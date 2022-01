Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - rodzice składają wnioski

W całej Polsce rodzice wysłali już 104 tys. wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Kiedy zostaną wypłacone świadczenia? Gdzie można uzyskać pomoc?

Prawie 8 tysięcy wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na Dolnym Śląsku

Niecałych trzech dni potrzebowali Dolnoślązacy na wysłanie do ZUS prawie 8 tysięcy wniosków o wypłatę 12 tysięcy na dziecko w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Najwięcej wniosków wpłynęło z Wrocławia - 2227, 482 wnioski wysłali Wałbrzyszanie a 342 Legniczanie. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Wpływ wniosków na całym Dolnym Śląsku 7660, w tym: np.: Wrocław 2227, Wałbrzych 482, Legnica 342, Świdnica 450, kłodzko 376, Bolesławiec: 229, Dzierżoniów 255. W całej Polsce do środy wpłynęło 104 tys., w tym. także nieco wniosków z zagranicy np. z Niemiec 5, Anglii 2, Austrii 1.

- Pierwsze wnioski zaczęły wpływać do nas 1 stycznia dosłownie kilka minut po północy tak jakby nasi klienci czekali na wybicie północy – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Do dzisiaj w całej Polsce rodzice wysłali 104 tys. wniosków. Tym, którzy tego potrzebują nasi pracownicy pomogą w wypełnianiu wniosku - zapewnia.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - infolinia

Dla rodziców i opiekunów dostępna jest specjalna infolinia, pod którą mogą uzyskać informację zarówno o RKO jak i 500+.

Rzeczniczka dodaje, że potrzebujący wsparcia klienci mogą dzwonić na specjalną infolinię:

22 290 55 00 lub umówić się na e-wizytę. W placówkach ZUS wypełnić wniosek wypłatę pomogą również sami pracownicy ZUS. Podobnie jak było w przypadku „szkolnej wyprawki” ZUS uruchomi specjalne punkty mogilne w placówkach pocztowych, KRUS i gminach, w których będzie można nie tylko uzyskać informacje o zasadach uzyskania wypłaty z RKO i 500+ ale także założyć konto na platformie internetowej PUE ZUS, które jest niezbędne do wypełniania i wysłania wniosku.

- Dolnoślązacy doskonale poradzili sobie z wnioskami, 300+ więc wiedzą jak to robić. Przyznaję, że spodziewaliśmy się, że dużo więcej naszych klientów będzie potrzebowało pomocy przy wysłaniu wniosków – mówi Kowalska-Matis. - Z pomocy naszych ekspertów korzystały przede wszystkim osoby wykluczone cyfrowo, czyli te, które nie mają dostępu do Internetu a tym bardziej komputera czy smartfonu i spodziewamy się, że podobnie będzie teraz - dodaje.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - kiedy wypłata?

Od 1 stycznia 2022 roku można składać do ZUS elektroniczne wnioski o wypłatę RKO. Nowe świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. W ramach RKO rodzice małych dzieci otrzymają maksymalnie 12 tys. zł. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane. Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać wyłącznie online – za pośrednictwem portalu Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej. Przyznaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS ma dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku od dnia jego złożenia wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.

500 plus

Od stycznia 2022 r. obsługę programu "Rodzina 500 plus" zaczął przejmować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

Wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus od 1 stycznia można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Środki z programu będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

W przypadku, gdy na PUE ZUS pojawi się ważna informacja dotycząca 500 plus, rodzice otrzymają powiadomienie na maila lub sms.