związku z tym możliwość skorzystania z zakładowego dofinansowania ze środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dotyczy to oczywiście tych osób, których pracodawcy tworzą taki fundusz, a dodatkowo przewidzieli w obowiązującym w tym zakresie regulaminie taki rodzaj świadczenia. Ostatnim warunkiem, który musi zostać spełniony, aby pracownik mógł uzyskać omawiane świadczenie jest oczywiście spełnienie kryterium socjalnego, na które składa się sytuacja majątkowa, rodzinna i życiowa. W praktyce często zdarza się, że pomimo spełnienia wszystkich wskazanych warunków pracodawcy odmawiają pracownikom wypłaty należnego im świadczenia, jeśli wnioskują o nie w czasie trwania okresu wypowiedzenia.

Te pieniądze należą się również pracownikom w okresie wypowiedzenia

Okres ten bez wątpienia jest szczególnym czasem. Stosunek pracy nadal trwa, jednak jego obie strony wiedzą, że już niedługo ich drogi się rozejdą i nie będą ich łączyły wspólne cele i interesy. Z perspektywy pracodawcy oznacza to, że „inwestowanie” w taką współpracę jest bezcelowe. Należy jednak pamiętać, że na gruncie prawa pracy istnieje szereg obowiązków, z których obie strony stosunku pracy muszą się wywiązywać, niezależnie od tego, jakie mają plany co do swojej dalszej współpracy. Dotyczy to zarówno pracodawców, jak i pracowników. W sposób naturalny z obowiązkami jednej ze stron zawsze wiążą się prawa drugiej. Tak jest również w przypadku omawianego świadczenia. Jeśli zgodnie z wewnątrzzakładowymi regulacjami pracownicy mają prawo do dofinansowania wypoczynku, to ma je również pracownik w okresie wypowiedzenia, a obowiązkiem pracodawcy jest dokonanie niezbędnej wypłaty, a fakt, że strony wiedzą, kiedy łączący je stosunek pracy dobiegnie końca, nie jest w tym przypadku ani przeszkodzą, ani argumentem pozwalającym na udzielenie pracownikowi odmowy. Dopóki stosunek pracy trwa, zatrudniony pozostaje pracownikiem i zachowuje swoje prawa i obowiązki, w tym prawo do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Warto pamiętać, że takiego stanu rzeczy nie może zmienić regulamin obowiązujący w zakładzie pracy. Pracodawca nie może zgodnie z prawem wyłączyć tej grupy pracowników z grona osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Jeśli tak postąpi, to zapisy te będą niezgodne z obowiązującymi przepisami, a pracownicy znajdujący się w okresie wypowiedzenia i tak będą mieli prawo wnioskować o przyznanie im należnych świadczeń na ogólnych zasadach. Jest tak, bo obowiązujące przepisy nie dają pracodawcy upoważnienia do tego rodzaju działania.