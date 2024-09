Ponad 4 mln przyznanych świadczeń na wyprawki szkolne. Nabór wniosków trwa do końca listopada

Rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że do tej pory wypłacono już ponad 1,1 mld zł na wyprawki szkolne w ramach programu Dobry start. ZUS przyznał ponad 4 mln świadczeń na wyprawki szkolne. Nabór wniosków trwa do końca listopada.

Od 1 lipca rodzice mogą składać wnioski o świadczenie z programu "Dobry start". Dodatek w wysokości 300 zł, przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

Ponad 4 mln przyznanych świadczeń na wyprawki szkolne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał ponad 4 mln świadczeń na wyprawki szkolne w ramach programu Dobry Start. Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski poinformował, że ZUS wypłacił na ten cel ponad 1,1 mld zł. Dodał, że przygotowywane są już kolejne wypłaty.

Nabór wniosków trwa do końca listopada

Osoby, które prawidłowo wypełnią oraz złożą wnioski do końca sierpnia br., otrzymają wypłatę świadczenia najpóźniej 30 września 2024 r. Złożenie wniosku w późniejszym czasie, będzie skutkowało wypłatą świadczenia w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Należy pamiętać, że wnioski można składać tylko do 30 listopada. Złożenie wniosku po 30 listopada możliwe jest tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

W ramach programu "Dobry start" rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 zł na zakup wyprawki szkolnej. Z tych pieniędzy można sfinansować np. zakup podręczników, zeszytów czy przyborów szkolnych.